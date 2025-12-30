回顧展望－IPO雄起 | 港股IPO融資額重返世一，德勤呂志宏料明年港股IPO劍指全球前三

2025年港股IPO市場強勢復甦，以超過2800億元融資額一舉重奪全球冠軍寶座。在內地政策支持、國際資金回流，以及港交所上市流程優化的共同驅動下，年內不僅迎來8宗逾百億級大型IPO，更見證新股回撥機制改革下首隻「超購破萬倍」的新股誕生。展望2026年，專家預期港股IPO集資額有望繼續躋身全球前三，新股數量約160隻，總融資額甚至可達3000億元。

港股新股市場重奪全球IPO融資額桂冠

2025年，港股IPO市場迎來強勢反彈，一舉重奪全球IPO融資額桂冠。據德勤中國資本市場服務部數據，預計今年港股將迎來114隻新股上市，其中不乏8隻融資超百億的重磅新股，推動總融資額達2863億元，較去年躍升兩倍多，此外還有19宗A+H股上市項目。

在港股今年前十大IPO中，融資規模超過百億元的公司多達八家。其中，寧德時代(03750)與紫金黃金國際(02259)更分別以高額融資規模，位居今年全球第一大與第二大IPO。值得留意的是，在這十家企業中，有六家均為A股公司赴港上市或分拆其業務赴港上市。

藥捷安康累計升幅逾八倍，賺錢效應斷層第一

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏表示，今年新股市場的熱烈反應離不開三重支持。他提到，資金流動性改善尤其是國際資金的回流帶動估值水平提升，為公司融資創造良好環境；而國家政策大力支持內地龍頭企業出海上市，進一步刺激市場活力；此外，港交所上市流程的優化亦功不可沒，例如增加第18C章吸引特專科技公司上市，以及允許科技企業以保密形式提交申請等改革措施。這些舉措都進一步推動了新股市場的活躍。

首日漲幅高於一倍的大肉籤達17隻

今年8月港交所優化新股定價機制，允許發行人在A制和B制中選擇，其中A制類似於原有的分配機制，但分配至公開認購部分的最大回撥百分比下調至35%；而新引入的B制，則要求發行人事先選定一個分配至公開認購部分的比例（10%至60%），並無回撥機制。

新規下，港股市場新股認購表現持續熾熱，屢次刷新超額認購紀錄。其中，金葉國際(08549)以高達11465倍的超額認購倍數，成為港股首隻「超購破萬倍」的新股，較去年「超購王」草姬(02593)的6084倍大幅上升逾88%，登上歷年超購榜首。

與此同時，多隻新股中籤難度顯著上升。包括雙登股份(06960)、大行科工(02543)、量化派(02685)等在內的熱門新股，即便投資者動用「頂頭錘」大額申購，仍難以穩獲一手。其中，大行科工更以0.02%​的超低中籤率，創下港股新股中籤難度最高紀錄。

港交所新規下，新股上市首日表現優異，首日破發率僅為30%，大幅優於去年全年的60%的首日破發率，上市首日漲幅高於100%的大肉籤更達到17隻，其中採用B制的新股賺錢效應凸顯，包攬首日漲幅前五。

不過，今年12月以來，港股IPO破發跡象又有抬頭，其中12月22日同日上市的四隻新股首日全部破發，其中明基醫院(02581)股價首日腰斬五成。

呂志宏：預期明年7隻巨無霸新股上市

展望2026年，呂志宏預計港股有望在集資金額方面躋身全球前三。他預期，明年大約有160隻新股上市，其中約7隻超百億集資額，使得集資金額至少達到3000萬元。板塊方面，科技、醫療、生物科技、新經濟、零售相關股份佔比較多。呂志宏指出，國家持續擴大內需，繼續推動內地企業出海，以及持續推進A+H同步上市機制等，將共同推進明年新股市場持續活躍。

港證監和港交所捉IPO合規利港股健康

香港IPO市場火熱之際，香港證監會和港交所聯名致函IPO保薦人，對近期遞交的新上市申請中材料質量下滑，以及某些不合規行為表達關切。呂志宏認為此舉長遠有利市場健康發展，維持招股書標準和從業人員專業水平將有助維持香港的國際金融中心地位及專業水平，雖然可能令申請過程需更多時間準備，但最終將確保市場健康穩定。

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

