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英偉達喜迎11連漲惟已超買，專家籲趁回調再部署迎接季績

20/04/2026

英偉達喜迎11連漲惟已超買，專家籲趁回調再部署迎接季績

 

 

　　AI晶片龍頭英偉達經歷近4個月整固後，強勢連升11日，創上市以來最長升浪，股價突破200美元，向去年創下的歷史新高進發。但專家普遍認為，頂部212元有強阻力，不宜高追。市場關注其能否憑業績突破關鍵阻力，同時亦將目光投向其他晶片股表現。英特爾獲專家一致看好其中長線投資價值，超微半導體率先創新高並存在追漲機會，而港股天數智芯(09903)與壁仞科技(06082)則呈現不同節奏的補漲機會，令AI投資主線持續擴散。

 

湯麗鴻：英偉達能否突破前頂需視乎兩因素

 

　　英偉達連升11個交易日，累計升幅逾兩成，創上市以來最長連漲紀錄，粉絲重燃投資熱情。光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻對《經濟通通訊社》表示，市場早前已因AI獨角獸Anthropic推出Project Glasswing而重燃對晶片板塊的憧憬，隨後進入科技股業績期，強勁的基本面持續為股價提供動力。以台積電最新業績為例，訂單量持續增長，令市場對其餘晶片公司的業績更為樂觀。她又提到，此前英偉達宣布向光通信龍頭投資40億美元以擴大整體產能，引發市場對其產能爆發性擴張的預期，成為支撐股價連漲的又一利好因素。

 

　　不過，對於英偉達後市，專家認為短線不宜高追。湯麗鴻指出，股價挑戰2月中旬高位197.63美元，或會形成雙頂壓力，建議待回調至約192美元再部署。而且，近期RSI已升至約75，反映升勢過急，短線存在技術回吐壓力。短線走勢而言，若中東局勢喘定，股價有機會可進一步上試208美元，但能否突破前頂212美元，仍要視乎5月中旬業績表現，以及H100晶片出口中國的進展。

 

　　她預期，英偉達的首季營收仍有望保持增長，但增速可能放緩。因為3月初伊朗戰事爆發後，可能導致部分晶片公司上游關鍵供應鏈受限，進而使產能利潤率受壓。她強調，業績重點在於公司給出的銷售指引，這才是推動股價繼續上漲的關鍵。不過她提到，部分科技股第二季指引普遍偏保守，若英偉達亦給出審慎展望，前頂212美元阻力位恐難輕易突破。

 

姚浩然：英偉達全年上望最高250美元

 

　　亨達財富管理董事總經理姚浩然亦認為，雖然英偉達仍有上升動力，但短期升幅空間有限。他指出，現時估值確實吸引，惟股價升至210美元附近將面對明顯阻力。是次反彈的成交量較前期略有縮減，可能暗示今輪升勢更多來自空頭回補，高位追價意欲並不算強。他建議，長線投資者可待回調至190美元左右再考慮部署，以提高風險回報比。而要突破210美元強阻力位需寄希望於5月公布的最新季績；一旦成功企穩於該水平之上，全年目標價有望上移至240至250美元區間。

 

英特爾料季績亮眼，超微宜短炒

 

　　英偉達同業英特爾能否急起直追，兩位股評人一致看好其中長線投資價值。湯麗鴻表示，英特爾在新CEO主導下，加上美國政府入股及與谷歌合作深化，外部訂單明顯增加，市場對其訂單完整性及設計業務反彈有較高期待。她預期，英特爾的首季業績將非常亮眼，並可能給出積極的第二季銷售指引。技術走勢上，英特爾在61至64美元區間形成三日橫盤支撐，若回調接近61美元可布局。

 

　　姚浩然雖然看好英特爾中長線發展，但對其首季業績持不同看法，他認為4月公布的首季業績可能因缺貨而表現平淡。他解釋，公司去年第四季存貨已幾乎售罄，今年首季交付尚未完全跟上，導致業績兌現可能不及預期。不過，由於CPU供需緊張短期內難以緩解，價格將維持高位，加上AI需求持續帶動，中長線仍看好其發展，中期目標價可看75美元左右，關鍵在於能否承接更多代工大單及實現技術提升。

 

　　至於超微半導體方面，湯麗鴻指其受與法國政府簽署合作意向書刺激，股價已較英偉達率先突破前高，所以必定會獲得資金繼續追入，投資者可將部署其短線炒作，待股價回調至272美元附近買入，短線目標價上看288美元，下方268美元有強支持，但如考慮作中長線投資，她則建議改投英特爾。姚浩然態度相對審慎，他認為雖然超微MI450系列晶片銷量不俗，但公司收入增長速度未及股價漲幅，估值吸引力相對有限，未來走勢亦取決於代工訂單量。

 

壁仞吼補漲，天數智芯勢頭更強

 

　　港股GPU概念股方面，湯麗鴻指出，壁仞科技直至近日才出現大陽線再度上攻。相比之下，天數智芯較招股價價已上漲約2.2倍，而壁仞科技僅上漲約1.5倍，後者具備更明顯的補漲邏輯，建議優先關注壁仞科技，支撐位位於42元，若股價回調至43.8元附近，可考慮短線買入，短期目標價看54元。姚浩然則較為青睞天數智芯，給予500元目標價，他指出，只要國產替代邏輯成立，GPU概念股仍有上行空間，而壁仞科技基於技術走勢考量，此前調整幅度較大，近期才開始反彈，而天數智芯走勢相對更早轉強。

 

*姚浩然持有英特爾和天數智芯股份

撰文：經濟通市場組

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