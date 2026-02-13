美股 | AI成本高企再打壓市場情緒，美股盡墨道指大跌669點

美股市場於周四（12日）大幅回落，市場擔憂高昂的AI建設成本將打壓企業利潤，並顛覆傳統商業模式，科技股成跌市重災區。

道指收市跌669.42點，或1.34%，報49451.98點；標普500指數跌108.71點，或1.57%，報6832.76點；納指跌469.32點，或2.03%，報22597.15點。

網絡設備商思科(US.CSCO)股價單日暴瀉12.3%，全球記憶體晶片價格因英偉達(US.NVDA)等AI晶片需求激增而居高不下，嚴重擠壓思科的利潤空間。

其他科企重磅股，蘋果(US.AAPL)大跌5%，特斯拉(US.TSLA)跌2.6%，英偉達跌1.6%，Meta(US.META)跌2.8%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.2%。

金融板塊同樣承壓，摩根士丹利及高盛等投行分別下挫4.9%及4.2%。市場分析指出，生成式AI技術在理財顧問領域的快速滲透，令投資者擔心傳統財富管理業務的收費模式將面臨崩潰，高薪崗位流失的風險正推高行業的不確定性。

黃金失守5000美元關口

貴金屬市場出現劇烈波動。現貨黃金失守5000美元關口，低見4878美元，日內報4920美元，跌幅約3.2%。紐約期金同步回軟，尾市報4938美元，下跌3.1%。現貨銀亦遭遇大幅拋售，暴跌逾10%，報75.43美元。

美元表現反覆靠穩，美匯指數日內報96.94，微升0.04%。美元兌日圓延續跌勢，匯率下探至152.26水平，日內報152.9，下跌0.2%，日圓則連續第四個交易日錄得升幅。歐元兌美元匯率日內最高觸及1.189，尾市微跌0.05%，報1.1864。

國際原油市場承壓下行，布蘭特期油及紐約期油雙雙錄得顯著跌幅。布蘭特期油下跌2.7%，報每桶67.53美元；紐約期油同步走低，報每桶62.82美元，下跌2.8%。

撰文：經濟通國金組

