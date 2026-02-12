  • 會員
外圍經濟 | 美國1月非農職位激增13萬個大勝預期，失業率意外回落

12/02/2026

外圍經濟 | 美國1月非農職位激增13萬個大勝預期，失業率意外回落

 

 

　　美國勞工部周三(11日)公布1月份非農業職位意外大增13萬個，遠超市場預期的7萬個，創下數月以來最強勁增幅。失業率亦未如預期般持平，反而回落至4.3%，低於市場預期的4.4%。

 

　　數據出爐後，市場對聯儲局進一步減息的預期降溫，刺激美匯指數與美債息率雙雙上揚，美股期貨亦隨之走高，反映投資者視此為經濟「軟著陸」的有力訊號。

 

私營部門帶動就業

 

　　細分數據顯示，1月份的就業增長主要由私人部門帶動。私人市場職位大增17.2萬個，遠高於預期的7萬個，顯示企業招聘意欲在經歷2025年的低潮後顯著回升。其中，製造業職位意外增加5000個，扭轉了市場原先預期減少5000個的悲觀看法。

 

　　相比之下，政府部門職位則錄得4.2萬個的顯著減幅，主要受聯邦政府僱員離職潮及相關調整影響，這在一定程度上抵銷了私人市場的部分增幅。

 

　　在通脹指標方面，1月平均時薪按月增長0.4%，略高於預期的0.3%，年增長率維持穩健，顯示工資通脹壓力依然存在。此外，每周平均工時回升至34.3小時，優於預期的34.2小時，反映企業對現有勞動力的需求增加。

 

　　儘管報告同時下修了前兩個月的數據－－去年11月及12月的新增職位合共被下調約1.7萬個，且2025年全年平均每月僅新增約1.5萬個職位。

撰文：經濟通國金組

