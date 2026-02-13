  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

東亞去年少賺24%削派息，李民橋：上半年淨息差料保持平穩，不排除為商業房地產再撥備

13/02/2026

　　東亞銀行(00023)公布，截至2025年12月31日止全年純利35.01億元，按年跌24%，派發第二次中期息22仙，按年減少42%；全年累派61仙，按年減少11.59%。期內收入329.68億元，跌17.2%。

 

東亞去年少賺24%削派息，李民橋：上半年淨息差料保持平穩，不排除為商業房地產再撥備

 

淨利息收入按年跌7.3%，淨息差收窄19個基點

 

　　期內淨利息收入153.22億元，按年減少7.3%。由於利率下跌，淨息差按年收窄19個基點，由2.09%下降至1.90%。非利息收入上升28%，至56.97億元。服務費及佣金收入淨額按年增加14.8%，至32.16億元。交易、金融工具重估及相關對沖的淨利潤增加6.63億元，或44.9%，主要受惠於客戶交投活躍，帶動結構性產品和外匯業務的收入上升。

 

投資物業減值增至7.23億元

 

　　金融工具之減值損失增加1.45億元，或2.6%，至56.42億元。與商業房地產的相關撥備佔整體貸款損失撥備的77%。由於商業房地產行業持續受不明朗因素影響，本集團繼續採取審慎措施，積極地降低相關的貸款敞口。集團的減值貸款比率繼續維持於可控水平，於2025年12月底為2.69%，較2024年12月底的2.72%有所回落。

 

　　同時，集團的投資物業減值增加5.78億元，至7.23億元。集團亦錄得應佔聯營公司及合資企業虧損3.05億元，主要來自一家於中國內地經營業務的聯營公司。

 

內地業務淨溢利按年升45.2%

 

　　期內，東亞銀行中國內地業務淨溢利為2.55億元，按年升45.2%，經營收入總額按年下跌2.5%，主要由於利率持續低企及市場競爭激烈，淨利息收入下跌8.1%，至35.22億元，惟非利息收入大幅增長14.9%至14.25億元。

 

　　內地房地產市場持續受壓，令更多與房地產相關的敞口需要降級，減值貸款比率上升至3.36%。然而，整體的金融工具減值損失減少8.7%，至14.22億元。

 

上半年淨息差料保持平穩，不排除為商業房地產再撥備

 

　　東亞銀行聯席行政總裁李民橋出席全年業績記者會時表示，儘管現時香港商業房地產市場已出現穩定跡象，但該行對此保持謹慎的看法，不排除未來或為香港及內地商業房地產進行撥備，預期美國將於今年6月及9月進行減息，亦留意到現時香港的貸款需求有所回升，預期今年上半年該行的淨息差將會保持平穩。

 

　　李民橋表示，截至2025年12月底，香港商業房地產敞口佔集團整體貸款按年跌至約9.9%，而在集團整體貸款中82%為非商業房地產，希望未來兩至三年內非商業房地產和商業房地產貸款比例可提升至85%:15%。他又提及，該行沒有裁員考量，未來需發展眾多不同業務，正積極招聘不少人手。

 

減少派息受一次性因素影響，未來股息有望回升

 

　　聯席行政總裁李民斌表示，集團過去數年已著力於多元化其敞口，截至2025年12月底，內地房地產開發商的敞口佔集團整體貸款和債務投資按年跌至2.7%，並指未來會繼續在內地進行投資。

 

　　東亞第二次中期股息0.22元，減少42.1%，李民斌表示，減少派息是受到一次性因素等所影響，強調該行去年下半年的派息比率達到50%，相信當相關情況恢復正常時，屆時股息將有望回升。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08115

上海青浦消防

11.500

異動股

02546

智匯礦業

18.690

異動股

03690

美團－Ｗ

82.150

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,661.15
    +209.17 (+0.423%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,873.78
    +41.02 (+0.600%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,714.70
    +117.55 (+0.520%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌404.824
變動率︰-1.822%
較港股︰-0.09%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌132.974
變動率︰-2.005%
較港股︰-2.01%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.187
變動率︰-2.703%
較港股︰-0.14%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.533
變動率︰-2.955%
較港股︰+1.56%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升54.980
變動率︰+2.479%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升120.445
變動率︰+1.925%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升30.830
變動率︰+1.783%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌46.000
變動率︰-1.793%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升17.695
變動率︰+26.393%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升165.955
變動率︰+17.624%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升61.565
變動率︰+6.698%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升42.650
變動率︰+6.333%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2026 12:45 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2026 12:45 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08115 上海青浦消防
  • 11.500
  • 02546 智匯礦業
  • 18.690
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.150
  • 01757 俊裕地基
  • 9.870
  • 09903 天數智芯
  • 268.600
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.260
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 517.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.610
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.350
  • 目標︰$4.20
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 247.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 00700 騰訊控股
  • 532.000
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 1.200
  • 目標︰$1.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.450
  • 目標︰$14.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 48.020
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2026 17:00  《盤後部署》北水收爐前淨流入202億元撈底港股，百度料百天線見底可博反彈

13/02/2026 18:31  【恒指季檢】寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻

13/02/2026 18:37  【恒指季檢】國指加入貝殼及地平線機器人，剔除潤啤及蒙牛

13/02/2026 17:12  港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

13/02/2026 15:45  東亞：料今年上半年淨息差保持平穩，不排除未來為香港及內地商業房地產進行撥備

13/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒地李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞去年少賺24%削派息，李民橋：上半年淨息差料保持平穩，不排除為商業房地產再撥備新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

CON-CON HONG KONG｜動漫／IP／潮流文化盛會！港日歌手打造最強音樂會：AK@MIRROR、Tyson Yoshi、高橋洋子新文章
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱初二煙花匯演亮點：駿馬元素＋金元寶造型＋「8」字型＋「吉」字煙花新文章
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱麥當勞50周年花車登場＋香港站打卡隧道＋App遊戲送365份巨無霸餐
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

基隆的百年風景：從漁港、夜市到美術館，感受煙火日常與當代藝術 新文章
人氣文章

Fashion Feature

情人節2026｜今年不再粉紅！以柔軟粉嫩Baby Blue，解鎖低調俏麗的3大約會穿搭法 新文章
人氣文章

Fashion Feature

情人節2026｜Last Minute 送禮提案！Anteprima心型Wirebag、Diptyque玫瑰香氛蠟燭，儀式感Max！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
補充劑百科｜維他命A、E攝取過量恐致癌？醫生拆解迷思
人氣文章
食水安全警示｜塑膠微粒風險，醫生教煲水後1步驟減90%，推薦2種安全容器 新文章
人氣文章
失智也能寫字？腦退化長者手寫「暖心簽文」作新年賀禮，揭開重拾書寫小秘訣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2026 01:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/02/2026
恒地李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區