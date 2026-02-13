東亞去年少賺24%削派息，李民橋：上半年淨息差料保持平穩，不排除為商業房地產再撥備

東亞銀行(00023)公布，截至2025年12月31日止全年純利35.01億元，按年跌24%，派發第二次中期息22仙，按年減少42%；全年累派61仙，按年減少11.59%。期內收入329.68億元，跌17.2%。

淨利息收入按年跌7.3%，淨息差收窄19個基點

期內淨利息收入153.22億元，按年減少7.3%。由於利率下跌，淨息差按年收窄19個基點，由2.09%下降至1.90%。非利息收入上升28%，至56.97億元。服務費及佣金收入淨額按年增加14.8%，至32.16億元。交易、金融工具重估及相關對沖的淨利潤增加6.63億元，或44.9%，主要受惠於客戶交投活躍，帶動結構性產品和外匯業務的收入上升。

投資物業減值增至7.23億元

金融工具之減值損失增加1.45億元，或2.6%，至56.42億元。與商業房地產的相關撥備佔整體貸款損失撥備的77%。由於商業房地產行業持續受不明朗因素影響，本集團繼續採取審慎措施，積極地降低相關的貸款敞口。集團的減值貸款比率繼續維持於可控水平，於2025年12月底為2.69%，較2024年12月底的2.72%有所回落。

同時，集團的投資物業減值增加5.78億元，至7.23億元。集團亦錄得應佔聯營公司及合資企業虧損3.05億元，主要來自一家於中國內地經營業務的聯營公司。

內地業務淨溢利按年升45.2%

期內，東亞銀行中國內地業務淨溢利為2.55億元，按年升45.2%，經營收入總額按年下跌2.5%，主要由於利率持續低企及市場競爭激烈，淨利息收入下跌8.1%，至35.22億元，惟非利息收入大幅增長14.9%至14.25億元。

內地房地產市場持續受壓，令更多與房地產相關的敞口需要降級，減值貸款比率上升至3.36%。然而，整體的金融工具減值損失減少8.7%，至14.22億元。

上半年淨息差料保持平穩，不排除為商業房地產再撥備

東亞銀行聯席行政總裁李民橋出席全年業績記者會時表示，儘管現時香港商業房地產市場已出現穩定跡象，但該行對此保持謹慎的看法，不排除未來或為香港及內地商業房地產進行撥備，預期美國將於今年6月及9月進行減息，亦留意到現時香港的貸款需求有所回升，預期今年上半年該行的淨息差將會保持平穩。

李民橋表示，截至2025年12月底，香港商業房地產敞口佔集團整體貸款按年跌至約9.9%，而在集團整體貸款中82%為非商業房地產，希望未來兩至三年內非商業房地產和商業房地產貸款比例可提升至85%:15%。他又提及，該行沒有裁員考量，未來需發展眾多不同業務，正積極招聘不少人手。

減少派息受一次性因素影響，未來股息有望回升

聯席行政總裁李民斌表示，集團過去數年已著力於多元化其敞口，截至2025年12月底，內地房地產開發商的敞口佔集團整體貸款和債務投資按年跌至2.7%，並指未來會繼續在內地進行投資。

東亞第二次中期股息0.22元，減少42.1%，李民斌表示，減少派息是受到一次性因素等所影響，強調該行去年下半年的派息比率達到50%，相信當相關情況恢復正常時，屆時股息將有望回升。

撰文：經濟通採訪組

