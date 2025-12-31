  • 會員
回顧展望 - 大事紀 | 【2025大事紀】浮金沫影

31/12/2025

　　2025年，雖有特朗普4月2日「解放日」暴擊，但美、英、德、法、日、韓、台、印等股市齊刷新紀錄，A股時隔十年重返4000點，港股亦創四年高；此外，金、銀、銅聯袂一飛衝天，人幣節節回升收復7算，香港經濟觸底且溫和復甦。另一邊廂，比特幣、港股F4、甲骨文/微策略等新高後紛紛暴跌，價值儲存如金、銀似高處未算高，惟亦可隨時單日暴跌半成一成，正正應了那句「如夢幻泡影；如露亦如電」。

 

美歐亞股市齊破頂　AI股猛衝

 

　　受惠於AI熱潮、聯儲減息、經濟韌性，美股自2022年10月開啟的牛市行情，在4月短暫熄火後續發力再上－－標普500指數高見6945點，今年累升17%；納指高見24019點，累漲21%；道指高見48886點，累升16.7%。

 

　　Magnificent 7等科技股借AI熱潮持續破頂，英偉達、微軟、蘋果市值先後突破4萬億美元，堪稱「富可敵國」；專注AI基建、應用的美光(Micron Technology)、Palantir更飆升247%、141%。大手筆交易亦層出不窮，英偉達斥資200億美元收購晶片新創公司Groq核心資產後，META則以143億美元、20億美元收購Scale AI、Manus。

 

　　不過，9月因牽手OpenAI而單日暴漲36%的甲骨文、獨創零息槓桿加碼比特幣牛市的微策略(MicroStrategy)，煙花散落後股價雙雙較高位抹去逾四成、六成。

 

【２０２５大事紀】浮金沫影

受惠AI熱潮、聯儲減息、經濟韌性，美股三大指數今年累升17%至21%。（AP圖片）

 

港股傲全球　板塊輪炒多曇花

 

　　歷盡「四連跌」煎熬的港股，繼去年反彈逾17%後，2025年受惠關稅戰休兵、減息周期及AI概念炒作，恒指一度以36.5%漲幅笑傲全球。全年計，收報25630點，累積升幅仍達27.77%。

 

　　回看全年，年初受國產大模型DeepSeek憑自研模型蒸餾技術，以低成本彎道反超高性能模型，一度引發中國和海外AI企業估值的雙向重估，恒指由2月初起的連續十多個交易日累計升超過一成，由1月全年低位的18671點爬升至24800水平，被形容為「DeepSeek時刻」。

 

　　4月，受特朗普關稅戰「擾動」，恒指再被錘打至19706點，之後在阿里(09988)、騰訊(00700)兩大重磅股領銜下愈升愈有，10月錄27381點的逾四年高。板塊之間則是輪流跑贏，1月至2月是AI故事，3月至5月是新消費，5月底至7月是創新藥，7月至8月是中小股，9月重炒AI和互聯網，第四季悶局下則主打高息股及貴金屬。

 

　　不過，部分爆炒股僅是曇花一現，得益於產品獨特、稀有性的新消費股異軍突起，年內股價大上大落。其中，以古法黃金著稱的老鋪黃金(06181)年內股價最多升3.9倍高見1097.48元（除淨後）；以Labubu系列掀起全球熱潮的泡泡瑪特(09992)年內股價最多升2.8倍高見339.80元；化妝品股毛戈平(01318)年內最多升1.3倍高見130.6元；至於3月3日才上市的蜜雪集團(02097)，年內高見618.5元，比上市價202.5元累升最多2.1倍。然而，上述「F4」歲尾收爐分別報618元、187.7元、81.7元、409.8元。

 

【２０２５大事紀】浮金沫影

受惠關稅戰休兵、減息周期及AI概念炒作，恒指今年一度飆36.5%笑傲全球。（AP圖片）

 

IPO重登榜首　倍升股亦破發

 

　　另一亮點當屬新股，2025年港股以超過2800億元的總融資規模重登全球IPO集資額榜首。在內地政策支持、國際資金回流，以及港交所上市流程優化的共同驅動下，年內亮點紛呈，從凍資1.77萬億元的蜜雪集團，到47.6萬人認購的壁仞科技(06082)，再到首日收高363%的諾比侃(02635)，可謂遍地黃金。

 

　　寧德時代(03750)與紫金黃金國際(02259)更分別位列全球年度第一大與第二大IPO；同時，多達19宗A+H同步上市項目，凸顯了香港作為連接內地與國際市場的關鍵橋樑角色。

 

　　市場熱度在8月新股回撥機制改革後被進一步點燃，新股上市首日表現整體優化，首日破發率較去年六成大幅下降至三成，首日漲幅超過一倍的「大肉籤」多達17隻。不過，首日收高330%、86%、40%的金葉國際(08549)、八馬茶葉(06980)、滬上阿姨(02589)最新齊跌穿招股價。

 

A股現「慢牛」　明年續看好

 

　　A股今年則在震盪與機遇交織中，描繪出了一條鮮明的「慢牛」軌跡。在年初溫和蓄力後，4月受外部關稅衝擊遭遇階段性調整，隨即在政策托底與產業景氣共振下快速反彈，7至9月開啟主升浪，上證指數一度強勢突破4000點關口。熱門概念如「易中天」新易盛(深:300502)、中際旭創(深:300308)、天孚通信(深:300394)分別暴升422%、394%、211%。

 

　　全年計，上證指數累計上漲18.41%，深證成指上漲29.87%，創業板指飆49.57%，科創綜指上漲35.92%。

 

　　高盛認為，中國股市連漲兩年後，正醞釀一輪「慢牛」行情。DeepSeek引爆AI板塊暴增2萬億美元市值，「反內捲」政策或推動企業利潤激增50%，「十五五」規劃主題組合一年回報率高達68%，國內外資本正加速回流。高盛預計至2027年底中國股市將上漲38%，由盈利增長接棒估值修復。

 

【２０２５大事紀】浮金沫影

A股今年走出「慢牛」行情，上證指數曾強勢突破4000點關口。（AP圖片）

 

金銀銅齊飆　比特幣黃粱一夢

 

　　2025年，地緣衝突、關稅風暴、美元走軟等因素相互作用下，貴金屬作為避險資產魅力彰顯，金、銀、銅時隔45年於同一年齊創歷史新高。其中，黃金幾乎從年頭升到年尾，10月首三周連續攻下3900、4100、4300美元關口，惟於21日創下6%的逾12年最大單日跌幅。深度回調疑雲未散，「Trump Rule」籠罩下屆聯儲局的陰霾下，現貨金於12月尾突破每盎司4500美元，年內累升近70%。多家機構對明年金價繼續樂觀，摩通預期明年底將高見5300美元。

 

　　相比黃金，具備工業實際用途的白銀升勢更強勁，年內漲逾1.5倍至創紀錄的每盎司83美元，惟12月29日單日跳水9%。BNP Paribas Fortis首席策略師Philippe Gijsels指，白銀市場正經歷「低估、長期短缺與新工業革命」三重驅動的完美風暴，預期2026年將突破100美元。

 

　　此外，倫敦金屬交易所(LME)期銅亦於年尾突破每噸1.2萬美元，12月30日收漲2.75%，報每噸12558.5美元，年內漲逾四成。《彭博》指，銅是電氣化和能源轉型的關鍵金屬，在如今人工智能與電動車高度發展的情況下，需求遠大於供應，上漲勢頭依然強勁，未來走勢被看好。

 

　　比特幣今年表現則令市場失望，自10月初約12.6萬美元的歷史新高回吐，一度失守8.4萬美元，主要受大型投資者（巨鯨）拋售的影響，加上槓桿頭寸的強制清算使跌勢加劇。比特幣年尾徘徊8.6萬美元附近，今年最終倒跌逾4%，「平淡」收尾。當前市場面臨多重壓力，聯儲局主席人選的猜測，以及近期AI相關股票的緊張情緒，可能正抑制其價格。

 

【２０２５大事紀】浮金沫影

金、銀、銅價今年齊創新高，比特幣卻倒跌收尾。（Shutterstock圖片）

 

兩岸人幣穿7算　明年望見6.8

 

　　人民幣今年走勢較為波動，4月由於中美關稅衝突進一步升級，離岸人民幣曾經低見7.429水平，是2010年有紀錄以來最低，當時在岸人民幣亦創逾17年來低位。5月隨著中美關稅戰休戰，以及外貿順差首次突破萬億美元，匯價逐步轉強，兌美元中間價12月31日高見7.0288，錄15個月最強水平。

 

　　全年計，離岸人民幣一度再次突破7算大關，高見6.9835，累升4.8%，扭轉去年約3%跌勢；在岸人民幣12月30日收盤亦收復7算，報6.9901元，年內累升4.2%，創逾兩年半最高。

 

　　展望後市，儘管央媽本月發布的2025年《中國金融穩定報告》強調，「防範匯率超調風險」，但市場普遍預期，中美利差收窄將推動匯率上行，中期則必須關注美國期中大選年的財政政策變化。樂觀情境下，人民幣2026年有望觸及6.8，但若中國內需復甦乏力疊加貿易摩擦升級，則可能回探7.15。

 

【２０２５大事紀】浮金沫影

離岸及在岸人民幣齊突破7算大關，年內累升逾4%。（Shutterstock圖片）

 

港經濟現復甦　前景見仁見智

 

　　本港今年一洗2024年經濟頹風，得益11月PMI升至52.9的逾兩年半以來最快，11月出口按年升幅擴大至18.8%，政府上調全年經濟增長預測至3.2%，財爺陳茂波預期明年可望續保良好勢頭。機構則普遍預計，2026年香港GDP按年增長2.5%至3%，經濟或因基數效應及提前出貨減少而放緩，但續受惠美國進一步減息預期、中美緊張關係緩和等因素，令資本市場繼續暢旺。

 

　　另外，旅遊業刺激措施見效，推升首11月訪港旅客錄4500萬人次，超越2024年全年，利好本地零售業回暖。最新10月零售銷貨價值達352億元，按年增長6.9%，為經歷長達14個月跌勢後，連續6個月錄增長。而據香港總商會估算，2025年全年本港零售銷售增長0.8%，扭轉去年跌勢；明年則預測升2%。

 

　　百業未算蕭條，但市場仍面對不同結構性挑戰，如北上消費衝擊持續、店舖倒閉潮、京東(09618)等內地即時零售平台以低價策略進軍香港市場等。其中，餐飲業就因市民北上及本地成本高昂而結業，更涉及老牌知名連鎖品牌，例如連鎖餐飲食肆大班麵包西餅、鴻星海鮮酒家、海皇粥店、聘珍樓集團旗下名都酒家；結業的戲院包括嘉禾MegaBox、海運戲院、新光戲院。

 

　　箇中原因離不開租金高企、營運成本上升及消費者轉向線上或跨境購物。「前任財爺」曾俊華更警告，「未來一年要走的路，仍然會係相當難行」，認為地緣政治或會迅速變化，「隨時都會對香港經濟社會造成好大衝擊」。

 

【２０２５大事紀】浮金沫影

港府上調今年經濟增長預測至3.2%，零售銷售亦再錄得增長。（AP圖片）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　編輯：俞瑾、李崇偉

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 20:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
