  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

《魚缸博客》幣圈仲恐怖過貴金屬，究竟要HODL定係BUY THE DIP？

05/02/2026

《魚缸博客》幣圈仲恐怖過貴金屬，究竟要HODL定係BUY THE DIP？

 

　　如果你認為近期貴金屬已經愁雲慘霧，好多大媽被困「水貝」（深圳），你不妨睇睇近期幣圈，博客都要吟返句詩：「這次第，怎一箇愁字了得。」

 

　　基本上，每次幣圈大跌，都會迎來一種「信仰考驗」，就好似上帝考驗摩西、佛祖係菩提樹下面臨七次誘惑一樣，買幣的人都會問自己一個問題：究竟你個信仰有幾強？

 

　　圈內分析師同交易員普遍認為，比特幣72000美元視為短期關鍵價位，如果呢個水位無法守住，比特幣「很可能」下探至68000美元，並可能回到2024年初次反彈前的低位區間。

 

　　根據CoinGecko數據，加密資產自去年10月高峰以來市值合計縮水約1.7萬億美元，單單係過去一周，加密市場市值就減少超過4600億美元。點解會做成呢個情況？主要因為幣圈內好多人都係做合約對賭，如果當被人「Call孖展」，大家見到個市差，自自然然資金就會開始縮，然後連帶落去就會有連鎖反應。

 

　　但係，比特幣係大約2016年開始熱炒，呢十年間每次大跌六七成之後，就會來一波大反彈，而且反彈個新高一定係高過上一個高位一到兩成；其實錢呢家嘢就周圍走，今日係低位又唔會永遠係低位。

 

　　所以究竟要HODL定係BUY THE DIP？睇你自己啦。

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06883

穎通控股

2.050

異動股

01797

東方甄選

31.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

452.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06883 穎通控股
  • 2.050
  • 01797 東方甄選
  • 31.700
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 452.600
  • 00322 康師傅控股
  • 12.710
  • 02629 MIRXES-B
  • 27.900
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 24.780
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.310
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 437.200
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.780
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 86.500
  • 目標︰$100.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.600
  • 00700 騰訊控股
  • 558.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.000
  • 00388 香港交易所
  • 414.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 242.400
報章貼士
  • 03759 康龍化成
  • 20.880
  • 目標︰$27.00
  • 00382 中滙集團
  • 1.520
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 89.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2026 16:13  恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升

05/02/2026 15:06  《Ａ股行情》滬綜指收跌0.64%，兩市成交縮量一成

05/02/2026 14:10  中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目

05/02/2026 13:33  《異動股》美高梅午後復牌升3%，上季經調整EBITDAR增三成，全年增一成

05/02/2026 13:38  《異動股》腦動極光飆近13%，與絲路之舟訂戰略合作協議共推數字健康產業

05/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３４億元，買騰訊沽中芯

05/02/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標

05/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露
人氣文章

熱話 Feature

2026福布斯中國富豪榜｜TikTok創辦人張一鳴693億美元登首富，李嘉誠第7位傳病消息現身闢謠新文章
人氣文章

搵食地圖

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

開箱SUQQU 2026春季彩妝：Threads大熱面部顏彩液全6色上手、化妝師教授日系妝容技巧！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

更年前期徵兆逐個數！月經規律改變、失眠都關事？更年前期也會潮熱盜汗？2種維他命改善身體不適
人氣文章

Fashion Feature

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表
健康好人生 Health Channel
人氣文章
恐怖整容｜台灣百萬女網紅拆12年假鼻，公開手術與復原過程
人氣文章
食安危機｜銅鑼灣家賀屋爆食物中毒，12人食生蠔刺身後上吐下瀉新文章
人氣文章
情人節給女生的健康心意，5種護心食物推介新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2026 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/02/2026
異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區