照顧者 情緒健康
人民幣 | 毛偉廉：人民幣升勢延續，市場上調匯率預測區間

12/02/2026

　　《匯海威言》過去一年，人民幣升值了不少，目前市場主流機構普遍看跌美元兌人民幣匯率(USD/CNH)，亦即是預測人民幣兌美元將升值，本年主要目標價區間集中在6.70至6.85。

 

　　截至2026年2月，離岸人民幣(CNH)已升至6.9080附近，多家機構對此上調預測。以下是主要機構的具體看法與目標價：

　　1. 美國銀行(BofA)：強勢看漲至6.70（原為6.80）。依據：出口強勁、政策訊號堅定；人民幣升值將擴大至新興市場。
　　2. 摩根士丹利(Morgan Stanley)：短期強勢，年底回調，第一季6.85，年底7.00。邏輯：短期出口強＋美元弱；下半年通縮及美元反彈構成阻力，快速升值機會不大。
　　3. 荷蘭國際集團(ING)：波動區間下移到6.85至7.25（全年波動區間），預期央行對升值干預有限；貿易順差料再創新高，出口商結算帶來強大買壓。
　　4. 摩根大通私人銀行：相對謹慎及區間波動（未給具體數字），預計下半年美元反彈，人民幣大幅升值門檻高；央行維穩，走勢由美元主導。

 

　　綜合來看，市場雖普遍溫和看漲，多數機構認為全年是雙向波動、升值為主，但非單邊升值。

 

人民幣 | 毛偉廉：人民幣升勢延續，市場上調匯率預測區間

多數機構認為今年人民幣匯價將震盪向上 (Shutterstock)

 

　　推動人民幣升值因素有四個，主因是「美元結構性走弱」與「人民幣自身基本面增強」：

　　1. 中國政策明確要求維持人民幣穩定偏強
　　2. 美國聯儲局進入減息周期，令美元處於長期弱勢。
　　3. 利差收窄（美國降息，中國利率相對穩定）
　　4. 全球去美元化趨勢正在加速，提升人民幣需求。

 

　　近年USD/CNH期貨的市場活躍度持續提升。以新加坡交易所(SGX)為例，其離岸人民幣期貨成交量在2024年錄得顯著增長，單月成交量更曾飆升44%至約220萬張合約，創下單月歷史新高，全年成交更達3500萬張合約，按年增長39%，充分反映SGX在全球CNH遠期及期貨市場中的領先地位。雖然SGX尚未公布2025年全年USD/CNH期貨的最終成交量，但從市場活躍度、機構參與度及相關數據推算，多數業內人士普遍預期2025年的全年成交量已大致超越2024年水平。此趨勢亦反映人民幣在全球金融市場的使用需求持續擴大，離岸人民幣已成為國際投資者進行風險管理與資產配置時愈加重要的貨幣選項。

 

*本文撰於2026年2月9日上午9時0分

 

高歌期貨業務部及市場分析部主管　毛偉廉

人氣文章財經熱話12/02/2026
李嘉誠以451億美元身家蟬聯福布斯香港首富，鄭家純家族續排第三位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
