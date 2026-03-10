  • 會員
九置吳天海：將加速減債應對地緣政治風險，對零售表現不悲觀但現實仍很「骨感」

10/03/2026

　　九置(01997)主席兼常務董事吳天海在業績會上表示，是次石油危機「可大可小」，甚至有可能比1970年石油危機更嚴重。他指出，是次戰事對香港的影響較大，香港電費及油價亦因而上升，令未來通脹有加劇跡象。因此，市場早前預期的息口下調空間可能會減少，甚至存在再次上調的壓力。

 

九龍倉置業主席吳天海（前排中）（柳英傑攝）

 

商場租金今年仍有下調壓力

 

　　另外，由於地緣政治的不確定性，目前對未來零售前景的預測毫無把握。集團將加速減債步伐以應對未來挑戰，今年預計可減少近20億元債務。商場租金去年錄得輕微下滑，相信今年會繼續。

 

　　寫字樓方面，他指出，市場自疫情以來一直供應過剩，未來供應亦會陸續增加，但需求未有明顯上升跡象，因此今年寫字樓市場相信會平穩發展。

 

　　零售業務方面，他表示，今年零售表現開局不錯，惟中東局勢影響未明，因此對全年整體零售表現未算過於悲觀，但直言現實仍很「骨感」。

 

九置去年基礎淨盈利增加5%至64.56億元

 

　　九置公布，截至2025年12月底止全年業績轉盈為虧，在計入投資物業重估減值淨額105.28億元後，錄得股東應佔虧損42.57億元，2024年度股東應佔盈利為8.91億元。派第二次中期股息0.66元，計及第一次中期股息0.66元，全年度合共派息1.32元。

 

　　期內，基礎淨盈利增加5.16%至64.56億元，原因是財務支出減少。集團收入減少0.75%至128.15億元，當中，投資物業收入減少1.37%至106.53億，酒店收入則增加5.84%至16.31億元。

 

　　在投資物業及酒店分部內，海港城（包括酒店）的總收入增加1%至92.24億元，營業盈利同樣增加1%至72.44億元，分別佔集團收入72%及集團營業盈利77%。發展物業收入下跌24%至1.16億元，並錄得營業虧損2100萬元。另外，時代廣場整體收入下跌10%，營業盈利下跌14%，年杪出租率為95%。

 

　　發展物業收入下跌24%至1.16億元，並錄得營業虧損2100萬元。投資的營業盈利增加1%至2.83億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

