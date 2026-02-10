  • 會員
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

開市Go | 哈塞特暗示就業弱，離岸人民幣創近三年高，內地監管敲打網企

10/02/2026

要聞盤點

 

1、美股周一（9日）延續上周五（6日）的升勢，三大指數全線造好。科技股在人工智能利好消息帶動下強勢領漲，推動道指數進一步站穩50000點大關，再創盤中及收市新高。市場暫時消化了政府停擺導致關鍵經濟數據延遲發布的影響，投資者將焦點轉向企業業績及AI板塊的最新發展。道指收市升20.2點，或0.04%，報50135.87點；標普500指數升32.52點，或0.47%，報6964.82點；納指升207.46點，或0.9%，報23238.67點。中國金龍指數升9點。日經期貨截至上午8時04分上升40點。

 

2、美國將於周三公布1月份非農就業報告，包含對截至2025年3月全年就業數據的修正。美國總統特朗普首席經濟顧問哈塞特表示，人口趨勢放緩或致就業數據輕微下滑，但仍與較高GDP增速一致。

 

3、據報特朗普將於4月首周訪華，並預計與中國國家主席習近平今年可能舉行四次會晤。白宮官員回應指4月會晤日期尚未敲定。

 

4、愛潑斯坦事件餘波影響英國政壇，英國首相施紀賢兩名親信於一日內辭職。蘇格蘭工黨領袖要求斯塔默因曼德爾森醜聞辭職，但全體內閣成員表態支持，施紀賢執政危機暫緩。

 

5、日本首相高市早苗承諾建立市場信任，重申政府將避免發債籌資，並將尋求與中國構建穩定關係。

 

6、習近平視察人工智能及機械人等科技創新成果，要求加速解決科技短板問題。他在北京考察時與小米(01810)創始人雷軍等科技企業代表交流。

 

7、周一香港金管局透過貼現窗口向銀行提供隔夜借款，升至三個月高位。

 

8、據悉，由於認購需求強勁，谷歌母公司Alphabet美元債募資額有望達200億美元，該公司亦計劃發行罕見的100年期英鎊債。

 

9、比特幣反彈動力不足，交易員維持防禦性布局，幾無新增看漲押注。聯儲局理事沃勒稱，特朗普引發的加密貨幣熱潮或在消退；美國知名財經主持人吉姆透露，他聽聞只要比特幣跌至6萬美元，特朗普就會把比特幣儲備填滿。

 

開市Go | 哈塞特暗示就業弱，離岸人民幣創近三年高，內地監管敲打網企

 

開市Go | 哈塞特暗示就業弱，離岸人民幣創近三年高，內地監管敲打網企

 

開市Go | 哈塞特暗示就業弱，離岸人民幣創近三年高，內地監管敲打網企

 

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

