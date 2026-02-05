  • 會員
異動股 | 阿里低開逾2%領跌科技股，AMD績後再惹AI增長放緩憂慮

05/02/2026

異動股 | 阿里低開逾2%領跌科技股，AMD績後再惹AI增長放緩憂慮

 

 

　　阿里(09988)現價跌2.5%，報155.5元，以現價計，該股暫連跌6日，累計跌幅10.4%。該股成交約337萬股，涉資5.27億元。

 

　　隔晚AMD股價急挫17%，AMD發布2025財年第四財季報告顯示，AMD Q4營收超百億美元創新高、保持30%以上按年增速，但針對目前市場焦點AI GPU方面卻有所放緩。市場解讀卻認為今年首季季度指引總體略有遜色，市場期待AMD在AI加速器上有更快的份額侵蝕與更高的短期出貨量，任何相對保守的節奏都會被視作「不及預期」。消息拖累市場再次聚焦AI獲利問題

 

中美通話後特朗普指「非常出色」，中方將加碼買大豆

 

　　國家主席習近平昨日與美國總統特朗普通電話，此前習近平曾與俄羅斯總統通話。特朗普事後在其社交平台Truth Social發文指與習近平完成一場「非常出色」的電話會談，就中美貿易、軍事議題、預計4月訪華行程、台灣議題、俄烏及伊朗等議題討論，整體氣氛正面，內容深入。特朗普又指中國正考慮增加採購美國農產品，包括在本季將大豆採購量提高至2000萬公噸，並已承諾在下一季採購2500萬公噸大豆。

 

　　特朗普在　Truth Social 貼文中強調，美中關係，以及他個人與習近平之間的關係「極為良好」，雙方都清楚維持這段關係的重要性。他相信在未來三年總統任期內，與習近平及中華人民共和國相關的議題，將可取得許多正面成果。

 

科技股集體低開

 

　　科技股全線低開；騰訊(00700)跌1.4%，報550元；小米(01810)跌0.5%，報33.8元；美團(03690)跌2.1%，報90.2元；京東集團(09618)跌1.5%，報106.3元；百度(09888)宣布本財年將派息帶動逆市升2.3%，報140.3元。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？

