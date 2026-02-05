  • 會員
金管局：「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣

05/02/2026

　　金管局聯同銀行公會、香港律師會及地產代理監管局，共同宣布將現行住宅物業交易的電子支付安排，擴展至二手住宅物業買賣，新安排名為「置易付」，將於2月28日起全面實施。這項安排亦得到消委會的支持。

 

金管局：「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣

 

　　在「置易付」安排下，買方的按揭貸款款項會透過銀行之間的電子支付系統轉帳至賣方銀行，賣方最快可於成交當日收到出售物業的收益。相較於傳統支付方式，款項須經雙方律師的銀行戶口以支票進行交收，「置易付」是更快更安全的選擇。如有意採用「置易付」，買賣雙方可通知其地產代理在臨時買實合約加人相關條款。

 

　　金管局總裁余偉文表示，該局一直致力推動物業交易電子支付，以提升效率和安全性。隨著「置易付」在轉按市場被廣泛應用，其適用範圍將擴展至二手住宅物業買賣。

 

　　銀行公會主席、中銀香港(02388)副董事長兼總裁孫煜表示，銀行公會自2023年起開展研究工作，將「置易付」的適用範圍擴展至二手住宅物業買賣交易。經過深入研究、廣泛諮詢並綜合業界及相關持份者的意見後，形成今天出台的方案。銀行業界在「置易付」的操作系統、流程及內部指引等方面已全面就緒，目前正為各前線單位提供培訓，確保各項配置同步到位。「置易付」將會為物業交易買賣雙方帶來穩妥的電子支付方案，推動按揭貸款業務流程數碼化。

 

　　地產代理監管局行政總裁梁松泰表示，地產代理監管局十分支持銀行業界將物業交易支付安排「置易付」擴展至香港二手住宅物業買賣。在過去一年多，局方積極與金管局及銀行公會就「置易付」的細節進行溝通，並充當他們與地產代理業界之間的溝通橋樑。

 

撰文：經濟通採訪組

 

照顧者 情緒健康

