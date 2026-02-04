摩通私銀：對離岸中國股市持謹慎具建設性看法，可考慮中國科技創新股及優質收息股等

摩根大通私人銀行發表2026年亞洲股市展望，摩根大通私人銀行股票策略部亞洲主管馮兆邦表示，對離岸中國市場持謹慎具建設性看法，建議逢低買進，並指中國股票在中期前景較為樂觀，政策和人工智慧應用支持更具建設性的中期前景。然而，國內市場動能仍不均衡，目前該行建議不宜追漲離岸中國股市，但若回調5-8%後出現合適的入場點位，或會採取更為積極的策略。

摩根大通私人銀行股票策略部亞洲主管馮兆邦 （吳仲賢攝）

他建議採取高度選擇性的投資策略，優先考慮中國科技創新股、優質收息股以及估值合理，表現遜於大市的消費股。

他提及，對在岸中國市場持中性態度，在有針對性的政策支持下，市場已趨於穩定。然而，中國經濟復甦仍不均衡。儘管人工智能和科技股催化劑強勁，但A股與整體經濟的關聯性更強，該行傾向於在回調時買入，因為目前中國內地A股估值偏高。

他表示，在亞洲股市中對印度持非常正面的看法，看好印度股市，在目前價位建議買入，印度市場在2026年不僅預期回報率最高，每股盈利增長潛力也最大，但指該行認為東盟地區的上漲空間有限。

撰文：經濟通採訪組

