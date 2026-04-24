晶片股強勢恒指轉升62點收報25978，北水連續四日流入，全周跌182點斷三連升

中東局勢轉趨緊張，伊朗革命衛隊強勢介入並架空溫和派，要求在美國全面解除封鎖前拒絕妥協，同時伊朗首都德黑蘭啟動防空系統應對小型無人機，似乎為應對美國潛在發動攻擊做好準備；而另一邊廂美國總統特朗普宣布已徹底封鎖霍爾木茲海峽，並下令海軍向伊朗布雷船隻開火。美伊談判似進入死局，但市場焦點轉向半導體板塊，海外晶片企業好消息帶動本港晶片股爆升，修復大市氣氛，恒指下午轉升，全日收報25978，升62點或0.2%，恒生中國企業指數收報8775，升42點或0.5%。恒生科技指數收報4902，升36點或0.8%。全日主板成交超過2367億元，港股通連續第四日流入，今日淨流入34億元，四日北水累計掃貨超過200億元。

回顧全周，特朗普一直就伊朗局勢對外派發定心丸，然而事態發展未如理想，原定美伊談判日期一拖再拖，美軍持續徹底封鎖霍爾木兹海峽，停火協議亦隨時可能被撕破，然而環球股市則表現偏穩，一來資金押注特朗普TACO行情，料美伊戰事最暗時刻已經過去，二來AI熱潮帶動半導體企業業績理想，資金找到投資風口。港股周一及周二（20、21日）憧憬美伊談判，恒指曾衝上26529點近兩個月新高，但隨著預期破滅，港股迎來兩連跌，今日適度回彈，收復50天線（約25926），累計全周跌182點或0.7%，結束三周連升趨勢，分析認為港股本周跑輸外圍，主因缺乏資金今期熱潮的AI硬件股，資金炒作意欲不大。

台灣放寬基金投資台積電上限，台積電在台股大漲5%，另外英特爾受惠AI基礎設施建設浪潮驅動伺服器晶片需求激增，第一季收入強勁帶動股價上漲。本港晶片股盤中大肆炒作，中芯(00981)全日飆10.01%領漲大市，報64.3元，華虹(01347)更飆15.18%，報108.1元，ASMPT(00522)升6.93%，報165.2元，天數智芯(09903)升9.54%，報457元，壁仞科技(06082)升4.04%，報46.3元。

內地車企為促銷推「七年低息」車貸方案，但有可能引發汽車金融風險，據報內地銀行集體收緊車貸年期限制。北京車展今日開幕亦無助沖喜，理想汽車(02015)全日跌4.44%，報69.9元，吉利汽車(00175)跌2.7%，報23.02元，零跑汽車(09863)跌4.02%，報46.32元，廣汽集團(02238)跌1.61%，報3.05元，比亞迪(01211)跌2.22%，報101.2元，惟小鵬汽車(09868)升3.38%，報64.2元，小米(01810)揚0.06%，報31.2元。

科技股表現個別，阿里(09988)升1.07%，報131.8元，百度(09888)揚0.75%，報121.4元，騰訊(00700)跌0.36%，報493.4元，快手(01024)跌1%，報43.7元，美團(03690)跌0.78%，報82.45元，；美國擬出招防止該國科企AI大模型遭「蒸餾」，智譜(02513)股價挫9.05%，報935元，MINIMAX(00100)同跌9.44%，報777.5元。

信義玻璃(00868)漲4.26%，報10.03元，信達生物(01801)升3.37%，報85.8元，聯想集團(00992)升3.09%，報12元，中國宏橋(01378)揚2.71%，報36.4元。

恒指、國指三大成交股份依次為中芯、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為中芯、騰訊及華虹。

撰文：經濟通市場組

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