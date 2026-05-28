領展全年可分派總額跌6.4%，末期每基金分派126.73仙

領展房產基金(00823)公布，截至今年3月底止全年可分派總額為65.77億元，按年跌6.4%；末期每基金單位分派126.73仙，按年減少7.8%，全年每基金單位分派253.61仙，按年跌6.9%。

左起：領展香港租賃董事總經理霍業生、領展首席財務總裁黃國祥、領展主席歐敦勤、領展首席投資總裁宋俊彥（柳英傑攝）

領展公布截至3月底止全年業績，期內收益跌2%至139.4億元，物業收入淨額跌3.7%至102.3億元，因香港及內地續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。

由於精簡業務架構節省了開支，一般及行政開支減少9.4%，有助部分抵銷物業收入淨額的疲弱表現。相關措施的全年效益預計將於2026/2027年度顯現。截至3月底，淨負債比率23.9%，按年升2.4個百分點。

香港物業組合收益跌3%，物業收入淨額跌近5%

期內，香港物業組合收益及物業收入淨額，分別按年跌3%及近5%。截至3月底零售物業組合租用率維持97.8%，續租租金調整率為負8.2%，商戶續租率約80%。平均每月每平方呎租金由去年的63.3元下降至60.1元。商戶銷售額的跌幅按年收窄至1%，而租金對銷售額比例則輕微下降至12.7%。

內地物業組合總收益跌3%，續租租金調整率錄得負14.3%

內地物業組合以人民幣計算的總收益及物業收入淨額分別錄得5.1%及5.8%的減幅，主要歸因於續租租金調整率為負數。經換算為港元後，總收益及物業收入淨額分別按年下降3%及3.7%。零售物業組合租用率96.6%，商戶續租租金調整率為負14.3%。

國際物業組合包括澳洲、新加坡及英國的13項零售、辦公大樓及物流資產。收益及物業收入淨額分別增長4.8%及2.7%至18.7億元及12.4億元。

澳洲零售組合錄得16.5%的穩健續租租金調整率，租用率亦維持在99.5%的健康水平。新加坡零售租用率高達98.2%，續租租金調整率錄得正12.3%。

考慮出售非核心資產及回購

領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥表示，現時整體資產組合中約有5%至10%的資產被視為非核心資產，會審慎考慮在合適時機出售。他又指，若資本在滿足短期需要後仍有餘裕，而基金單位價格處於具吸引力的估值水平，領展會進行基金單位回購，以提升基金單位持有人回報，亦會將部分出售所得資金，重新投資於核心商場資產組合。

領展料續租租金下跌持續至2027年度

領展董事會主席歐敦勤在業績記者會上表示，全球環境持續動盪，但房地產基本面具韌性，投資者信心正在改善，租戶銷售逐步復甦，租金水平開始穩定，預計香港及中國內地零售物業續租租金下跌在未來一年及2027年仍會持續。

他指出，集團將繼續推動新收入來源、出售非核心資產，所得款項用於回購單位及再投資核心組合。展望未來，他有信心維持盈利穩定，並保障未來派息水平。

對於CEO招聘進度方面，歐敦勤表示，遴選過程已進行多個月，屬全球性搜尋，過程極其嚴謹、獨立且全面。目前已有若干強勁候選人，他強調不會妥協，一定要選出最適合的人選，對於短期內能公布結果抱樂觀態度。

撰文：經濟通採訪組

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