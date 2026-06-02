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王維基：續打減價戰兼反駁動物實驗質疑，稱公司手持15億資產無意融資

02/06/2026

　　香港科技探索(01137)今日（2日）舉行股東大會，創辦人兼副主席王維基就近期兩大熱點議題正面回應：一是外界質疑其發動的超市減價戰「無本錢打持久戰」；二是善待動物組織（PETA）親臨現場抗議公司進行動物實驗。王維基在會上態度強硬，強調將繼續進取搶佔市佔率，同時反駁動物實驗「不道德」指控，重申實驗旨在貢獻人類醫療。

 

王維基：續打減價戰兼反駁動物實驗質疑，稱公司手持15億資產無意融資

 

減價戰：非為生存而是搶市佔，公司手持15億財務穩健

 

　　針對坊間認為HKTVmall無力與大財團打減價戰，王維基以26年前創辦香港寬頻的經歷反擊：「26年前都有人話我無能力做香港寬頻，但識做生意的人，世界上唔係好多。」他揚言將繼續「減價戰」，強調此舉是市場推廣手段，現時「唔係為生存，係為了搶人哋啲野（市佔率）」，公司會「好進取，集中在核心業務」。他透露，減價戰的具體成效將於六月中公布，因屬敏感資料須遵守上市規則。

 

　　被問及持久戰的資金需求，王維基斬釘截鐵表示「無計劃亦無需要向外籌資」。他強調公司幾乎無負債，持有4至5億元現金及約10億元物業，合共近15億元資產，財政狀況穩健。他又解釋自己不出任主席的原因，指主席麥永森是花旗資深銀行家，能指引公司方向，自己則執行力較強，兩人分工互補。他近期多次增持公司股份，表明「對公司好有信心，覺得前景好好」。

 

動物實驗爭議：王維基激動反駁「我唔係無人性」，稱無替代方案且已減低動物痛苦

 

　　股東會上，PETA代表到場向王維基提出質詢，抗議公司早前披露進行多次動物實驗。王維基直呼「我哋唔係做緊啲唔道德嘅嘢」、「我唔係無人性」。他透露自己養了三隻狗，上班前都會與牠們「攬一輪」，並親身視察實驗過程，保證動物在進入農場前已全身麻醉，離開時已入睡，不會感受到痛苦與驚恐。

 

　　他強調，公司並非每年賺取百億利潤，在如此情況下仍堅持進行實驗，是因為背後具有重大意義。他指醫學實驗確實需要動物犧牲，但已反覆確認「別無其他替代方案」，且符合國際標準，並將動物的恐懼及痛苦降至最低。他以微創手術為例，指出該技術的研發曾犧牲超過20萬隻動物，至今每年仍有約2萬隻動物用於持續研究及訓練。他重申：「公司並非每年浪費幾千萬、浪費動物做無謂實驗，而是做對人類、尤其老人家有用、有貢獻的地方。」

 

涉商業機密及大學保密協議，未能公開更多細節

 

　　被問及會否公開更多項目資訊，王維基表示，若研究成果良好，將涉及商業機密；加上公司與多所頂尖大學的研究機構簽訂了保密協議，這些大學位於非常先進的國家，故無法披露詳情。他透露，自己的母親去年頻繁進出醫院，公司進行研究的信念是為了讓大家未來的父母在生命最後十多年不必「不停進出醫院」。他強調自己「非常憎恨」化妝品公司為「靚」而犧牲動物，支持PETA反對此類行為。

 

　　王維基總結，公司會繼續數十年來的策略，無論是無人商店還是生物科技，都需要長期投資才能獲得可觀回報。他重申：「好的事一定會繼續，為了公司利益亦會繼續做。」

 

撰文：經濟通採訪組

 

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