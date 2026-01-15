  • 會員
東亞：今年恒指目標30800點，首季較看好內地人工智能、智能駕駛等板塊

15/01/2026

　　東亞銀行(00023)財富管理處高級投資策略師陳偉聰表示，截至1月7日，恒指未來12個月預測市盈率達11.7倍，接近過去10年平均高一個標準差的水平，估值不算便宜，但在港美利率處於下行周期、中美緊張局勢暫緩，而且憧憬國策續加碼支持以AI為首的創科產業發展，在港上市的權重科技股料可享受較高估值溢價。上調恒指目標預測市盈率水平到13.1倍，給予恒生指數2026年目標30800點。

 

左至右：東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強、高級投資策略師黃燕娥、高級投資策略師陳偉聰（吳仲賢攝）

 

　　他預期，恒生指數成份股去年第四季盈利仍面臨挑戰，惟2026年有望迎來可觀復甦，故將2025年恒指每股盈利預測下調至2080港元，另最新預測2026年恒指每股盈利按年增長13%至2350港元。

 

滬深300指數2026年目標為5080點

 

　　他指出，滬深300指數的2026年每股盈利預測為328元人民幣，即按年增長16%；另給予測市盈率目標15.5倍，設定滬深300指數2026年目標為5080點。

 

　　報告提及，首季較看好內地人工智能、智能駕駛和人形機器人供應鏈、高端工業、服務娛樂消費、中資電訊、本港地產收租及交通運輸等細分板塊。

 

　　他表示，中央政府料續推進「反內捲」及行業產能優化政策，可望扭轉PPI通縮困局，有助中國工業企業利潤率穩步復甦。今年預期盈利恢復較佳之舊經濟行業包括：化工、新能源發電設備、碳酸鋰、水泥。

 

　　他續指，隨著「反內捲」措施落地，今年電商平台企業之非理性價格戰該可收斂，預期2026下半年盈利在同比低基數下可望錄得強勁反彈，料帶動恒生科技指數全年每股盈利重拾逾30%增長。預期2026年盈利增速較快之Al細分板塊：半導體；智駕主題；AI雲+大模型開發。

 

今年標普500指數目標為7500點，料美股七雄資本支出居高不下

 

（資料圖片）

 

　　陳偉聰表示，對於美股，選舉年與財政擴張「雙輪」疊加，降低2026年美股出現深度調整的概率，指數仍有望在中高位震盪上行，2026年11月將迎來美國中期選舉，料白宮大概率提前釋放經濟友好政策，均可能在2025年底至2026年上半年集中落地，形成「選前蜜月期」。

 

　　他預期，2026年美股七巨頭的資本支出仍然居高不下，合計支出料將逼近4500億美元，龍頭自由現金流將在2026下半年面臨「折舊＋資本開支」雙重壓力。市場雖已察覺到此拐點，但情緒尚未逆轉，牽動更高的波動溢價。

 

　　他指出，該行預期2026年標普500指數目標為7500點，對應2026年預測每股盈利315美元，以及NTM市盈率23.8倍。

 

　　對於AI泡沫，他提及，AI估值雖高，但宏觀格局仍有望繼續支撐估值，並指當前AI已成全球化賽道，形成「中美雙引擎、多極跟隨」的格局。在大國博弈視角下，AI已成地緣競爭的「硬賽道」。

 

料今年美國將減息三次，最快或今年首季開始減息

 

（資料圖片）

 

　　東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強表示，預料美聯儲局在2026年將繼續減息，預期將減息三次，美國通脹持續回落，就業市場相對疲弱，認為美聯儲局有減息空間，不排除最快今年首季開始減息。

 

　　東亞銀行財富管理處高級投資策略師黃燕娥表示，美國經濟增長向好，但就業市場仍存不確定性，料美聯儲局傾向減息，另外美聯儲局主席表現鷹派基調，而即將於今年接任的美聯儲局主席人選料將為未來貨幣政策帶來較大變數，若其政策立場更為寬鬆，料將增加今年減息次數。

 

　　對於人民幣走勢，黃燕娥表示，預期中國經濟正步入政策成效收成期，進一步放寬財政及貨幣政策將有助提振經濟表現。若未來經濟數據持續向好，將支持人民幣展開下一階段的升浪。

 

　　黃燕娥預期日本央行將持續加息，日本央行將以持續通脹及經濟前景作加息的基礎。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

