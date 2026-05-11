機械人股 | 樂動機器人首掛升逾倍，敏實夥盟立拓智能機器人業務，機械人板塊回暖可以點揀？

近日有兩間機械人公司接連招股，市場反應熱烈，其中樂動機器人(01236)超購6707倍，今日（11日）首掛較招股價高開1倍，最多升1.5倍，翼菲科技(06871)則仍在招股中，截至今早超購164倍。受新股熱潮帶動，機械人板塊近日顯著回暖，優必選(09880)、敏實集團(00425)及德昌電機(00179)等都已連升多日，其中敏實最新公布其附屬公司精確實業擬與台灣公司盟立設立合資公司，拓展智能機械人與機械狗業務，或可看高一線，還有哪一隻也可吼？

（樂動機器人官網截圖）

敏實附屬與台企盟立擬設合資公司 拓智能機械人與機械狗業務

敏實集團公布，附屬公司精確實業已與盟立於2026年4月15日訂立框架協議，計劃於台股上市公司盟立在台灣成立一間或多間合資公司，業務範圍預期將包括智能機械人及機械狗整機的開發、製造及銷售。按照協議，精確實業將直接持有提議之合資公司60%的股權，而盟立將直接或透過其關聯方持有提議之合資公司40%的股權。合資公司的註冊資本預期為10億元新台幣。實際的出資時間表及出資時程將由提議之合資公司的董事會根據其營運需求進一步釐定。

董事會認為，框架協議為集團提供了進一步拓展其在智能機械人領域布局的機會，深化與既有自動化系統整合夥伴之合作，並在智能機械人與機械狗整機的研發、製造及銷售方面探索新的商業機會。但董事會強調，提議之合資公司的詳細條款，包括出資時間表、治理安排及其他實施安排，須待雙方進一步磋商及簽訂正式協議後方可作實。

樂動機器人超購6707倍首掛高開1倍 翼菲科技孖展暫超購164倍

另外，近期有兩間內地機械人公司來港招股，其中視覺感知產品及割草機器人公司樂動機器人(01236)招股集資約8.7億元，今日首掛，開報53.5元，較招股價26.36元高出1.03倍，最多升1.5倍高見66元。樂動機器人香港公開發售部分共有約29.6萬人申請，超額認購約6706.66倍，僅次於天星醫療(01609)，為今年新股超購次高；認購一手200股的8.09萬人中有648人獲配股份，分配比率0.8%，無人穩獲一手；「頂頭槌飛」涉166.66萬股，共有2600人申請，其中1838人獲發200股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購8.54倍。

工業機械人公司翼菲科技則由上周五（8日）起至本周三（13日）招股，每股作價30.5元，集資最多7.5億元，每手100股，入場費3080.75元。翼菲科技專注於工業機械人的設計、研發、製造及商業化，並提供綜合機械人解決方案，深耕輕工業應用場景。公司預期於下周一（18日）掛牌。截至今早9時，其公開部分錄61.9億元孖展認購，以公開集資3752萬元計，超購164倍。

優必選推全新具身智能世界模型Thinker-WM 打造物理AI基座

此外，據優必選科技微信公眾號日前消息，優必選立足工業場景真實作業需求與具身智能技術演進方向，基於自研具身智能大模型Thinker，重磅推出全新具身智能世界模型Thinker-WM，打造物理AI基座，實現具身大腦架構與核心能力的全方位升級。憑藉在空間泛化、長程任務和綜合性能上的優勢，Thinker-WM在權威具身智能評測基準Libero中登頂榜首，同時參與榜單排名的還有英偉達(US.NVDA)、Physical Intelligence、小米(01810)等知名公司的模型。

依託優必選在行業積累的數據及對模型架構的針對性優化，Thinker-WM構建了Diffusion Transformer統一多模態空間架構。模型在Flow Matching迭代演化過程中，實現視頻表徵與機器人動作空間的協同優化；在對未來場景進行智能想象推演的同時，漸進式打磨動作生成的合理性與連貫性，使其在複雜長程任務規劃與執行中具備顯著優勢。

（優必選官網截圖）

招商證券國際：特斯拉機器人量產疊加宇樹科技上市 關注底部布局機會

招商證券國際發表最新報告指，機器人板塊顯著回暖。自五一節後，港股及A股的機器人板塊個股趨於活躍，股價錄得明顯上漲。該行認為是三方面因素驅動，分別是特斯拉(US.TSLA)機器人預計七八月量產，供應鏈訂單信息通常提前1至2個月釋放，令板塊情緒提前回暖。2月後機器人板塊出現顯著回調形成底部區間，重新吸引AI產業鏈投資為主的資金關注，加上部分機器人供應鏈公司傳統主營業務為汽車產業，經過一季度財報後潛在利空已經充分釋放，市場關注點回歸個股的成長性，以及拓展新賽道帶來的新市場空間。特斯拉Optimus預計於7月底到8月初發布並量產。而國產龍頭宇樹科技有望年中或三季度上市，將引發資本市場極大關注。龍頭公司雲深處也在準備上市中。該行認為在催化劑密集出現之前，是底部布局機器人產業鏈公司的機會。

該行重點關注公司包括：1) 整機類：推薦關注人形機器人龍頭優必選，人形機器人場景落地最快，公司年報後上調交付指引；越疆(02432)是協作機器人龍頭，工業商業雙輪驅動，人形機器人領域拓展迅速；垂直領域機器人關注極智嘉(02590)，公司是倉儲機器人龍頭公司。2) 供應鏈：首推敏實集團，機器人/AI液冷/低空經濟進展快於預期，關注公司AIDC領域潛在新的重大進展，公司的SOFC和PEMFC等燃料電池系統零部件在國內外獲得訂單突破；關注三花智控(02050)，公司是特斯拉產業鏈核心供應商。3) 泛機器人：該行估計在行情後期，市場會向泛機器人領域擴散，地平線機器人(09660)、禾賽(02525)及速騰聚創(02498)的市場關注度將提升。

麥嘉嘉：優必選敏實較受惠機械人商業化 股價料區間波動可吼位吸納

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，機械人概念股仍可受市場關注，主要因機械人公司集體上市，以及商業化進程比市場預期好，而中期機械人的增長鏈也優於市場預期，近期內地就有些相關大訂單，包括國家電網開始有些大型央企公開招標，想就一些人形機械人下訂，這正顯示機械人已從概念期進入放量前夕，所以機械人股在高增長情況下預料仍受關注。當中仍以優必選較具機械人概念，其機械人解決方案訂單有48%增長，達2.4億元人民幣，而從市銷率(PS)來看，增長有兩至三成，在長期價值預計支持下，仍有一定投資概念，預期股價會於100至120元左右區間波動。至於敏實此類股份，其盈利增長料仍受市場關注，預期敏實股價大概於34至42元之間波動，惟近日上衝較快，最好待其回落才吼。機械人股也以優必選及敏實為首選，始終它們的盈利基礎比較走在市場商業化前端，會較為受惠。

敏實半日升0.5%收報39.88元，連升4日，累計升幅16.07%，成交1.41億元。其他機械人概念股升跌不一，優必選升0.71%報114.2元，德昌電機升1.35%報28.6元，越疆(02432)跌1.04%報34.22元，極智嘉升0.05%報18.95元，三花智控升0.28%報35.64元，地平線機器人跌3.56%報6.77元，首程控股(00697)跌1.16%報1.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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