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香港退休計劃協會：退休人士若要確保長期財務安全感儲蓄需達710萬

03/06/2026

　　香港退休計劃協會發布最新研究報告指出，鑑於香港人極其長壽，退休人士若要確保長期財務安全感達到90%的信心水平，目標儲蓄需達710萬元。

 

香港退休計劃協會：退休人士若要確保長期財務安全感儲蓄需達710萬

（柳英傑攝）

 

　　根據香港政府統計處及消費者委員會的數據，該研究將基線退休開支定為每月2萬元。報告指出，男性退休人士預期壽命86歲，維持基線生活開支需要460萬元；若要建立全面的90%信心水平，規劃至97歲則需增至660萬元。

 

　　報告指出，女性退休人士預期壽命至90歲，維持基線生活開支需要540萬元；若要達到全面的90%信心水平，規劃至100歲，則需增至710萬元。

 

　　研究顯示，香港管理逾9萬名員工的僱主普遍以高於法定最低的8%至15%薪酬比例供款強積金或職業退休計劃，並透過配對機制有效留任人才；財務健康更與員工參與度及生產力密切相關，突顯完善退休計劃的雙贏價值。

 

　　為進一步保障勞動人口，協會提出三大協作政策：一、透過獨立稅務扣除上限、家庭免稅額、動態調整及多元投資選擇，激勵自願性退休累積；二、推動通脹掛鈎債券、「政府-商界-社區」試導計劃及養老資本向終身收入提現轉型；三、賦能僱主利用靈活供款吸引國際人才，並深化與監管機構協作優化權益轉移，共同鞏固香港作為資產及人才樞紐的優勢。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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