車股 | 比亞迪4月海外銷量創新高，小米交付量按月增五成，新能源車股可以點揀？

內地新能源車企陸續公布4月銷售數據，其中比亞迪(01211)銷量按年跌15%至約32萬輛，惟出口升71%至13.5萬輛，創歷史新高。至於新勢力車企，以零跑汽車(09863)表現最好，4月交付量按年增74%至逾7萬輛，創單月新高，而理想汽車(02015)4月交付僅升0.4%，小鵬(09868)及蔚來(09866)分別跌11%及升23%。小米汽車4月交付量則逾3萬輛，按年增7%，按月增50%，增速創年度新高，而新車YU7 GT將於本月底發布。小米(01810)股價今早（4日）由低位最多急彈近一成，可繼續博反彈抑或轉吼其他新能源車股？

（比亞迪官網截圖）

比亞迪4月銷量跌15%出口升71% 理想4月交付升0.4%

比亞迪4月汽車銷量約32.1萬輛，按年跌15.5%，按月升7%，其中出口新能源汽車約13.5萬輛，升70.8%，而今年首4個月累計汽車銷量約102.2萬輛，按年跌26%。另集團4月汽車產量約32.2萬輛，按年跌16%，今年首4個月累計汽車產量約103萬輛，跌28.56%。

理想汽車4月交付新車約3.4萬輛，按年升0.4%，按月跌17%，而截至4月30日累計交付量約166.9萬輛。集團指，在4月，全新理想L9 Livis在2026北京國際車展亮相，並計劃於下周五（15日）正式發布，發布會將展現理想L9 Livis在外觀與內飾設計、底盤與懸架、增程系統、安全性、智能化方面的優化與升級。

小鵬4月交付跌11%蔚來增23% 零跑4月交付升74%

小鵬4月共交付新車31011輛，按年跌11.51%，按月增13.1%。另外，今年「五一」期間，小鵬旗下多款車型推出零首付+限時零息購車方案，最長可享三年零息，至高貼息30900元人民幣，有效期至5月底。

蔚來4月交付約2.9萬輛汽車，按年增長22.8%，按月跌17.3%。今年首4個月累計汽車銷量11.3萬輛，按年升71%，而截至4月30日，累計汽車交付量111萬輛。集團指，於4月23日，全新ES8歷時215天達成第10萬輛新車交付里程碑，刷新中國乘用車市場40萬元人民幣以上高端車型的銷售和交付紀錄。於4月9日，集團SUV ES9開啟預售，而於4月28日，另一SUV樂道L80開啟預售。

零跑汽車4月新車交付量71387輛，創單月銷量新高，蟬聯4月份新勢力車企銷售榜首，按年增長73.9%，按月增長42.7%。4月16日，零跑D19正式上市，售價21.98萬元人民幣起，搭載行業首發雙高通8797芯片與VLA大模型智駕，提供增程/純電雙旗艦動力選擇。4月起，零跑全國城市領航輔助駕駛開始在全系進行搭載，料零跑智能化能力進入大規模普及階段，將在5月全面上車。

小米汽車4月交付量按月增50% 新一代SU7鎖單逾7萬輛

小米公布，小米汽車4月交付量超過3萬輛，按年增約7%，按月增長50%，增速創年度新高。2026年首4個月，小米汽車累計交付量達到10.9萬輛，按年增11%，其中新一代SU7鎖單已超過7萬輛。

值得一提，小米創辦人雷軍早前預告小米YU7 GT將於5月底發布。小米汽車指，小米YU7 GT定位「適合長途旅行的跑車級SUV」，是YU7家族的巔峰旗艦，由中歐專家聯合調校，將「紐博格林賽道北環賽道」作為頂級山路試驗場，有著底盤紮實、質感高級、彎道又快又穩的核心優勢，即使在長途旅行中也能享受駕駛樂趣。

（小米汽車官網截圖）

另持有吉利、吉利銀河、領克及極氪的吉利汽車(00175)4月純電動汽車(BEVs)銷量為7.5萬輛，按年跌19%；插電式混動汽車(PHEVs)銷量為6.1萬輛，按年增83%；兩者合共13.6萬輛，按年增8%，按月增6.5%。

高盛料比亞迪銷量及純利已見底 花旗予小米目標價37元

高盛發表研究報告指，預期比亞迪首季為銷量及純利低谷，隨後次季至末季逐漸改善。受惠於閃充技術及第二代刀片電池新車型需求強勁，其中宋L Ultra EV首月訂單6.1萬輛，大唐預售24小時內錄3萬輛，將支持國內銷量及利潤率復甦。該行將比亞迪2026至2030年純利預測上調1%至2%，以反映海外銷量比例上升，但部分被較高的銷售及行政開支及匯兌影響所抵銷。料比亞迪今年全年收入按年升14%，受海外銷量按年料升59%至167萬輛（高於公司指引的150萬輛）及銷售均價上升推動。全年銷量料495萬輛，按年升7%，由於競爭激烈，全年國內銷量料跌8%。全年毛利率料由前值17.7%升至18.3%，全年研發開支料升至640億元人民幣。全年純利料升22%至400億元人民幣，維持其A股及H股「買入」評級，A股目標價維持137元人民幣，H股目標價維持134港元。

另花旗指，小米4月電動車交付量超過3萬輛，按月增長約50%。今年首4個月累計交付量達11萬輛，佔2026年全年交付目標55萬輛的20%。截至4月底，小米擁有495家門店，覆蓋165個城市，計劃5月新增2家門店。YU7 GT預計於5月底推出。短期催化劑包括首季業績、第二季指引及YU7 GT上市，維持「買入」評級，目標價37港元。

伍禮賢：比亞迪出口理想挨近100元可吸 小米手機業務堪憂暫宜觀望

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，新能源車企上月整體交付量若按月比較有所改善，始終今年第一季整體表現不算特別理想，特別是頭兩個月，雖然3月份有所反彈，但第一季行業整體交付量仍錄得按年下跌，亦為第二季交付量回升帶來低基數基礎，市場未必覺得很驚喜，對此已有所預期，當然每間車企表現會有些不同，但今年對其總體表現看法較中性，就算有些車企交付量較高，未必直接傳導至盈利上，毛利率仍面對相對受限的挑戰。

伍禮賢續指，內地車市由於基數及飽和度愈來愈高，於海外市場發力是大勢所趨，其空間會更廣闊，故較看好出口表現較理想的車企如比亞迪。至於小米，4月交付量回升固然利好，惟市場更加憧憬之後新車款推出，亦帶動今日股價向上，但投資者不宜太進取，可待其新車推出後，看市場認受程度如何，始終小米股價由高位跌了很多，市場最擔心其手機業務，反映存儲晶片成本價格上升對整體毛利率影響，以及對全球電子消費產品市場出口量的影響，這些因素未完全消退，亦不會因新車推出對此有很大幫助，投資者暫宜觀望，不宜高追。比亞迪則可待其挨近100元吸納，中長線持有，其他新能源車股股價則未必有太強的持久動力，只宜觀望。

新能源車股今早普遍造好，比亞迪半日升1.07%收報103.6元，小鵬升2.21%報62.35元，理想升4.52%報70.6元，零跑升1.22%報48元，小米則升8.75%報31.56元，惟蔚來跌1.3%報48.56元。傳統車股亦普遍上升，吉利升0.7%報23.06元，廣汽(02238)升1.77%報2.87元，長汽(02333)升3.79%報12.04元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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