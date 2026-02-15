  • 會員
一周部署 | 寧德時代洛鉬老鋪黃金染藍，新年收爐觀望美關鍵通脹數據

15/02/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

港股下周僅一日半市，港股通全周暫停

 

　　下周港股迎來春節長假期，周一（16日）除夕半日市，周二至周四（17日至19日）年初一至初三休市，周五（20日）初四復市，而A股將從周一休市至2月23日初七，換言之港股通全周暫停交易。長假前股市通常會有套現需求，但在港股通假期前最後一個交易日（13日），港股共錄得逾202億元北水淨流入等過年，預期在港股通暫停期間港股都能維持好表現，但若期間港股累積較大升幅，北水可能在復市後迅速出貨獲利「發新年財」。

 

三大指數執位騰訊最受益

 

　　恒生指數公司於13日公布了截至去年第四季的檢討結果，恒生指數成分股增至90隻，剔除中升控股(00881)，加入寧德時代(03750)、洛陽鉬業(03993)和老鋪黃金(06181)。此外，由於騰訊(00700)股價近期走勢偏弱，恒生指數公司重新將其在恒指、國指和科指比重被動增磅至單一股份比重上限的8%，料合計的被動資金淨流入約57億元，至於股價連連破頂的滙控(0005)，在恒指佔比從9.71%重新調整回8%。

 

　　恒生中國企業指數成分股數目維持50隻，納入貝殼-W(02423)和地平線機器人(09660)，剔除華潤啤酒(00291)和蒙牛乳業(02319)，恒生科技指數成分股陣容維持不變，須留意美團(03690)比重從7.52%增磅至上限8%，京東(09618)比重則從5.04%削至4.51%。

 

　　至於恒生綜合指數則大執位，成分股數目將由507隻增加至532隻，納入東亞銀行(00023)、俄鋁(00486)等共53隻股份，剔除瑞安房地產(00272)、百富環球(00327)等共28隻股份，進入恒生綜合指數成分股的股份有望於短期內被納入港股通。

 

阿里百度險被美指控為涉軍企業

 

　　美國2月13日發布聯邦公報，將阿里巴巴(09988)及百度(09888)等其他一些公司列入美國國防部的1260H清單，另外把12家公司從名單移除，包括國產內存晶片龍頭長江存儲等，惟這份最新版本的名單在公布後不久即被撤回，美國《聯邦公報》稱其收到一封政府部門的來信要求撤回，但並未說明原因。有關清單上的公司被美國指控協助中國軍方，雖然非正式制裁，但美國政府供應商會避免採購上榜企業提供的產品和服務。以美國總統特朗普的行事風格，外界對美國政府突然彈弓手並不感意外，尤其是特朗普即將與中國國家主席習近平會面，在此之前保留斡旋空間亦屬合理外交手段。

 

美PCE數據牽動儲局今年減息格局

 

　　美國1月消費物價指數（CPI）按月升0.2%，市場預期為漲0.3%；按年升2.4%，預期為漲2.5%，前值為升2.7%。期內，核心CPI按月升0.3%，降至四年來最低水平，按年漲2.5%，均符合預期，前值為升2.6%。通脹持續舒緩為美聯儲提供政策空間，今年三次減息共75基點的概率增至五成，接下來須留意年初四公布的PCE個人消費支出指數，相比起CPI，儲局更關注PCE數據，所以如果1月PCE進一步確認美國通脹放緩，再加上此前公布的就業表現喜憂參半，儲局今年加碼減息的可能性還將持續上升。

 

一周部署 | 寧德時代洛鉬老鋪黃金染藍，新年收爐觀望美關鍵通脹數據

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 寧德時代洛鉬老鋪黃金染藍，新年收爐觀望美關鍵通脹數據

一周部署 | 寧德時代洛鉬老鋪黃金染藍，新年收爐觀望美關鍵通脹數據

 

莊主：港股重磅科網股走弱 拖累大市氣氛 丨預期港股27000水平比較大阻力 | 下周部署宜守不宜攻

 

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

