港股 | 午市前瞻 | 恒指短線防守先看27200點 外企接管新世界存不確定性不宜高追

30/01/2026

　　隔夜華爾街科技股表現榮辱互見，市場擔憂軟件公司受免費或低成本的AI工具威脅，納指盤中一度挫2.6%。亞太股市普遍向下，A股同樣走軟，上證早段一度跌穿4100點。恒指低開過百點後，走勢持續向下。恒指半日報27471，跌496點或1.8%，主板成交逾1653億元。恒生中國企業指數報9354，跌198點或2.1%。恒生科技指數報5736，跌104點或1.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指短線防守先看27200點 外企接管新世界存不確定性不宜高追

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：短線恒指防守位在27200點至27400點區間

 

　　恒指強勢七連升突破兩萬八關口後，今日一度回調逾500點。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指本周升勢的主要支持來自美元走弱，美元指數跌穿96的時候，恒指同步突破兩萬八關口，但當前美元出現反彈，恒指隨即出現調整。短線恒指的防守位在27200點至27400點區間，在該區間做一番整固後，其後的上漲動能才會更強。短線能否企穩兩萬八關，需留意美國方面的消息，以及美匯走勢和內地股市表現。以區間幅度的突破點計算，若持續企穩27400點，恒指今年有機會挑戰29500點。

 

鄭氏家族退出新世界的可能性提高

 

　　據《彭博》引述知情人士透露，黑石集團正就成為新世界發展(00017)最大單一股東進行深入談判。若交易成行，這將意味著香港最富裕家族之一將放棄對此項重要資產的控制權。其後新世界發展回應稱，周大福企業獲若干潛在投資者就可能投資該集團事宜接洽；周大福企業尚未與任何有關潛在投資者達成任何協議、尚未就有關潛在投資金額、性質或形式達成任何協議；及概不保證有關潛在投資將會進行與否。

 

　　李偉傑表示，以新世界的市賬率而言，新世界的估值屬偏低水準，有實力的財團可能會看上其部分優質資產，而若有財團願意入主新世界，將捆綁式地解決新世界的債務問題。但他認為，由黑石入主的可能性不高，結合此前眾多港銀為新世界做借貸的情況，相信由外國企業接管的可能性較小，但若最終沒有合適的買家出現，當然也不排除黑石入主的可能性。

 

　　他提到，最為理想的情況是由母企周大福企業出手，但周大福企業拖至現時才出手相救的可能性已經較低，換言之周企放棄新世界主要控制權的概率在不斷上升。

 

　　受相關消息推動，今日新世界股價曾高見12.45元，錄得最大升幅近12%，其後升幅收窄至逾3%。李偉傑表示，消息還沒有完全反映在股價上面，但考慮該股短時間內大幅上漲，以及14日RSI進入超買區域，投資者不宜高追。後續的上漲空間要視乎是否有新消息落實以及傳聞進一步發酵。若有意向的投資者，可待股價回落至十天線（10.3元）後再做考慮。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指短線防守先看27200點 外企接管新世界存不確定性不宜高追

新世界股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 18:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供
