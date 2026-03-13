  • 會員
開市Go | 穆傑塔巴誓言報仇美股插，理想季績不理想，國泰遭太古減持

13/03/2026

要聞盤點

 

1、伊朗新任最高領袖穆傑塔巴揚言復仇，道指收市跌739.42點，或1.56%，報46677.85點；標指跌103.22點，或1.52%，報6672.58點；納指跌404.16點，或1.78%，報22311.98點。

 

2、穆傑塔巴發表上任後首份聲明，強調霍爾木茲海峽應該保持關閉，以向敵人施壓，並稱將攻擊中東地區的所有美軍基地。

 

3、布蘭特期油價格直線飆升逾一成，一舉突破每桶100美元的重要心理關口，紐約期油亦升超一成，每桶約95.6美元水平。美國能源部長賴特坦言，美國海軍目前尚未準備好為通過霍爾木茲海峽的油輪護航，但預期最快在本月底前能落實相關行動。

 

4、據報美國總統特朗普計劃暫時就《瓊斯法案》設30天豁免期，允許外國油輪協助向東海岸的煉油廠供應來自墨西哥灣沿岸及美國其他地區的燃料。

 

5、美國上周首次申請失業救濟人數21.3萬人，按周減少1000人，低於市場預期的21.5萬人。

 

6、美國財政部宣布，財長貝森特將於本周末在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面。此次高層對話旨在為「習特會」作最後準備。

 

7、摩根大通分析師在報告表示，滙豐(00005)和渣打(02888)是中東風險敞口最大的歐洲銀行，該地區對這兩家銀行稅前利潤的貢獻分別為4%和12%。

 

8、廉署證監打擊持牌機構高層涉內幕交易及貪污暫拘8人，涉及兩間中資證券公司及一家對沖基金，繼國泰君安國際(01788)後，中信証券(06030)亦確認其香港子公司一名員工曾被廉署問話。

 

9、今日有兩新股登場招股，其中內地MCU晶片設計公司國民技術(02701)每股作價10.8元，每手200股，入場費2181.78元；內地DTC網絡解決方案提供商飛速創新(03355)每股作價介乎35.2元至41.6元，每手100股，入場費4201.96元。

 

焦點股

 

理想汽車(02015)
　 - 第四季經調整淨利潤大跌93%
　 - 全年收入減少22%；交付量下滑超過31%
　 - 預計首季交付量減少3%至8.5%
　 - 隔晚ADR下跌2.5%

 

國泰航空(00293)
　 - 遭太古A(00019)折讓近10%配售1.53億股套現近18億元

 

泡泡瑪特(09992)
　 - Labubu聯乘日本三麗鷗系列盲盒昨晚開售，據報開售僅1分鐘已售罄

 

港鐵(00066)
　 - 去年收入減少約8%，物業發展利潤增8%，純利仍跌6.9%，維持派息0.89元

 

東方海外國際(00316)
　 - 去年盈利按年跌41%，收入按年跌9%，派末期息0.42元

 

康龍化成(03759)
　 - 確認與禮來就GLP-1藥物達生產合作協議

 

金斯瑞(01548)
　 - 據報聯營公司傳奇生物計劃今年來港上市，集資約23.4億至31.2億元

 

毛記葵涌(01716)
　 - 創辦人賣盤予馬黎陽觸發全購，要約價折讓42%，今早復牌

 

招商局置地(00978)
　 - 去年虧損擴至22億人民幣，收入按年上升27%，不派息

 

鴻騰(06088)
　 - 去年純利1.6億美元升1.5%不派息，營收升12%

 

油金報價

 

紐約期油上升10.9%，報95.6美元/桶

布蘭特期油上升10.5%，報101.8美元/桶

黃金現貨下跌1.6%，報5088美元/盎司

黃金期貨下跌1.6%，報5093美元/盎司

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

