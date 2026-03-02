  • 會員
異動股 | 國泰跌4%，杜拜機場遇襲多國關閉領空往來中東航班受影響

02/03/2026

異動股 | 國泰跌4%，杜拜機場遇襲多國關閉領空往來中東航班受影響

 

 

　　國泰(00293)現價跌4.1%，報13.48元，最低見13.07元，該股成交約784萬股，涉資1.06億元。

 

　　三大民航跌幅更大，國航(00753)跌5.6%，報6.41元；南航(01055)跌7.1%，報5.46元；東航(00670)跌6.5%，報5.19元。

 

　　美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗向波斯灣多國展開報復，衝擊擴及全區域。中東多國關閉領空及杜拜國際機場受到襲擊。杜拜國際機場先前發聲明表示，機場在「1場事件」中受損，並有4名員工受傷。機場管理局公布，截至昨日（1日）下午5時，全日共有12班航班取消；預計今日（3月2日）亦將有8班航班取消。

 

國泰暫停中東航線至本周

 

　　國泰航空宣布延續暫停中東航班安排。其中往返杜拜的客運航班將暫停至本月5日，往返利雅得的航班則暫停至本月3日。此外，原定飛越相關空域的航班亦已調整航道路線。國泰表示，已豁免受影響旅客的重新訂位及更改航點手續費，將密切評估局勢再決定何時恢復相關航線運作。

 

　　因應中東多個機場受影響，縱橫遊宣布取消所有3月10日前出發的阿聯酋旅行團，並按旅遊業監管局指引安排退款。縱橫遊常務董事袁振寧表示，目前有一團已於前日出發前往阿聯酋，團員安全無虞，將繼續按原定行程參觀；另有一團正身處杜拜，旅行社正密切留意其情況。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

