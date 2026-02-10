  • 會員
盤前攻略 | 道指守住5萬點美股向好 港股需時消化沽壓再蓄力向上

10/02/2026

　　美股道指登上50000關後周一（9日）開市一度回吐復失，但市場延續上周情緒，盤中即時修復跌勢，爭持過後最終全日收漲，升20點報50135。其餘兩大指數一同報升，納指升207點報23238，標普升32點報6964。

 

盤前攻略 | 道指守住5萬點美股向好 港股需時消化沽壓再蓄力向上

（Shutterstock圖片）

 

中概個別走，ADR跑贏

 

　　中概股個別發展：阿里巴巴升0.30%報163.00美元，拼多多升0.32%報105.57美元，京東跌0.21%報28.01美元，百度升0.71%報146.97美元，金山雲升3.79%報13.42美元，小鵬跌1.02%報17.54美元，理想跌3.27%報18.35美元，蔚來跌2.98%報4.89美元，新東方跌4.24%報60.06美元，亞朵酒店升5.70%報39.34美元。

 

　　ADR普遍跑贏港股：騰訊(00700)ADR較港股高0.20%，折合561.1港元；美團(03690)ADR較港股高0.42%，折合91.4港元；友邦(01299)ADR較港股高1.02%，折合87.2港元；滙控(00005)ADR較港股高1.79%，折合141.8港元；小米(01810)ADR較港股高1.02%，折合35.6港元；港交所ADR較港股高1.00%，折合422.8港元。

 

強勢股短線爭持，隨後向上機會較大

 

　　道指連續第二日企穩50000大關，反映美股高位有支持，整體氣氛良好，料維持鼓勵環球金融市場。恒指夜期昨晚升168點報27221，較現貨高水194點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報27221，升209點，同樣較恒指現貨高水194點，恒指料跟隨高開逾100點。

 

　　港股上日受惠外圍帶動升高後，恒指收市重上20天線，但仍未能正式企穩技術關鍵位27300，在外圍氣氛持續下料今日維持反覆向上修復。參考昨日港股走勢，主力科技股如快手(01024)仍在消化沽壓，料科技股等強勢股未到蓄力踢上之時，港股今日升勢維持受限，以企穩27300為目標，但後續上升機率較高。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，上日大市急升後輪商重新擴展牛倉約600點區域，為26300至26899，較重淨增街貨量都位於新增區域，其中最多新增26600至26699，26700為上周五反彈阻力，初步可作為日內波幅支持水平。

 

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？

