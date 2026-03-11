  • 會員
龍蝦熱潮 | AI龍蝦未學行先學飛，專家料騰訊跑出惟不宜太期待

11/03/2026

　　近日全球興起OpenClaw熱潮，內地方面由騰訊(00700)率先發布自家類OpenClaw AI WorkBuddy，號稱騰訊版「龍蝦」，一上線隨即流量爆燈，帶動該股昨日（10日）單日狂升7%。隨後今日（11日）有更多中概科技公司跟進「龍蝦概念」，包括百度(09888)、聯想(00992)及智譜(02513)都發布自家「龍蝦」或安裝原版OpenClaw服務，就連硬件製造商英偉達都有意踩過界推出自家類「龍蝦」產品。

 

龍蝦熱潮 | AI龍蝦未學行先學飛，專家料騰訊跑出惟不宜太期待

 

　　天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，預期龍蝦會是今年AI熱潮的一個新方向，但在市場一窩蜂嚐新之際，他提醒近日內地工信部也有發文提示安全風險，包括個人私隱以至「龍蝦」失控暴走引來財務損失等，目前有關技術僅適宜開發者群體等科技先鋒使用，普羅大眾未必能安全運用，未來只有當技術穩定且具商業落地前景才能吸引更多用家使用。

 

　　除此以外，李偉傑指出，OpenClaw與早年生成式AI及DeepSeek熱潮不同，後者為用家主動接觸並提供指令，但龍蝦為自動運行，故初期亦要「養熟」摸通用家偏好，故與DeepSeek一開即用不同，預計龍蝦行業擴張速度不會如DeepSeek一樣錄得爆炸性增長，技術觀望期至少要一至兩個月，讓先行部隊「踩坑」後才會有更大一波跟進。

 

騰訊睇高一線惟短期對業績幫助不大

 

　　有上市公司跟進引進「龍蝦」服務，例如健康160(02656)宣布引入OpenClaw做醫療數字員工，有關技術是否真的具備商用前景？李偉傑認同龍蝦比起開源生成式AI有更多盈利空間，因龍蝦一經使用便要購買token（代幣），以金錢換算力，所以在獲利能力上一開始便會高於AI大模型，不過現時一眾科技公司攤薄客源後，盈利爆發力量未必會太大。

 

　　對於飲到「頭啖湯」的騰訊，李偉傑認同其作為大型科企所推出的類OpenClaw AI工具WorkBuddy，必然更為市場受落，而且騰訊系具備完整生態圈以至充足人力資源，前景更佳，不過在盈利表現上他看法仍偏向中性，因為騰訊收入及盈利基數龐大，龍蝦服務初期未必可以為公司帶來顯眼的盈利增長，故不宜有太大憧憬。

 

關注騰訊績後重啟回購

 

　　股價上李偉傑認為今日若騰訊成功企穩250天線關鍵水平後，下一關將為約580元水平，為上月初急跌前的重要支持水平，不過目前市場亦會更為關注即將於下周公布的第四季業績，有好表現才得以支捧股價持續反彈向上。他亦重點強調，按例通常公布業績前一個月公司才需要停止回購，但騰訊績前兩個月已停止回購，未知是否此一原因造成騰訊股價下跌，故對公布業績同時公布更多回購計劃有所憧憬，如成真便會提供更大上升動力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

