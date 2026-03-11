恒指曾破兩萬六屠熊，全日倒跌61點收報25898，龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回

美國總統特朗普再度釋放願意和伊朗談判的訊號，但與此同時美以聯軍再度加強對伊朗空襲力度，市場對伊朗局勢轉向觀望，隔晚美股波動不大，而亞太股市普遍上揚，港股早段順應AI概念炒作「龍蝦」熱潮，恒指曾升破兩萬六，最高升至26149點，意味著上日重倉區超過1100張熊證全遭收回。但好友獲利後沽壓如影隨形，兩萬六快速失守，午後隨著龍蝦概念即時轉冷，恒指重返下跌，全日收報25898，跌61點或0.2%。恒生中國企業指數收報8704，跌5點或不足0.1%。恒生科技指數收報5054，跌5點或0.1%。

主板成交近2545億元，港股通全日淨流入34.5億元。

內地互聯網大廠大搞OpenClaw營銷活動，市面捲起養「AI龍蝦」潮，加上英偉達入局類「龍蝦」產品，市場憧憬下一個DeepSeek時刻誕生，但很快內地當局意識到龍蝦技術並未成熟，容易產生資安風險，據報中國官方已限制銀行、國企和政府機關等使用類OpenClaw工具。「龍蝦」商業前景受限，科技股先升後回，騰訊(00700)高開4%，收市倒跌0.27%，報552元，阿里(09988)跌0.22%，報133.2元，百度(09888)則升0.83%，報121.8元，小米(01810)跌0.83%，報33.34元，至於「AI六小虎」之中的MINIMAX(00100)跌6.48%，報1141元，智譜(02513)跌6.09%，報609.5元。

蔚來(09866)截至去年12月31日止第四季盈利1.2億人民幣，成立以來首錄盈利，2024年同期虧損71億人民幣，收入總額346億人民幣，按年增75.9%、按季度增59%。蔚來全日收升14.05%，報43.5元，其他新勢力品牌受鼓舞，小鵬汽車(09868)升3.94%，報75.15元，零跑汽車(09863)升4.39%，報42.8元，而旗下擁有新能源品牌極氪的吉利汽車(00175)股價亦飆8.21%，報17.39元。

寧德時代(03750)染藍之後發揮「寧王」本色，股價再升9%領漲藍籌，報599.5元，績後兩日累計升幅高達19.18%。

老鋪黃金(06181)中午發盈喜，預計全年淨利潤按年增長約226%至233%，收入按年增長約217%至229%，股價全日升2.35%，報654元。

中東走勢難料，國能源部長賴特於社交平台X發帖宣稱美軍成功護航一艘運油輪，但帖文隨後刪除，白宮澄清海軍未護航任何船隻通過霍爾木茲海峽。中海油(00883)升3.7%，報28.06元，中石油(00857)升2.34%，報10.5元，中石化(00386)跌0.2%，報5.05元。

內需股今日領跌，海底撈(06862)跌3.79%為表現最差藍籌，報16.51元，申洲國際(02313)跌3.64%，報55.65元，李寧(02331)跌2.06%，報19.98元。

美團(03690)下周放榜前先捱沽，跌2.15%，報77.4元。

中港金融股見跌，滙控(00005)跌2.13%，報133元，渣打(02888)跌1.79%，報175.3元；國壽(02628)跌2.31%，報28.72元，建行(00939)跌1.64%，報7.78元，工行(01398)跌0.96%，報6.22元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油；科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

