異動股｜萬國數據低開8％，首季多賺2.5倍惟仍維持全年收入指引

萬國數據(09698)現價跌8.1％，報36.36元，以現價計，該股暫連跌5日，累計跌幅18.1％。該股成交約29萬股，涉資1068萬元。

（Shutterstock圖片）

萬國數據公布，截至3月31日止第一季盈利約26.2億元人民幣，升2.5倍，每股盈利1.67元人民幣。期內淨收入增加23.6％至33.7億元人民幣，毛利11.3億元人民幣，增加75.5％。毛利率33.6％，升9.9個百分點。經調整EBITDA增長47.2％至19.5億元。

萬國數據主席兼首席執行官黃偉表示，今年以強勁銷售開啟，第一季度淨新增訂單量約200MW（兆瓦），創下單季歷史新高。伴隨人工智能基礎設施需求持續攀升，公司相信萬國數據具備獨特優勢，有望把握下一階段的增長機遇。

該團確認全年指引，維持今年總收入指引將介乎124億至129億元人民幣，按年增長僅8％至13％，經調整EBITDA將介乎57.5億至60億元人民幣，資本支出將約為90億元人民幣。

現時，恒生指數報25833，升182點或升0.7％，主板成交逾36億元。國企指數報8652，升47點或升0.5％。恒生科技指數報4924，升50點或升1％。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷，涉事70歲司機被捕，你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？► 立即投票