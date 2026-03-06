  • 會員
中東戰火 | 美軍據報將伊朗戰爭部署延長至9月，伊朗外長強調無意停火

06/03/2026

中東戰火 | 美軍據報將伊朗戰爭部署延長至9月，伊朗外長強調無意停火

 

 

　　據美國政治新聞網站Politico最新披露的內部文件，美國中央司令部預計對伊朗軍事行動將延長至今年9月。伊朗外長阿拉格齊則於周四（5日）接受美媒採訪，明確表示德黑蘭政府無意向美國及以色列尋求停火。

 

　　負責中東地區的美軍中央司令部正要求五角大樓，向其位於佛羅里達州坦帕的總部增派軍事情報人員，以支援針對伊朗的軍事行動。相關部署預計至少維持100天，並可能延續至9月。

 

　　這意味戰事將遠超美國總統特朗普早前預期僅持續4至5周的最初評估。這是特朗普政府首度為伊朗衝突顯著擴編情報人員，反映國防部正為一場曠日持久的戰役作準備。

 

　　為應對潛在的報復性襲擊，五角大樓正加緊向中東地區部署更多防空系統。相關防禦裝備特別涵蓋了國防部近年積極研發的小型及低成本反無人機系統。

 

伊朗外長接受美國NBC獨家專訪

 

　　伊朗外長阿拉格齊於德黑蘭透過視像形式，接受美國全國廣播公司(NBC)獨家專訪。則強調，在經歷近一周的交火後，伊方認為已無任何談判基礎，並指控這場戰爭全由美方蓄意挑起。

 

　　阿拉格齊他指出，伊朗與美國過去曾進行兩次談判，惟美方每次均在談判途中對伊方發動攻擊。他反問：「現在還要我們和美國談判嗎？」他重申，伊朗並未提出停火要求，亦拒絕任何形式的妥協。



　　他同時警告，若特朗普決定派遣美國地面部隊入侵伊朗，對美國而言將是一場「巨大的災難」，並強調伊朗武裝力量絕對有信心全面抗擊美軍。他進一步指出，雙方交戰六日以來，美軍未能取得速勝，顯然已無法達成其核心戰略目標。

撰文：經濟通國金組

