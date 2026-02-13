  • 會員
美股 | AI成本高企再打壓市場情緒，美股盡墨道指大跌669點

13/02/2026

美股 | AI成本高企再打壓市場情緒，美股盡墨道指大跌669點

 

　　美股市場於周四（12日）大幅回落，市場擔憂高昂的AI建設成本將打壓企業利潤，並顛覆傳統商業模式，科技股成跌市重災區。

 

　　道指收市跌669.42點，或1.34%，報49451.98點；標普500指數跌108.71點，或1.57%，報6832.76點；納指跌469.32點，或2.03%，報22597.15點。

 

　　網絡設備商思科(US.CSCO)股價單日暴瀉12.3%，全球記憶體晶片價格因英偉達(US.NVDA)等AI晶片需求激增而居高不下，嚴重擠壓思科的利潤空間。

 

　　其他科企重磅股，蘋果(US.AAPL)大跌5%，特斯拉(US.TSLA)跌2.6%，英偉達跌1.6%，Meta(US.META)跌2.8%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.2%。

 

　　金融板塊同樣承壓，摩根士丹利及高盛等投行分別下挫4.9%及4.2%。市場分析指出，生成式AI技術在理財顧問領域的快速滲透，令投資者擔心傳統財富管理業務的收費模式將面臨崩潰，高薪崗位流失的風險正推高行業的不確定性。

 

黃金失守5000美元關口

 

　　貴金屬市場出現劇烈波動。現貨黃金失守5000美元關口，低見4878美元，日內報4920美元，跌幅約3.2%。紐約期金同步回軟，尾市報4938美元，下跌3.1%。現貨銀亦遭遇大幅拋售，暴跌逾10%，報75.43美元。

 

　　美元表現反覆靠穩，美匯指數日內報96.94，微升0.04%。美元兌日圓延續跌勢，匯率下探至152.26水平，日內報152.9，下跌0.2%，日圓則連續第四個交易日錄得升幅。歐元兌美元匯率日內最高觸及1.189，尾市微跌0.05%，報1.1864。

 

　　國際原油市場承壓下行，布蘭特期油及紐約期油雙雙錄得顯著跌幅。布蘭特期油下跌2.7%，報每桶67.53美元；紐約期油同步走低，報每桶62.82美元，下跌2.8%。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

返回財經熱話

延伸閱讀

即時重點新聞

13/02/2026 16:14  長假前最後全日市恒指跌465點報26567，資源股領跌內需節前炒起，逾200億北水湧入部署

13/02/2026 16:18  《本港樓市》中原CCL按周升1.47%，連升四周共3.3%，蛇年漲7.84%

13/02/2026 15:09  《Ａ股行情》滬綜指收跌1.26%失4100，蛇年累漲25.6%，創業板指累漲59%

13/02/2026 15:06  西九管理局獲工銀亞洲30億元十年期融資，擬分批發行上限10億美元中期債券

13/02/2026 14:20  恒基李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽

13/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６７億元，買騰訊沽藥明生物

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點

人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
名人健康｜55歲陳松伶自爆婚前驚揭不育，已規劃晚年入住老人院
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
