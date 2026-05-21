萬國數據｜首季多賺2.5倍惟仍維持全年收入指引，股價曾插17%可否撈底？

中國高性能數據中心開發商和運營商萬國數據(09698)公布業績，首季盈利按年升2.5倍至26億元人民幣，收入增近24%至約34億元人民幣，淨新增訂單量創單季新高。惟公司仍維持全年收入指引，按年僅增8%至13%，另未來三年擬投入300億至500億元人民幣新資本開支，加碼國內AI基礎設施領域。萬國數據隔晚ADR跌逾9%收報36.66美元，今早（21日）於港股曾挫17%低見32.72元。高盛指其首季收入略遜預期，惟今年至今銷售勢頭強勁，予目標價54港元，或可趁低吸納。

（截自萬國數據網頁）

首季盈利按年升2.5倍收入增24% 淨新增訂單量創單季新高

萬國數據公布，截至3月31日止第一季盈利約26.2億元人民幣，按年升2.5倍。期內淨收入增加23.6%至33.7億元人民幣，毛利11.3億元人民幣，增加75.5%。毛利率33.6%，升9.9個百分點。經調整EBITDA增長47.2%至19.5億元人民幣，經調整EBITDA率57.9%，升9.3個百分點。截至3月31日，簽約及預簽約數據中心總面積約72.5萬平方米，增加11.7%，計費面積約52萬平方米，增加12.7%，運營面積67.4萬平方米，增加10.4%，計費率升至77.3%。

萬國數據主席兼首席執行官黃偉表示，今年以強勁銷售開啟，第一季度淨新增訂單量約200MW（兆瓦），創下單季歷史新高。伴隨人工智能基礎設施需求持續攀升，公司相信萬國數據具備獨特優勢，有望把握下一階段的增長機遇。

料全年收入增8%至13% 未來三年擬投入最多500億新資本開支

黃偉又表示，根據三年業務規劃，萬國數據的目標為每年新增500至800兆瓦簽約容量，實際規模有望更高；為交付上述產能，未來三年公司計劃投入300億至500億元人民幣新資本開支。首席財務官Dan Newman則稱，公司首季撇除部分一次性項目後，收入及經調整EBITDA按年增長7.9%及8%。第二季度，公司透過出售新加坡獨立超大規模數據中心平台DayOne股份及私人配售可轉換優先股，進一步鞏固財務實力。

另公司確認全年指引，維持今年總收入指引將介乎124億至129億元人民幣，按年增長僅8%至13%，經調整EBITDA將介乎57.5億至60億元人民幣，資本支出將約為90億元人民幣。

（截自萬國數據網頁）

高盛：首季收入略遜預期惟銷售勢頭仍強勁 予目標價54元

高盛發表研究報告指，萬國數據首季收入較該行及市場預期低1%至2%，經調整EBITDA則大致符合預期。業績公布後股價表現較弱，主要歸因於首季實際搬入面積較少、交付量低於預期，及月面積租金(MSR)輕微下降等因素。儘管如此，該行對公司前景感到鼓舞，指今年至今銷售勢頭強勁，已獲得346兆瓦IT電力承諾，今年至今新預訂及儲備合計已超過1吉瓦。管理層目標未來三年每年新增500至800兆瓦訂單。此外，公司透過出售DayOne的15%股權及發行3億美元可轉換優先股，增強了財務靈活性。

高盛預計，隨著新訂單交付，投資組合經調整毛利收益率將維持在10%至11%區間。該行假設六年投資周期，預計增量投資可產生20%的股本回報率(ROE)，維持「買入」評級，給予H股12個月目標價54港元，美股目標價55美元。

大和：訂單強勁惟業績反映需時 料今年經調整EBITDA僅增中單位數

大和則指，萬國數據首季核心業績符合市場預期，強勁的AI需求帶動新預訂量創單季新高，但盈利轉折點將明顯滯後。剔除一次性項目後，首季收入為29億元人民幣，經調整EBITDA為14億元人民幣，按年各增長8%，經調整EBITDA利潤率約58%，按年大致平穩。公司首季新增淨預訂約200兆瓦，為歷來最高單季水平。第二季至今已再取得138兆瓦新訂單，來自韶關及烏蘭察布，意味今年以來預訂量已超過340兆瓦。全年500兆瓦的目標應可達成，甚至有望上望逾800兆瓦。然而，由於訂單需經過審批、建設及啟用階段，初步收入貢獻一般需約4個季度，全面反映則需6至8個季度，預期首季訂單要到2027年下半年才會帶來較顯著貢獻。

大和預期，萬國數據在2026至2027年將繼續面臨強勁預訂但業績表現平淡的局面，2026年經調整EBITDA增長（撇除一次性項目）料僅為中單位數，要到2027年下半年才有較清晰盈利上升空間，並在2028年進一步加速。而潛在催化劑包括持有部分股權的DayOne IPO、公司計劃在香港主要上市，以及市場對AI基礎設施投資的關注。

林家亨：經營模式變得保守收入增長放慢 惟33元算吸引可分段買入

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，萬國數據基本因素其實有些變化，以前公司旗下擁有最優越、位於海外的數據中心DayOne，公司當時是大股東，持有超過50%股權，但今時今日它將DayOne股權陸續出售，對其控制權已跌至只有約三分一。DayOne是一隻會生金蛋的母雞，萬國數據卻不斷減持，令投資者失望，其中新加坡旗下的主權基金就曾於一年幾前表示會減持萬國數據。另外，萬國數據於上海發行了ETF，也是用作做數據中心，這令公司不用自己拿本錢出來投資，數據中心則由公司管理並收費，這正如物業管理，每個月收管理費當然穩陣沒甚麼風險，但始終與整座物業都是自己發展不同。因此，今時今日的萬國數據與兩年前比較，基本因素有變，首先較以前保守，不是自己持有每個月收租的資產，而是開始傾向只收管理費，故增長憧憬放慢，不過，若看其業績，這樣做也有好處，畢竟令其財務報表更好看。

股價方面，林家亨指，萬國數據於隔晚美股ADR也跌了9.2%，今日於港股若跌至33元正符合ADR收市價，但預期市盈率仍高，預期2026年每個季度每股盈利只有1.8仙，最重要是收入，2025年比2024年升不足10%，2026年亦比2025年預計升不超過10%，收入增長放慢正因上面提到公司只收管理費，類似「代客泊車」角色，相信未來增幅也會比以前低得多。惟股價跌至33元論防守性算是吸引，可分階段買入，但不要幻想未來有很高盈利增長。

萬國數據半日跌13.09%收報34.38元，連跌5日，累計跌幅22.6%，成交5.34億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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