輕鬆護老
回顧展望－國金大勢 | 關稅擾亂全球供應鏈，金價勁漲造就避險資產輝煌之年

29/12/2025

　　2025年是全球經濟充滿變數的一年，受地緣政治緊張、通脹壓力、貨幣政策調整以及貿易壁壘影響，金融市場經歷了劇烈波動。從特朗普政府發動解放日關稅戰重塑全球供應鏈，到美國聯儲局和日本央行利率政策的減減加加，再到中日交惡及金價爆漲，這一年見證了多個關鍵轉折點，亦預示2026不是平靜的一年。

 

特朗普關稅戰與全球供應鏈重塑

 

　　美國總統特朗普在2025年重返白宮後，迅速兌現其「美國優先」承諾，推出一系列關稅措施。2月1日，他簽署行政命令，對所有進口自中國的商品，美國將在現有關稅基礎上加徵10%的關稅。

 

　　至4月2日，美國對全球貿易戰打響，其中中國商品總關稅達到54%，並一度上升到125%。不過，中國態度強硬，更打出稀土牌反制。雙方在年底達成休兵一年的共識。但是，美國發動貿易戰對國內外的政治及經濟影響，將於2026年逐步浮現。

 

美日利差擴大與貨幣市場穩定

 

　　面對經濟放緩和貿易摩擦，美國聯儲局在2025下半年實施連串減息及寬鬆政策，成為穩定市場的關鍵舉措。9月18日，鮑威爾宣布將基準利率從4.5厘降至4.25厘。10月30日，下降至4厘。12月11日，下降至3.75厘。

 

　　全年共減息三次，累計降幅達0.75個百分點，旨在刺激消費和投資。與此同時，日本央行則堅持推進利率正常化，於2025年初，及年底各加息25基點一次，使得當前的日本利率達到30年峰值。

 

　　不過，在美元受到減息壓力的同時，日圓也出現加息反而貶值的不利狀況，迫使日方內閣高層官員不斷發出口頭干預提振日圓和日債。事件顯示，美日兩國激進的財政和貨幣政策，將繼續引發匯市波動。

 

金價強勁上漲：避險資產的輝煌之年

 

　　2025年，金價成為金融市場的最大亮點之一。年初，金價便從每盎司約2600美元起步，一路攀升至年底的4500美元以上，漲幅超過60%，不斷攀登峰值。

 

　　這一漲勢主要歸因於全球地緣政治風險的加劇，例如中東衝突的延續以及烏克蘭局勢的惡化，促使投資者紛紛轉向黃金作為避險資產，通脹壓力也扮演了關鍵角色。

 

　　在亞洲市場，中國和印度的需求尤為強勁。中國央行持續增持黃金儲備，以分散美元資產風險，而印度作為全球最大黃金消費國，其節慶需求和投資熱潮進一步推高價格。分析師預測，2026年金價可能突破5000美元大關，但也警告過度投機可能帶來泡沫風險。

 

美股AI概念，狂熱持續至新年

 

　　今年1月，特朗普宣布，日本軟銀、美國OpenAI和甲骨文三家企業將投資5000億美元，聯手打造一個名為「星際之門」的項目，用於在美國建設支持人工智能發展的基礎設施，啟動了美股的AI概念熱潮。

 

　　2026年將被視為AI應用的「驗收年」。市場不再僅僅滿足於大型科技公司購買晶片的故事，投資者開始嚴格審視「巨額投入是否帶來了相應的營收增長」。不論是OpenAI的ChatGPT，DeepSeek，或是谷歌的Gemini。各家公司都需力爭上游，延續AI概念對投資者的吸引力。

 

其他財經亮點與全球展望

 

　　除了上述焦點，2025年加密貨幣市場價格如過山車，比特幣從1月1日的94560.2美元，升至8月22日的116928.9美元，年底則再次下跌至約90000美元。展望未來，投資者需謹慎應對地緣及關稅帶來的風險，多元化資產配置成為共識。

 

撰文:經濟通國金組

 

照顧者 情緒健康

