  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

異動股 | 紫金挫逾5%領跌金礦股，習特通話後紐金曾穿4900美元

05/02/2026

異動股 | 紫金挫逾5%領跌金礦股，習特通話後紐金曾穿4900美元

 

 

　　紫金(02899)H股現價跌5.4%，報39.38元，該股成交約2232萬股，涉資8.9億元。

 

　　國家主席習近平昨日與美國總統特朗普通電話，此前習近平曾與俄羅斯總統通話。特朗普事後在其社交平台Truth Social發文指與習近平完成一場「非常出色」的電話會談，就中美貿易、軍事議題、預計4月訪華行程、台灣議題、俄烏及伊朗等議題討論，整體氣氛正面，內容深入。特朗普又指中國正考慮增加採購美國農產品，包括在本季將大豆採購量提高至2000萬公噸，並已承諾在下一季採購2500萬公噸大豆。

 

　　特朗普在Truth Social貼文中強調，美中關係，以及他個人與習近平之間的關係「極為良好」，雙方都清楚維持這段關係的重要性。他相信在未來三年總統任期內，與習近平及中華人民共和國相關的議題，將可取得許多正面成果。

 

　　市場預期中美關係進一步緩和，避險需求下降令金價有所回吐，隔晚紐約期金一度跌穿4900美元，今早亞洲時段短暫重上5000美元大關後再次跌離，現報約4950美元。金礦股集體捱沽；紫金黃金國際(02259)跌5.3%，報204.2元；山東黃金(01787)跌3.4%，報38.92元；招金礦業(01818)跌2.9%，報33.82元；赤峰黃金(06693)跌5.4%，報35.68元；靈寶黃金(03330)跌3.6%，報22.08元。

 

　　金價ETF重挫；SPDR金(02840)跌3.4%，報3526元；FL二南方黃金(07299)跌6.6%，報32.84元；價值黃金(03081)跌3.4%，報23.16元；恒生黃金ETF(03170)跌3.5%，報15.49元。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06883

穎通控股

2.050

異動股

01797

東方甄選

31.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

452.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06883 穎通控股
  • 2.050
  • 01797 東方甄選
  • 31.700
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 452.600
  • 00322 康師傅控股
  • 12.710
  • 02629 MIRXES-B
  • 27.900
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 24.780
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.310
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 437.200
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.780
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 86.500
  • 目標︰$100.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.600
  • 00700 騰訊控股
  • 558.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.000
  • 00388 香港交易所
  • 414.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 242.400
報章貼士
  • 03759 康龍化成
  • 20.880
  • 目標︰$27.00
  • 00382 中滙集團
  • 1.520
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 89.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2026 16:13  恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升

05/02/2026 15:06  《Ａ股行情》滬綜指收跌0.64%，兩市成交縮量一成

05/02/2026 14:10  中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目

05/02/2026 13:33  《異動股》美高梅午後復牌升3%，上季經調整EBITDAR增三成，全年增一成

05/02/2026 13:38  《異動股》腦動極光飆近13%，與絲路之舟訂戰略合作協議共推數字健康產業

05/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３４億元，買騰訊沽中芯

05/02/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標

05/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

機場快綫優惠︱小童免費＋樂悠咭半價往返，快閃遊戲贏機票/來回車票七折新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

小作文新文章
人氣文章

英倫出走日記．Cally

施紀賢訪華，其實只是「訪華潮」的其中一波 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

夢境與現實交錯——今敏經典作品重返大銀幕！《千年女優》、《東京教父》、《藍色恐懼》哪套是你的最愛？ 1
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

墨痕何處覓真跡？冰逸《太行賦》: 水墨傳統與求真的當代辯證
人氣文章

Fashion Feature

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜29歲女歌手Kylie C宣布停工，曾患突發性失聰左耳聽力永久受損新文章
人氣文章
胃癌警示｜13歲少女末期胃癌，腹腔腫瘤遍佈揭父親習慣成致病元兇
人氣文章
流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2026 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/02/2026
異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區