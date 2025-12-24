  • 會員
回顧展望－恒生私有化 | 滙控豪擲千億私有化恒生，「恒生指數」再無恒生？

24/12/2025

　　今年10月，香港金融市場迎來震撼消息，滙控(00005)宣布與其全資附屬公司滙豐亞太提出一項附先決條件的建議，擬透過協議安排的方式將恒生銀行(00011)私有化。持有恒生銀行的股東，每股可獲現金155元，較恒生銀行於10月8日收市價119元溢價約30.3%，收購尚未持有的36.51%恒生股份，總代價為1061.56億元，將以內部資源支付，私有化完成後，恒生銀行將會撤銷上市地位。

 

　　恒生銀行將於2026年1月8日（星期四）上午10時30分及上午11時正（或緊隨法院會議結束或延會後），在香港灣仔堅尼地道15號合和酒店16樓合和大禮堂及透過各自的網上平台，以混合模式分別舉行法院會議及股東大會。

 

　　這場交易不僅是香港銀行業史上最大規模私有化之一，更可能重塑市場格局。恒生自1972年成為戰後首家上市銀行的上市地位或將終結，未來將在滙豐體系內扮演何種角色，值得關注。私有化最終結果，將取決於2025年1月的股東大會表決。無論結果如何，這也足以成為載入香港金融史冊的關鍵一頁。

 

恒生與滙豐的淵源始於1965年銀行危機

 

恒生創辦人何善衡與林炳炎（網上圖片）

 

　　恒生銀行前身為「恒生銀號」，於1933創立，根據恒生官方網頁的說法，是取「永恒生長」之意；但據曾經出任恒生副董事長何添表示，「恒生」二字分別取自當時盛春霖開設的恒興銀號及林炳炎的生大銀號。1960年，恒生改組成香港的公眾有限公司，正式改名為「恒生銀行」。

 

　　1965年香港銀行危機中，恒生遭遇嚴重擠提，一日內流失8000萬元存款，佔銀行存款總額的六分之一，最終被滙豐以5100萬元收購51%股權，由滙豐成為控股股東。

 

　　1972年恒生銀行在香港上市，當年以每股價格100元公開發售，結果獲得29倍的超額認購，凍結資金28億元，相等於香港政府1971年財政收入的一半。6月20日，恒生在港交所掛牌上市，這是戰後在香港上市的第一家銀行。當天，恒生以175元高開，全日最高升至186元，最後以165元收市，即恒生市值已高達16.5億。

 

滙控艾橋智否認私有化有關恒生壞帳問題

 

（AP圖片）

 

　　對於滙豐為何選擇此時私有化恒生，滙控行政總裁艾橋智表示，私有化恒生銀行的方案歷時數月精心籌備，並指這是促進增長的投資，30%溢價是非常可觀、具吸引力的出價，展現滙豐集團對香港前景的信心，對恒生私有化能提高恒生的潛力，他否認私有化是有關恒生壞帳的問題，而是對恒生一項重大投資，能釋放恒生中期至長期的巨大潛力。

 

　　但根據早前恒生銀行發布中期報告指，截至今年6月底，恒生銀行已作信貸減值的香港商業房地產貸款，達到250.12億元，較半年前增加52億港元或26%。被評為第2階段和第3階段的香港商業房地產貸款總額為918.63億元，較2024年底的492.44億元大增87%，佔同類貸款總額的74%。

 

　　市場對這宗千億私有化反應分歧，交易公布當日，恒生銀行股價暴升，盤中觸及168港元歷史高位，當日收市價至149.8港元。與此同時，私有化消息公布後，滙豐控股股價持續受壓，跌5.9%當日收市報104元，反映出市場對千億資金支出的擔憂。

 

摩通：長遠而言私有化可能帶來正面影響

 

（資料圖片）

 

　　摩通發表研究報告指，私有化恒生將令滙控的普通股權一級資本（CET1）比率下降125個基點，為維持比率在指引範圍內，滙控將在公告後的三個季度暫停股份回購。該行估計，這將減少約70億美元的回購，預計2026年第二季末的CET1比率為14%。

 

　　摩通表示，長遠而言私有化可能帶來正面影響。即使不考慮收入協同效應或成本優化，預計2027年每股盈利及每股股息可較基準預測分別高出1.5%及3.1%，主要由於剔除恒生銀行的少數股東權益。值得注意的是，滙控披露其2024年香港業務的有形股本回報率為38%，而恒生同期僅報11%的股本回報率。

 

標普：滙控私有化恒生加強雙方關係，料對集團資本化壓力可控

 

　　標普全球評級表示，滙控公布計劃私有化恒生銀行後，預期上述兩間銀行機構之間的關係將進一步加強，並預計來自收購所有剩餘恒生股份的回購要約，對滙豐銀行及滙控的資本化壓力將可控。

 

　　標普全球評級指出，將持續視恒生為滙控的核心子公司，且鑑於集團計劃全資擁有，恒生與滙控之間的聯繫將進一步加強。在集團內，恒生為香港主要本地銀行，在零售及中小企業領域擁有特別強勁的特許經營權。因此認為上述計劃的交易反映滙控對香港市場的長期承諾。另外，私有化計劃預計將可提升治理一致性，促成更緊密的業務及營運合作，恒生將受益於對共享資源的更大存取權，從而實現成本效率並更緊密對齊集團整體戰略計劃。

 

　　另外，標普全球評級預期滙控的資本化將面臨部分壓力，鑑於股份回購的溢價及從其資本基礎中移除少數股東權益。但仍然預期集團的整體資本化將保持強勁，估計擬議交易將於2026年上半年完成後，將標普全球評級對滙豐的風險調整資本比率降低約2%。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

