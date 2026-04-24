  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

晶片股強勢恒指轉升62點收報25978，北水連續四日流入，全周跌182點斷三連升

24/04/2026

晶片股強勢恒指轉升62點收報25978，北水連續四日流入，全周跌182點斷三連升

 

 

　　中東局勢轉趨緊張，伊朗革命衛隊強勢介入並架空溫和派，要求在美國全面解除封鎖前拒絕妥協，同時伊朗首都德黑蘭啟動防空系統應對小型無人機，似乎為應對美國潛在發動攻擊做好準備；而另一邊廂美國總統特朗普宣布已徹底封鎖霍爾木茲海峽，並下令海軍向伊朗布雷船隻開火。美伊談判似進入死局，但市場焦點轉向半導體板塊，海外晶片企業好消息帶動本港晶片股爆升，修復大市氣氛，恒指下午轉升，全日收報25978，升62點或0.2%，恒生中國企業指數收報8775，升42點或0.5%。恒生科技指數收報4902，升36點或0.8%。全日主板成交超過2367億元，港股通連續第四日流入，今日淨流入34億元，四日北水累計掃貨超過200億元。

 

　　回顧全周，特朗普一直就伊朗局勢對外派發定心丸，然而事態發展未如理想，原定美伊談判日期一拖再拖，美軍持續徹底封鎖霍爾木兹海峽，停火協議亦隨時可能被撕破，然而環球股市則表現偏穩，一來資金押注特朗普TACO行情，料美伊戰事最暗時刻已經過去，二來AI熱潮帶動半導體企業業績理想，資金找到投資風口。港股周一及周二（20、21日）憧憬美伊談判，恒指曾衝上26529點近兩個月新高，但隨著預期破滅，港股迎來兩連跌，今日適度回彈，收復50天線（約25926），累計全周跌182點或0.7%，結束三周連升趨勢，分析認為港股本周跑輸外圍，主因缺乏資金今期熱潮的AI硬件股，資金炒作意欲不大。

 

　　台灣放寬基金投資台積電上限，台積電在台股大漲5%，另外英特爾受惠AI基礎設施建設浪潮驅動伺服器晶片需求激增，第一季收入強勁帶動股價上漲。本港晶片股盤中大肆炒作，中芯(00981)全日飆10.01%領漲大市，報64.3元，華虹(01347)更飆15.18%，報108.1元，ASMPT(00522)升6.93%，報165.2元，天數智芯(09903)升9.54%，報457元，壁仞科技(06082)升4.04%，報46.3元。

 

　　內地車企為促銷推「七年低息」車貸方案，但有可能引發汽車金融風險，據報內地銀行集體收緊車貸年期限制。北京車展今日開幕亦無助沖喜，理想汽車(02015)全日跌4.44%，報69.9元，吉利汽車(00175)跌2.7%，報23.02元，零跑汽車(09863)跌4.02%，報46.32元，廣汽集團(02238)跌1.61%，報3.05元，比亞迪(01211)跌2.22%，報101.2元，惟小鵬汽車(09868)升3.38%，報64.2元，小米(01810)揚0.06%，報31.2元。

 

　　科技股表現個別，阿里(09988)升1.07%，報131.8元，百度(09888)揚0.75%，報121.4元，騰訊(00700)跌0.36%，報493.4元，快手(01024)跌1%，報43.7元，美團(03690)跌0.78%，報82.45元，；美國擬出招防止該國科企AI大模型遭「蒸餾」，智譜(02513)股價挫9.05%，報935元，MINIMAX(00100)同跌9.44%，報777.5元。

 

　　信義玻璃(00868)漲4.26%，報10.03元，信達生物(01801)升3.37%，報85.8元，聯想集團(00992)升3.09%，報12元，中國宏橋(01378)揚2.71%，報36.4元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為中芯、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為中芯、騰訊及華虹。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00068

MANYCORE TECH

28.480

異動股

02800

盈富基金

26.260

異動股

00456

新城市建設發展

0.540

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00068 MANYCORE TECH
  • 28.480
  • 02800 盈富基金
  • 26.260
  • 00456 新城市建設發展
  • 0.540
  • 00595 AV CONCEPT HOLD
  • 1.380
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.180
股份推介
  • 06919 人瑞人才
  • 3.990
  • 目標︰$5.00
  • 06809 瀾起科技
  • 227.800
  • 目標︰$260.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.900
  • 目標︰$31.00
  • 00522 ASMPT
  • 165.200
  • 目標︰$180.00
  • 06682 範式智能
  • 37.920
  • 目標︰$50.00
人氣股
  • 03988 中國銀行
  • 5.150
  • 00068 MANYCORE TECH
  • 28.480
  • 09992 泡泡瑪特
  • 156.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.030
  • 00700 騰訊控股
  • 493.400
報章貼士
  • 02273 固生堂
  • 29.960
  • 目標︰$32.00
  • 02718 明略科技－Ｗ
  • 243.400
  • 目標︰$260.00
  • 02259 紫金黃金國際
  • 157.900
  • 目標︰$175.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/04/2026 17:15  《盤後部署》無懼美伊擺姿態恒指先跌後回升，金軟附屬WPS業務強支持股價

24/04/2026 18:16  【ＡＩ】中國據報要求月之暗面等科技企業，未經批准不得接受美國資本投資

24/04/2026 17:21  【聚焦數據】中國首3月FDI為2496億元人民幣，同比下降7.3%

24/04/2026 17:21  長汽(02333)首季純利跌46%至9.45億人幣，收入升13%

24/04/2026 16:17  《本港樓市》中原CCL按周微升0.03%創近兩年半新高，料短期樓價繼續向上

24/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入34.6億元，買中海油沽盈富基金

24/04/2026 09:08  【大行炒Ｄ乜】ASMPT獲多行睇好上調目標價，麥格理急貶比亞迪電子評級

24/04/2026 16:30  《財資快訊》美電升報7.8357，一周拆息較上日微升至2.55%

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 北京車展開幕，DeepSeek-V4上線，兩隻中國大熊貓將赴美新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

晶片股強勢恒指轉升62點收報25978，北水連續四日流入，全周跌182點斷三連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 劉偉強：留意美股半導體風向，內銀料續吸資新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

粉嶺繞道東段5.3通車︱來往粉嶺繁忙時間快10分鐘＋龍躍頭交匯處行人天橋新地標新文章
人氣文章

騙局大拆解

騙徒Threads出post「免費送『法官女神』紀念品」，fans中伏5分鐘被轉走超過$3萬元港幣新文章
人氣文章

玩樂假期

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮二星中菜 x 五星扒房聯乘盛宴！以鹽啟動味蕾：法國隆河谷蘆筍、雲南火腿花膠燉雞湯、羊肚菌佐夏洛萊牛肉
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

《我們不是甚麼》：壓抑之城的最後一擊，瑕不掩瑜的憤怒詩篇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胰臟癌警示｜25歲女歌手反胃肚脹遭誤診胃酸倒流，8個月後確診4期胰臟癌 新文章
人氣文章
名人健康｜施明設靈李家鼎暴瘦現身，步履蹣跚需攙扶惹健康隱憂新文章
人氣文章
41歲中風醫案｜中醫針灸4組穴位，配合保健打通經絡重燃康復希望
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2026 00:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/04/2026
神州經脈 | 北京車展開幕，DeepSeek-V4上線，兩隻中國大熊貓將赴美
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美自毁科研長城，科學未來看中國

24/04/2026 11:38

大國博弈

特朗普又TACO

24/04/2026 08:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，匯立推港元定存優惠3個月最高2....

19/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區