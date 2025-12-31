回顧展望 - 大事紀 | 【2025大事紀】俯瞰眾生

11月26日，大埔宏福苑「11．26」世紀火災當天，一條橙紅雲帶跨越天際，一句「跟住光一路走好」的集氣祈福，連同次日登上全球媒體頭條的老翁呼天愴地呼喚妻子的相片，如這一年無數悲憫、震撼的災難、戰禍、恐襲、離別……若造物主得以俯瞰眾生，2026能否多些平靜幸福、世界和平？

宏福苑世紀火災焚逾40小時 釀161死

大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，當時全邨八棟樓宇正進行造價約3.3億元的大型維修工程，火勢於數分鐘內席捲七棟大廈，焚燒超過40小時，造成至少161人死亡、79人受傷，成為香港數十年來最致命火災。

事故暴露了大廈維修工程中使用易燃物料、監管失效等多重問題，警方以涉嫌「誤殺」罪名拘捕了15名人士，包括總承建商、工程顧問及分判商等公司相關人員，廉政公署亦就工程可能涉及貪污及圍標進行調查，行政長官李家超並宣布成立「調查委員會」，審視大埔宏福苑五級火警起因和迅速蔓延原因等相關問題及助力政府深化改革。

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，消防通宵灌救，大火造成至少161人死亡。（AP圖片）

洛杉磯山火家園盡毀 東南亞水災奪命

奪命大火不僅在香港，1月7日，美國加州洛杉磯地區帕利塞德大火(Palisades Fire)和伊頓大火(Eaton Fire)兩場致命野火相繼爆發，隨後發展成六場大火席捲全城。洛杉磯最富裕社區被燒毀，財產損失估計上千億美元，多位荷里活名人家園被毀。

其中帕利塞德大火燒毀了太平洋帕利塞茲(Pacific Palisades)地區2.3萬餘英畝土地，摧毀了約7000棟建築，造成12人死亡；伊頓大火過火面積逾1.4萬英畝，造成18人死亡，近萬棟房屋被大火摧毀。伊頓大火的起火原因仍在調查中，但更多證據指向電力線引起，而帕利塞德大火則由29歲的網約車司機惡意縱火引發。

美國洛杉磯大火席捲全城，多位荷里活名人家園被毀。（AP圖片）

除了火災，還有水害，超強颱風「樺加沙」9月吹襲香港，水浸黑點大澳水深及大腿，富麗敦海洋公園酒店大堂遭巨浪衝爛落地玻璃門，香港國際機場一度暫停客機升降近30小時。11月，超強颱風「鳳凰」重創菲律賓，逾百萬人撤離，至少27死，同月底，暴雨襲擊印尼、馬來西亞、泰國、斯里蘭卡、越南、緬甸等東南亞多國，近千人喪生。

此外，緬甸中部今年3月28日發生7.9級地震，震源深度30公里，造成逾5千人罹難，為自2023年土耳其-敘利亞地震以來全球最致命的地震。7月30日，俄羅斯堪察加半島亦發生8.8級地震，震源深度10公里，日本、美國夏威夷均發出海嘯疏散警報，堪察加半島南部往東南方移動近2米，並引發當地7座火山同時爆發。

加沙現脆弱停火 美國空襲伊朗核設施

2025年的中東，依然是全球地緣政治的焦點，巴以、以伊持續對峙。3月以色列重新封鎖加沙，當地民眾陷入嚴重物資短缺與飢荒危機。10月10日，加沙停火第一階段協議生效，為局勢帶來短暫喘息。然而，停火根基脆弱，協議生效以來，以軍仍以安全為由不時發動襲擊。

截至11月底，自2023年新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超7萬人死亡。加沙地帶還有數十萬人處於飢荒之中。苦難周而復始，和平路仍迢迢。

以色列在加沙的軍事行動已造成逾7萬人死亡，還有數十萬人處於飢荒之中。（AP圖片）

伊朗今年則是被衝突與制裁陰影籠罩的核心。6月13日凌晨以色列發動突襲，200架戰機攜330枚彈藥精準打擊伊朗境內100多個關鍵目標，拉開了「十二日戰爭」序幕。6月22日，美國出動7架B-2隱形轟炸機空襲伊朗三處核設施，伊朗隨即向美國駐卡塔爾的烏代德軍事基地發起導彈襲擊報復，第三次世界大戰儼然一觸即發，惟兩天後伊朗和以色列宣布停火。

12月29日，特朗普在海湖莊園會見來訪的以色列總理內塔尼亞胡，警告如果德黑蘭補充彈道導彈庫存和重啟核武計劃，將支持以色列再次打擊伊朗，並尋求推進加沙地帶停火第二階段協議。

俄烏和平終局難料 印巴、泰柬戰火飛

在亞洲，5月6日至10日，印度以反恐為由率先對巴基斯坦發起代號「朱砂行動」的空襲，巴方隨後以維護國家主權與領土完整為由對印方入侵挑釁進行代號為「銅牆鐵壁」的反擊，中國製造的殲-10C戰機在印巴空戰一戰成名，至5月10日雙方同意全面停火。

泰國、柬埔寨邊境衝突12月升級，50萬民眾流離失所，12月29日，中柬泰外長雲南舉行三方會談，中方表示支持柬泰雙方共同努力確保全面持久停火，中國軍隊將同泰柬兩國軍隊保持接觸，為雙方鞏固停火局面提供支持。

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將於2026年2月邁入四周年，繼特朗普11月提出28點和平計劃捱批「親俄」後，緊密的外交斡旋展開，包括歐洲版本的28點與24點提案、美烏的19點計劃。特朗普及烏克蘭總統澤連斯基雖然給出正面訊號，惟俄羅斯總統普京態度仍十分強硬，強調烏克蘭必須割讓領土，才有可能結束戰爭；他近期還批准了2026年度聯邦預算，軍隊與安全部隊支出均創下紀錄，佔總預算的38%。

俄烏戰爭即將邁入四周年，烏克蘭仍不時受襲。（AP圖片）

全球右翼紛崛起 恐滑向威權民族主義

2025年全球政壇出現右傾潮，日本自民黨於10月初選出右翼色彩鮮明的高市早苗為總裁，並順利接任首相，她長期主張修憲提升自衛隊為國防軍、對華立場強硬，對性別、同性婚姻等議題態度保守。

日本自民黨選出右翼色彩鮮明的高市早苗為總裁，並順利接任首相。（AP圖片）

幾乎同時，捷克以「反移民、反布魯塞爾」為競選主軸的極右翼政黨在國會選舉中獲勝，取得執政權；德國選擇黨(AfD)在地方選舉中維持第二大黨地位，將持續挑戰傳統政治格局；極右翼的奧地利自由黨在當地議會選舉成為最大政黨；極右翼智利共和黨候選人卡斯特擊敗左翼執政聯盟候選人當選新一屆智利總統。

美國保守主義宣傳大將查理柯克遇刺後，特朗普加大「文化整肅」力度，將政治的手伸進軍隊，針對軍方人事、性別政策與教育訓練展開保守化改革，宣揚「讓美國再次偉大」的民族主義論述。

這些事件看似分散，實際反映一個全球共同趨勢，即保守主義與威權民族主義在反全球化浪潮中崛起，各國民眾對全球化秩序下貧富差距日擴的怨恨正被右翼保守政治所吸納，並衍生為排外仇外、極端主義等。而澳洲邦迪海灘12月14日針對猶太社群光明節活動的槍擊案，實際亦是極端猶太復國主義的鏡像。

教宗方濟各息主懷 李兆基楊振寧辭世

2025年世界各地有多位名人離世。4月21日，教宗方濟各在其位於梵蒂岡城聖瑪爾大之家的住處安息主懷，享年88歲；他在任期間致力於將羅馬天主教會轉變為一個更具包容性的機構。

教宗方濟各於4月21日安息主懷，享年88歲。（AP圖片）

在香港，人稱「四叔」、曾為「亞洲首富」的恒基地產創辦人李兆基3月17日在家人陪伴下與世長辭，享年97歲。被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾於6月25日在香港養和醫院安詳離世，享年83歲。畢生堅持「敦仁博物」教育理念的香港樹仁大學校監胡鴻烈，7月27日在家人陪伴下安詳辭世，享年105歲。著名哲學家、作家及詩人李天命11月26日逝世，享年80歲，其所著《李天命的思考藝術》被視為香港批判思維的代表作之一。

此外，台灣女星徐熙媛（大S）2月2日遊日期間流感併發肺炎猝逝，終年48歲。著名歷史學家許倬雲8月4日在美國匹茲堡離世，享壽95歲。被譽為「黑猩猩之母」、英國著名靈長類動物學家珍古德(Jane Goodall)10月1日在美國演講期間自然離世，享年91歲。著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧10月18日因病在北京逝世，享年103歲。

撰文：經濟通市場組、採訪組 編輯：俞瑾、李崇偉

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好