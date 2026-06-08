恒指收跌304點報24657刷逾兩月新低，憂崑崙芯IPO難產百度急瀉

受5月非農就業數據遠超預期影響，市場對聯儲局年底前加息的押注急升，終結華爾街歷史性的九周連漲，外圍科技及晶片板塊遭血洗，納指單日重挫過千點。亞太股市今日亦見滿江紅，韓股觸發熔斷全日收跌超8%，日股跌約3.9%，台股同挫近3.5%，恒生指數全日收報24657，跌304點或1.2%，指數觸及3月30日以來新低，但已經跑贏區內主要股市。恒生中國企業指數收報8341，跌95點或1.1%。恒生科技指數收報4755，跌132點或2.7%。全日主板成交近3640億元，北水淨流入超過113億元。

國產半導體代工龍頭中芯(00981)隨外圍下跌4.1%，報72.55元，同業華虹(01347)跌5.64%，報137.1元。至於兩GPU概念今日進入港股通「入通」即獲追捧，天數智芯(09903)全日飆12.68%，報462元，壁仞科技(06082)升2.51%，報57.2元。

傳統科網股受累中概表現同跌，美團(03690)跌4.63%，報76.25元，阿里(09988)跌2.94%，報118.8元，京東集團(09618)跌1.99%，報113.5元，騰訊(00700)跌1.5%，報446.4元，小米(01810)跌1.51%，報27.38元；百度(09888)崑崙芯上市仍「冇影」，股價急7.64%領跌藍籌，，報116元，暫連跌4日累計跌幅13.88%。

智譜(02513)今日入選科指兼入通，股價升1.31%，報1314元，MiniMax(00100)同樣獲科指追蹤，惟因同股不同權問題暫時未入通，股價跌8.14%，報508元。

地緣政治危機未解，有色股下挫，洛鉬(03993)跌6.31%，報16.94元，紫金(02899)跌4.25%，報31.56元，中鋁(02600)首日染藍即跌5.86%，報10.12元；其餘兩首日染藍股份表現個別，極兔速遞(01519)跌2.55%，報8.79元，百濟神州(06160)升0.06%，報163.1元。

藥明生物(02269)跌7.21%，報30.38元，舜宇光學科技(02382)跌6.03%，報77.1元。

內需股淡市走高，蒙牛乳業(02319)升3.15%，報16.39元，李寧(02331)升1.35%，報18.02元，美的集團(00300)升0.91%，報89元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及阿里。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇