回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點，港銀整體經營勢頭維持穩定

24/12/2025

　　回顧今年本港銀行業，在宏觀環境轉變下，銀行業面對利率環境轉向寬鬆、資本市場繼續蓬勃發展，股票市場暢旺，均利好銀行的財富管理及相關手續費收入，但本港商業房地產持續受壓。整體而言，銀行業展現出較強韌性，但盈利壓力與資產質量隱憂仍然存在。

 

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點，港銀整體經營勢頭維持穩定

 

　　2025年，美國聯儲局繼續減息，全年多次下調聯邦基金利率25個基點，至12月將目標區間降至3.5厘-3.75厘。一般而言，減息周期會影響銀行在利息方面的收益，因為減息周期的核心影響在於壓縮銀行淨息差。銀行主要透過貸款收取較高利息，並支付較低利息給存款戶來獲利。當利率下降時，貸款利率往往率先下調，而存款利率調整相對滯後，導致淨息差收窄。

 

　　不過，減息周期也會為銀行業帶來潛在機遇，較低利率可降低借貸成本，刺激經濟活動，從而提升貸款需求和非利息收入，如手續費和投資銀行業務。歷史上，減息往往推動股市整體上漲，銀行股在經濟復甦階段可間接受惠。

 

東亞吳永強：明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點

 

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點，港銀整體經營勢頭維持穩定

（資料圖片）

 

　　東亞銀行投資策略師吳永強表示，明年會繼續看好本地銀行股，儘管在減息周期中，銀行利息收入可能相對會受限，但在非利息收入方面，隨著股市暢旺等因素，將會利好銀行在財富管理相關的收入，並認為是其中一個亮點。

 

　　吳永強指出，銀行股仍然是傳統上的高息股，在無風險利率下降的情況下，相信相關的銀行股的股息率，對於投資者，特別是專注於收息的投資者來說，其吸引力相對會愈來愈大，並指該行預期香港經濟明年繼續復甦，在大環境仍然向好的情況下，相信銀行業務應該會有不俗的增長，故對本地銀行股的看法維持看好。

 

高盛料明年香港銀行業整體經營勢頭維持穩定

 

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點，港銀整體經營勢頭維持穩定

（資料圖片）

 

　　高盛發表研究報告指出，展望2026年，預期香港銀行業整體經營勢頭將維持穩定，但商業房地產（CRE）仍將構成限制因素。由於信貸成本居高不下，加上該行預期交易收益將趨於正常化，穩健的存款增長和資本市場的改善將被抑制，因此該行預期資產收益率將持平或略有下降。香港和中國內地的商業房地產敞口佔該行覆蓋的銀行貸款組合的16%-19%。據分析顯示，壓力依然較高，預計到2025年上半年，不良貸款率將升至香港商業房地產總債務的21%，中小企業不良貸款率將達到85%。

 

　　該行續指，該行將自下而上的分析與銀行在金融危機期間的經驗相結合，預計該行覆蓋的銀行的不良貸款率將進一步上升6-17個百分點。據此，該行為中銀香港(02388)及東亞銀行(00023)分別計入47/67個基點的額外信用成本，同時考慮東亞銀行對民企商業房地產的風險敞口及中銀香港對國企內地商業房地產風險的增量撥備。

 

　　該行分析顯示，商業房地產風險主要影響盈利而非資本或股息分配，這得益於穩健的撥備前營業利潤（PPOP）、充足的資本緩衝以及可控的派息比率，預期PPOP將保持韌性，預計香港銀行業淨息差壓力將有所緩和，主要由於預期美聯儲僅會再減息兩次，意味跌幅較2025年溫和。強勁的存款流入將為淨利息收入提供支持，因過剩流動資金可投資於證券或用於產生掉期收入。手續費收入在市場活動水平提升下預計將保持強勁。

 

花旗：對滙控全年業績持正面看法

 

　　花旗發表研究報告指，對滙控(00005)預期於2026年2月25日公布的全年業績持正面看法，主要來自四個方面。該行預計，滙控將就2026財年淨利息收入提供約430億美元的指引，這將有助緩解市場對美聯儲減息影響的擔憂。

 

　　花旗指出，雖然該行對滙控2026年的成本預測約343億美元，與市場預期大致相符，但該行在計劃重組和非核心業務剝離方面進展迅速，這可能為成本節省帶來上行空間。

 

　　報告提到，滙控收購恒生銀行少數股東權益的交易預計將於2026年上半年完成。管理層尚未就潛在協同效應發表評論，而市場預期亦未反映這一因素。雖然成本協同效應有限，但該行認為收入協同效應潛力較大。

 

　　此外，花旗表示，滙控管理層的長期激勵計劃已基於14%至18%的有形股本回報率（ROTE）範圍，該行認為約18%至19%的回報率是可行的（不包括特殊項目）。公司可能會將有形股本回報率目標從約14%至16%上調至約16%至18%，新增滙控至90天正面催化劑觀察清單。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

