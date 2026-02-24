機械人股 | 春晚效應過後連日回吐，大上大落如何駕馭？

機械人概念股日前受內地春晚機械人表演帶動炒起，但昨日(23日)起出現回吐，今日(24日)北水復市接力拋售，其中優必選(09880)半日跌逾6%，越疆(02432)急插一成。有券商預計今年人形機械人產業鏈將迎來規模放量階段，內地政府亦將其列為未來產業核心方向，但相關股份股價波動大，應如何部署？

（優必選官網截圖）

春晚人形機械人表演搶眼成國際焦點 同款機械人被搶購一空

在剛過去的2026年中國央視春晚節目《武BOT》中，數十台人形機械人登上舞台，集體翻跟頭、打拳、耍雙節棍，成為國際輿論焦點。英國多家媒體均有報道，《衛報》指，這群人形機械人在舞台上完成前衝、後翻、旋轉與跳躍等高難度動作，甚至包括直接跪地落下後迅速恢復平衡，過程中無一機械人摔倒。《每日郵報》則強調，最令人印象深刻的不只是動作本身，而是表演環境，數十台來自宇樹科技的人形機械人，與真人及兒童演員近距離同台演出，最近距離僅數公尺，卻依然保持高度同步與穩定性。法國《世界報》及日本《NHK》同樣有見報道。除了宇樹科技之外，魔法原子、銀河通用、松延動力亦有機械人亮相春晚，耍武術、參與小品互動甚至伴舞。綜合內媒報道指，參與此次春晚的機械人公司，每家投入金額接近高達1億元人民幣。

隨著機器人話題熱度的飆升，春晚同款機器人被搶購。據內媒報道，馬年春晚開播兩小時(2月16日20:00-22:00)，京東機器人搜索量環比增長超300%，客服問詢量增長460%，訂單量增長150%。新增訂單覆蓋全國100多座城市，從一線城市到大小縣域均有分布。在除夕當晚10時，京東上架了包括「春晚同款」機器人在內的多款機械人。而在活動上線幾分鐘內，包括春晚亮相品牌魔法原子、宇樹科技、松延動力在內的多個品牌機械人即被搶購一空。

內地加強政府投資基金布局規劃 將人形機器人等列未來產業核心方向

值得留意，從中央到地方，一系列支持人形機器人發展的政策密集落地，為該產業商業化按下「加速鍵」。早前國家發展改革委等四部委共同印發《關於加強政府投資基金布局規劃和投向指導的工作辦法(試行)》，國家發展改革委還同步出台《政府投資基金投向評價管理辦法(試行)》。《工作辦法》明確，在優化基金布局方面，要求基金支持重大戰略、重點領域和市場難以有效配置資源的薄弱環節，推動科技創新和產業創新深度融合，著力培育新興支柱產業，堅持投早、投小、投長期、投硬科技。《管理辦法》則為政府投資基金從3個部分、13個具體指標出發，系統全面評估基金投向。其中，特別將人形機器人、元宇宙、腦機接口、量子信息等一同列為未來產業核心方向。

另外，北京市經濟和信息化局、天津市工業和信息化局、河北省工業和信息化廳於2月14日聯合發布《關於組織開展京津冀2026年第一批高精尖產業築基工程項目揭榜工作的通知》。通知明確將人形機器人的下肢高爆發關節、上肢高精度高穩定性關節、高自由度靈巧手等核心零部件列為重點攻關方向。

西部證券：在工業及消費級場景落地或提速 今年產業鏈料迎規模放量階段

西部證券指，人形機器人在工業及消費級場景的落地或進一步提速。2026年是機器人從概念驗證(POC)走向小範圍推廣的時間點，在重複勞動強度大的簡單工作崗位等2B場景有望加速滲透。此外，機器人在消費級領域同樣有較大發展潛力，松延動力機器人已進入多家高校的科研實驗室與中小學人工智能課堂，成為教學與研究的平台；銀河通用機器人已在新零售、藥品分揀等場景規模化應用。多家國內本體廠登陸春晚，展示在硬件可靠穩定性及模型端的積極產業變化，春晚這一國民級舞台將推動其在家庭、教育等2C場景加速落地。2026年機器人產業鏈有望迎來規模放量階段。

中信證券認為，當前機器人產業正處於從「技術願景」向「產業實景」躍遷的關鍵奇點。這是一場關於算力、算法與精密製造的技術競賽。2026年將成為產業「量產元年」，政策層面將持續深化「監管前置+央地競合」的精細化治理模式；資本層面則將通過A股與港股的IPO制度創新，全方位承接產業鏈的資產證券化浪潮。

浙商證券表示，2026年機器人板塊進入1-10演繹階段，特斯拉機器人鏈上半年落地定點與供應鏈進行產能準備，下半年開始逐漸進入量產階段，國內機器人本體跟進，國內外本體供應鏈共振，預計真正的供應鏈有望展開持續性行情，非核心圈邊緣性標的也有階段性機會。

（越疆官網截圖）

高盛：硬體顯著進步推動應用普及 惟AI大腦仍須實戰考驗

高盛近日發布的研報則指，今年央視春晚人形機器人表演雖彰顯中國硬體工程顯著進步，但真實AI能力仍需驗證。報告指，宇樹、諾特力等民企機器人的高難度編排展現了多機協同、動態平衡與靈巧操作的技術突破，尤其在故障恢復、精準控制和仿生交互方面進步明顯。執行器技術與控制演算法的快速迭代支撐了這些突破，但春晚表演本質上是預設程序的精密展演，依靠預定軌跡，而非即時自主決策。儘管物理執行近乎完美，但在非結構化環境中的認知智慧、自適應學習與獨立操作能力尚未得到驗證。這場表演證明了硬體成熟度，但AI大腦仍需實戰考驗。

高盛認為，春晚的全球影響力為人形機器人創造前所未有的公眾認知窗口。億萬觀眾首次近距離接觸先進技術，有助於消解社會對機器人的陌生感與焦慮，為服務業、教育等領域的應用普及鋪路。這種認知革新可能比科技本身更具變革意義。因此，高盛維持2026年全球人形機器人出貨量5.1萬台、2027年7.6萬台的預測，較2025年1.5至2萬台實現數倍躍升，成長主力來自安保巡邏、展廳服務等商用場景，因其規避了高精度操作的複雜性。

高盛提醒投資者短期關注三重壓力：第一季業績可能受中國電動車市場拖累；銅銀等原物料成本攀升擠壓利潤；熱點炒作後的估值回調壓力。長期致勝關鍵則是AI通用能力進化。「世界模型」技術路徑成為關鍵突破口，透過建構環境模擬系統，機器人可預判因果、自主學習規劃，邁向通用化與安全性的質變。

麥嘉嘉：短期仍處主題投資階段 優必選越疆宜短線區間操作

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，目前人形機械人行業前景廣闊，但短期內仍處於主題投資階段，距離大規模商業化量產仍需時日，對業績貢獻相對有限。在政策面上，人形機械人確實成為中國新質生產力的戰略，無論政策、技術或資本都有高度共振，令行業增速頗高，但現時其技術正如部分大行所指正處於早期階段，要發展至後期可自己決定而非遵從預設程式，未來兩三年再看其量產能力、單機成本下降速度及場景落地。智能化、醫療及腦機接口等場景或會先行，這些都屬商業模式，不是只如春晚的展示或樣板工程，若能大量複製到不同場景如物流倉儲、安防巡檢或養老護理，才能慢慢實現到其價值。

麥嘉嘉續指，投資者可將機械人股視為成長型、高波動、主題性較強配置，比例要控制在投資組合中的小部分，且更適合作結構性主題配置，不是單一股票押注，可能用幾隻相關標的或ETF去降低個別股份風險。而人形機械人的龍頭始終是優必選，公司受惠政策紅利，技術較高亦有故事，但其股價已超前反映了很多盈利，估值明顯受壓，屬高風險波動代表，較適合短線投資操作，可於117至145元左右區間交易。另一較實際有盈利選擇為越疆(02432)，公司屬協作機械人龍頭，有實際的客戶及場景，商業模式相對成熟，但波動性可能比優必選更大，可於35至50元區間操作。而投資此類波動性大股份也要看資金流量，例如今日大市有較大幅度調整，它們會成為資金抽取板塊，宜逢低位才買入，短線區間操作。

機械人概念股承接《春晚》效應，上周五(20日)馬年開局急升，惟周一已無以為繼，今早普遍急跌，優必選半日跌6.54%收報131.5元，越疆跌10.51%報42.06元，首程控股(00697)跌7.23%報2.18元，敏實集團(00425)跌7.08%報43.02元，德昌電機(00179)跌3.74%報26.76元，三花智控(02050)跌5.63%報36.18元，地平線機器人(09660)跌2.78%報8.74元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

