  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

萬國數據｜首季多賺2.5倍惟仍維持全年收入指引，股價曾插17%可否撈底？

21/05/2026

　　中國高性能數據中心開發商和運營商萬國數據(09698)公布業績，首季盈利按年升2.5倍至26億元人民幣，收入增近24%至約34億元人民幣，淨新增訂單量創單季新高。惟公司仍維持全年收入指引，按年僅增8%至13%，另未來三年擬投入300億至500億元人民幣新資本開支，加碼國內AI基礎設施領域。萬國數據隔晚ADR跌逾9%收報36.66美元，今早（21日）於港股曾挫17%低見32.72元。高盛指其首季收入略遜預期，惟今年至今銷售勢頭強勁，予目標價54港元，或可趁低吸納。

 

萬國數據｜首季多賺2.5倍惟仍維持全年收入指引，股價曾插17%可否撈底？

（截自萬國數據網頁）

 

首季盈利按年升2.5倍收入增24%　淨新增訂單量創單季新高

 

　　萬國數據公布，截至3月31日止第一季盈利約26.2億元人民幣，按年升2.5倍。期內淨收入增加23.6%至33.7億元人民幣，毛利11.3億元人民幣，增加75.5%。毛利率33.6%，升9.9個百分點。經調整EBITDA增長47.2%至19.5億元人民幣，經調整EBITDA率57.9%，升9.3個百分點。截至3月31日，簽約及預簽約數據中心總面積約72.5萬平方米，增加11.7%，計費面積約52萬平方米，增加12.7%，運營面積67.4萬平方米，增加10.4%，計費率升至77.3%。

 

　　萬國數據主席兼首席執行官黃偉表示，今年以強勁銷售開啟，第一季度淨新增訂單量約200MW（兆瓦），創下單季歷史新高。伴隨人工智能基礎設施需求持續攀升，公司相信萬國數據具備獨特優勢，有望把握下一階段的增長機遇。

 

料全年收入增8%至13%　未來三年擬投入最多500億新資本開支

 

　　黃偉又表示，根據三年業務規劃，萬國數據的目標為每年新增500至800兆瓦簽約容量，實際規模有望更高；為交付上述產能，未來三年公司計劃投入300億至500億元人民幣新資本開支。首席財務官Dan Newman則稱，公司首季撇除部分一次性項目後，收入及經調整EBITDA按年增長7.9%及8%。第二季度，公司透過出售新加坡獨立超大規模數據中心平台DayOne股份及私人配售可轉換優先股，進一步鞏固財務實力。

 

　　另公司確認全年指引，維持今年總收入指引將介乎124億至129億元人民幣，按年增長僅8%至13%，經調整EBITDA將介乎57.5億至60億元人民幣，資本支出將約為90億元人民幣。

 

萬國數據｜首季多賺2.5倍惟仍維持全年收入指引，股價曾插17%可否撈底？

（截自萬國數據網頁）

 

高盛：首季收入略遜預期惟銷售勢頭仍強勁　予目標價54元

 

　　高盛發表研究報告指，萬國數據首季收入較該行及市場預期低1%至2%，經調整EBITDA則大致符合預期。業績公布後股價表現較弱，主要歸因於首季實際搬入面積較少、交付量低於預期，及月面積租金(MSR)輕微下降等因素。儘管如此，該行對公司前景感到鼓舞，指今年至今銷售勢頭強勁，已獲得346兆瓦IT電力承諾，今年至今新預訂及儲備合計已超過1吉瓦。管理層目標未來三年每年新增500至800兆瓦訂單。此外，公司透過出售DayOne的15%股權及發行3億美元可轉換優先股，增強了財務靈活性。

 

　　高盛預計，隨著新訂單交付，投資組合經調整毛利收益率將維持在10%至11%區間。該行假設六年投資周期，預計增量投資可產生20%的股本回報率(ROE)，維持「買入」評級，給予H股12個月目標價54港元，美股目標價55美元。

 

大和：訂單強勁惟業績反映需時　料今年經調整EBITDA僅增中單位數

 

　　大和則指，萬國數據首季核心業績符合市場預期，強勁的AI需求帶動新預訂量創單季新高，但盈利轉折點將明顯滯後。剔除一次性項目後，首季收入為29億元人民幣，經調整EBITDA為14億元人民幣，按年各增長8%，經調整EBITDA利潤率約58%，按年大致平穩。公司首季新增淨預訂約200兆瓦，為歷來最高單季水平。第二季至今已再取得138兆瓦新訂單，來自韶關及烏蘭察布，意味今年以來預訂量已超過340兆瓦。全年500兆瓦的目標應可達成，甚至有望上望逾800兆瓦。然而，由於訂單需經過審批、建設及啟用階段，初步收入貢獻一般需約4個季度，全面反映則需6至8個季度，預期首季訂單要到2027年下半年才會帶來較顯著貢獻。

 

　　大和預期，萬國數據在2026至2027年將繼續面臨強勁預訂但業績表現平淡的局面，2026年經調整EBITDA增長（撇除一次性項目）料僅為中單位數，要到2027年下半年才有較清晰盈利上升空間，並在2028年進一步加速。而潛在催化劑包括持有部分股權的DayOne IPO、公司計劃在香港主要上市，以及市場對AI基礎設施投資的關注。

 

林家亨：經營模式變得保守收入增長放慢　惟33元算吸引可分段買入

 

萬國數據｜首季多賺2.5倍惟仍維持全年收入指引，股價曾插17%可否撈底？

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，萬國數據基本因素其實有些變化，以前公司旗下擁有最優越、位於海外的數據中心DayOne，公司當時是大股東，持有超過50%股權，但今時今日它將DayOne股權陸續出售，對其控制權已跌至只有約三分一。DayOne是一隻會生金蛋的母雞，萬國數據卻不斷減持，令投資者失望，其中新加坡旗下的主權基金就曾於一年幾前表示會減持萬國數據。另外，萬國數據於上海發行了ETF，也是用作做數據中心，這令公司不用自己拿本錢出來投資，數據中心則由公司管理並收費，這正如物業管理，每個月收管理費當然穩陣沒甚麼風險，但始終與整座物業都是自己發展不同。因此，今時今日的萬國數據與兩年前比較，基本因素有變，首先較以前保守，不是自己持有每個月收租的資產，而是開始傾向只收管理費，故增長憧憬放慢，不過，若看其業績，這樣做也有好處，畢竟令其財務報表更好看。

 

　　股價方面，林家亨指，萬國數據於隔晚美股ADR也跌了9.2%，今日於港股若跌至33元正符合ADR收市價，但預期市盈率仍高，預期2026年每個季度每股盈利只有1.8仙，最重要是收入，2025年比2024年升不足10%，2026年亦比2025年預計升不超過10%，收入增長放慢正因上面提到公司只收管理費，類似「代客泊車」角色，相信未來增幅也會比以前低得多。惟股價跌至33元論防守性算是吸引，可分階段買入，但不要幻想未來有很高盈利增長。

 

　　萬國數據半日跌13.09%收報34.38元，連跌5日，累計跌幅22.6%，成交5.34億元。

 

萬國數據｜首季多賺2.5倍惟仍維持全年收入指引，股價曾插17%可否撈底？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他萬國數據相關新聞：
大行報告 | 百度、B站、網易、小米，阿里及寧德時代最新評級/目標價，一表盡掌握
異動股｜萬國數據低開8％，首季多賺2.5倍惟仍維持全年收入指引

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00585

意力國際

3.200

異動股

00780

同程旅行

15.680

異動股

00918

龍翼航空科技

1.020

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00585 意力國際
  • 3.200
  • 00780 同程旅行
  • 15.680
  • 00918 龍翼航空科技
  • 1.020
  • 00370 港仔機器人
  • 0.360
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
  • 目標︰$560.00
  • 00762 中國聯通
  • 7.830
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.000
  • 目標︰$180.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 1.090
  • 目標︰$1.50
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 60.600
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
  • 03750 寧德時代
  • 673.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.000
  • 00981 中芯國際
  • 74.200
報章貼士
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 35.120
  • 目標︰$47.60
  • 00220 統一企業中國
  • 7.680
  • 目標︰$9.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 15.530
  • 目標︰$16.55
熱炒概念股
即時重點新聞

21/05/2026 17:48  網易首季經調整淨利潤按年升0.3%至113億人民幣，派息0.144美元

21/05/2026 17:30  《盤後部署》北水急沽恒指收穿牛熊線不妙，周大福整固宜入手抗跌博反彈

21/05/2026 16:13  港股收盤痛失牛熊線逾月半首見，A股拖累恒指收跌264點報25386，北水亦流出

21/05/2026 16:35  《本港經濟》本港4月份消費物價指數升1.7%，遜預期

21/05/2026 16:56  同程旅行(00780)首季純利升16.5%至7.8億人幣，經調整盈利升19%

21/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出61.05億元，買經緯天地（新）沽盈富基金

21/05/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】德銀摩通續唱好百度，中信里昂大升兆易創新目標四成半

21/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8334，隔夜拆息較上日微升至2.29%

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人幣國際支付佔比降，特斯拉監督版FSD入華，青年失業率回落新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科技股｜阿里稱AI業務進入商業化回報周期，股價不升反跌，舊科技股未屆吸納時？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

李澤楷：對香港電訊營運及盈利能力充滿信心，AI正加快普及，集團積極應對新局面新文章
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

強積金投資，大中華基金跑贏中國基金新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

無人機托起烏克蘭，俄烏戰事添變數新文章
人氣文章

一本萬利．林本利

港股逢「七」必升，靜候溝貨時機，勿高追寧德時代新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

對抗外油內乾！3款「降溫系」護膚好物，為肌膚降溫兼深層保濕 新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《穿PRADA的惡魔2》：只要不後悔，或許就是一個正確的決定 新文章
人氣文章

Beauty Feature

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息
健康好人生 Health Channel
人氣文章
何超蕸追思會｜何超儀澄清胞姊死因非乳癌，突然離世全家震撼
人氣文章
中藥字典｜桑葉疏風清肺潤燥，中醫推薦夏日美白去油茶飲
人氣文章
抗癌蔬菜｜愛食紅肉怕致癌？營養師推超級蔬菜，抗癌抗炎抗氧化新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 18:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/05/2026
神州經脈 | 人幣國際支付佔比降，特斯拉監督版FSD入華，青年失業率回落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《紐約時報》的「蔣幹盜書」：一場真假難辨的現代反間敘事

21/05/2026 10:50

中東戰火

無人機托起烏克蘭，俄烏戰事添變數

20/05/2026 17:04

大國博弈

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區