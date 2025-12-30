  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

回顧展望－IPO雄起 | 港股IPO融資額重返世一，德勤呂志宏料明年港股IPO劍指全球前三

30/12/2025

　　2025年港股IPO市場強勢復甦，以超過2800億元融資額一舉重奪全球冠軍寶座。在內地政策支持、國際資金回流，以及港交所上市流程優化的共同驅動下，年內不僅迎來8宗逾百億級大型IPO，更見證新股回撥機制改革下首隻「超購破萬倍」的新股誕生。展望2026年，專家預期港股IPO集資額有望繼續躋身全球前三，新股數量約160隻，總融資額甚至可達3000億元。

 

回顧展望－IPO雄起 | 港股IPO融資額重返世一，德勤呂志宏料明年港股IPO劍指全球前三

 

港股新股市場重奪全球IPO融資額桂冠

 

　　2025年，港股IPO市場迎來強勢反彈，一舉重奪全球IPO融資額桂冠。據德勤中國資本市場服務部數據，預計今年港股將迎來114隻新股上市，其中不乏8隻融資超百億的重磅新股，推動總融資額達2863億元，較去年躍升兩倍多，此外還有19宗A+H股上市項目。

 

回顧展望－IPO雄起 | 港股IPO融資額重返世一，德勤呂志宏料明年港股IPO劍指全球前三

 

　　在港股今年前十大IPO中，融資規模超過百億元的公司多達八家。其中，寧德時代(03750)與紫金黃金國際(02259)更分別以高額融資規模，位居今年全球第一大與第二大IPO。值得留意的是，在這十家企業中，有六家均為A股公司赴港上市或分拆其業務赴港上市。

 

藥捷安康累計升幅逾八倍，賺錢效應斷層第一

 

　　德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏表示，今年新股市場的熱烈反應離不開三重支持。他提到，資金流動性改善尤其是國際資金的回流帶動估值水平提升，為公司融資創造良好環境；而國家政策大力支持內地龍頭企業出海上市，進一步刺激市場活力；此外，港交所上市流程的優化亦功不可沒，例如增加第18C章吸引特專科技公司上市，以及允許科技企業以保密形式提交申請等改革措施。這些舉措都進一步推動了新股市場的活躍。

 

回顧展望－IPO雄起 | 港股IPO融資額重返世一，德勤呂志宏料明年港股IPO劍指全球前三

 

首日漲幅高於一倍的大肉籤達17隻

 

　　今年8月港交所優化新股定價機制，允許發行人在A制和B制中選擇，其中A制類似於原有的分配機制，但分配至公開認購部分的最大回撥百分比下調至35%；而新引入的B制，則要求發行人事先選定一個分配至公開認購部分的比例（10%至60%），並無回撥機制。

 

　　新規下，港股市場新股認購表現持續熾熱，屢次刷新超額認購紀錄。其中，金葉國際(08549)以高達11465倍的超額認購倍數，成為港股首隻「超購破萬倍」的新股，較去年「超購王」草姬(02593)的6084倍大幅上升逾88%，登上歷年超購榜首。

 

　　與此同時，多隻新股中籤難度顯著上升。包括雙登股份(06960)、大行科工(02543)、量化派(02685)等在內的熱門新股，即便投資者動用「頂頭錘」大額申購，仍難以穩獲一手。其中，大行科工更以0.02%​的超低中籤率，創下港股新股中籤難度最高紀錄。

 

回顧展望－IPO雄起 | 港股IPO融資額重返世一，德勤呂志宏料明年港股IPO劍指全球前三

 

　　港交所新規下，新股上市首日表現優異，首日破發率僅為30%，大幅優於去年全年的60%的首日破發率，上市首日漲幅高於100%的大肉籤更達到17隻，其中採用B制的新股賺錢效應凸顯，包攬首日漲幅前五。

 

回顧展望－IPO雄起 | 港股IPO融資額重返世一，德勤呂志宏料明年港股IPO劍指全球前三

 

　　不過，今年12月以來，港股IPO破發跡象又有抬頭，其中12月22日同日上市的四隻新股首日全部破發，其中明基醫院(02581)股價首日腰斬五成。

 

呂志宏：預期明年7隻巨無霸新股上市

 

　　展望2026年，呂志宏預計港股有望在集資金額方面躋身全球前三。他預期，明年大約有160隻新股上市，其中約7隻超百億集資額，使得集資金額至少達到3000萬元。板塊方面，科技、醫療、生物科技、新經濟、零售相關股份佔比較多。呂志宏指出，國家持續擴大內需，繼續推動內地企業出海，以及持續推進A+H同步上市機制等，將共同推進明年新股市場持續活躍。

 

港證監和港交所捉IPO合規利港股健康

 

　　香港IPO市場火熱之際，香港證監會和港交所聯名致函IPO保薦人，對近期遞交的新上市申請中材料質量下滑，以及某些不合規行為表達關切。呂志宏認為此舉長遠有利市場健康發展，維持招股書標準和從業人員專業水平將有助維持香港的國際金融中心地位及專業水平，雖然可能令申請過程需更多時間準備，但最終將確保市場健康穩定。

 

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08186

曼妠

1.260

異動股

09887

維立志博－Ｂ

51.000

異動股

08026

朗華國際集團

0.495

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,367.06
    -94.87 (-0.196%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,896.24
    -9.50 (-0.138%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,419.08
    -55.27 (-0.235%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.481
變動率︰+1.295%
較港股︰-0.20%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.695
變動率︰+1.280%
較港股︰-0.32%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.878
變動率︰+0.836%
較港股︰+0.40%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.233
變動率︰-6.754%
較港股︰-12.09%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升132.380
變動率︰+4.392%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升140.450
變動率︰+0.797%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌47.810
變動率︰-1.463%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.710
變動率︰-1.913%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升144.140
變動率︰+1.851%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌30.410
變動率︰-2.376%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌163.740
變動率︰-2.466%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌19.590
變動率︰-5.225%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/12/2025 17:52 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/12/2025 17:52 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08186 曼妠
  • 1.260
  • 09887 維立志博－Ｂ
  • 51.000
  • 08026 朗華國際集團
  • 0.495
  • 08111 中國科技產業集團
  • 0.112
  • 01347 華虹半導體
  • 75.250
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 35.360
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 10.930
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 189.200
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.500
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 428.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.360
  • 02318 中國平安
  • 65.950
  • 00005 滙豐控股
  • 123.000
  • 01347 華虹半導體
  • 75.250
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 408.600
  • 目標︰$435.00
  • 00981 中芯國際
  • 72.500
  • 目標︰$78.00
  • 00390 中國中鐵
  • 3.820
  • 目標︰$4.30
熱炒概念股
即時重點新聞

30/12/2025 18:10  恒生指數：若恒生銀行(11)私有化批准，該股將於1月14日於收市後從指數剔除

30/12/2025 17:28  《盤後部署》期結日港股報升惟北水第三日淨流出，電訊股重創惟無損值博空間

30/12/2025 16:40  《新股掛牌》六新股壓軸敲鑼收市全升，五一視界高收三成，英矽智能一手賺近3000元

30/12/2025 16:38  【聚焦人幣】人幣即期破7，收升197點子，報6.9901，創逾兩年半高

30/12/2025 16:14  恒指全日升219點收報25854，成交近2000億惟北水連續三日流出，GPU新股駕到前概念股炒起

30/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３８﹒４５億元，買中芯沽盈富基金

30/12/2025 09:04  【大行炒Ｄ乜】多家大行齊看淡美高梅，大摩升銀娛評級及目標價

30/12/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８０７，一周拆息較上日軟２７基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 林本利：供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三配置（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指止九連升，人幣即期破7，韓國總統李在明將訪華新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股掛牌 | 六新股壓軸敲鑼收市全升，五一視界高收三成，英矽智能一手賺近3000元新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

《尋秦記》熱潮︱昂坪360 兵馬俑版BE@RBRICK＋電影戲服展＋主題纜車新文章
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

數碼轉型與持續關懷並行，攜手推動碳中和社會責任新文章
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

「宇宙皮號」傳承與轉變：見證砵蘭街皮革店興衰，轉營皮革護理用品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（二）： 獅子座、處女座、天秤座、天蠍座！誰缺橫財？誰能脫單？誰會加薪？塔羅師美子剖析！
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

可穿戴的聖誕禮物！4 個編輯私心珠寶 Wishlist，成熟女生的聖誕心願清單！
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰適合投資？誰適合轉工？塔羅師美子剖析！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家居健康｜拜神燒香30年致全家鉛中毒，醫生揭毒素難清除新文章
人氣文章
衛生習慣｜情侶旅遊驚揭女友內衣褲連穿6日，潔癖男友極崩潰欲分手
人氣文章
名人家庭｜49歲鍾麗淇罕見病大女迎15歲生日，曾被醫生認為難活2歲
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪30/12/2025
專訪 | 林本利：供樓利率有望再減料港樓價續升，港股美股七三配置（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

反移民與搶人才日趨全球化

30/12/2025 16:25

大國博弈

回顧展望－風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區