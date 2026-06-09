大國博弈 | 多間中企遭美國列軍工企業名單，藥明康德下挫百度比亞迪微升，邊隻仍可吼？

美國發布了一份更新後的協助中國軍方企業名單，最新列入阿里巴巴(09988)、百度(09888)及比亞迪(01211)等中國大型企業，並恢復列入藥明康德(02359)、速騰聚創(02498)及宇樹科技等，美國國防部將不得與名單內企業簽訂合約或採購。被點名企業股價今日（9日）大多不見異動，唯獨藥明康德(02359)最多跌逾8%低見111.2元，可能因其來自美國市場的收入佔比較高，是否不宜沾手？阿里則跌逾1%，百度及比亞迪反而微升，股價是否已見底可再吼？

（AP圖片）

美國將阿里、百度、比亞迪、藥明康德等列入協助中國軍方企業名單

美國昨日（8日）發布了一份更新後的協助中國軍方企業名單，包括阿里巴巴、百度及比亞迪。《路透》指，這一更新取代了2025年初的一份名單，並在美國總統特朗普訪問北京、會晤中國國家主席習近平後不到一個月發布。新名單涵蓋了中國眾多頂尖科技企業，反映在兩國激烈地緣政治競爭背景下，華盛頓方面對安全問題的擔憂。

今年2月，在特朗普訪華行程尚未確定之際，五角大樓曾短暫發布過一份更新名單，即1260H或CMC名單，但隨後便在未作詳細解釋的情況下迅速撤回。昨日發布的新版本與2月撤下的名單基本一致，唯一例外是新增了中國兩大頂級內存芯片製造商長鑫存儲和長江存儲。其他新增企業包括生物技術公司藥明康德、人工智能機器人公司速騰聚創 ，以及中國領先的人形機器人製造商宇樹科技。

1260H名單本身不等同即時制裁，亦不代表相關公司即時被禁止在美營運；列入名單的公司可申請移除。不過，美國國防部將受限制，不得與名單內企業簽訂合約或採購。美國國防部亦表示，美國政府保留在1260H以外其他權限下，對名單內企業採取額外行動的權利。

藥明康德：將立即採取措施糾正錯誤認定 阿里：將採一切可行法律行動

藥明康德公告稱，美國國防部錯誤地將藥明康德列入其根據1260H條款認定的「中國軍工企業」正式更新版名單中。公司相信，將藥明康德列入該更新版名單的認定，以及該認定的所謂依據，顯然是錯誤的，藥明康德將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。公告指，藥明康德不符合被認定為「中國軍工企業」的法定標準，鑑於公司並非由任何中國軍事或政府實體所有、控制或存在隸屬性關聯，沒有向中國軍隊提供服務，且並無與中國國防工業基礎或軍民融合計劃的關聯。公告強調，藥明康德是一家獨立的上市公司，其全球營運業績充分展現了公司的誠信口碑，僅在2025年就成功通過了美國、歐盟和其他監管機構的50多次檢查以及數以百計的客戶審計。

阿里巴巴認為，美國國防部將其納入中國軍工企業名單是一個錯誤，並無任何依據，集團並非中國軍工企業，亦未參與任何軍民融合戰略。對於任何試圖歪曲公司形象的行為，公司將採取一切可行的法律行動。公司續稱，被列入中國軍工企業名單不會影響集團在美國乃至全球正常開展業務，因為集團的業務與美國軍事採購無關。名單並不會施加其他出口管制或制裁措施，亦不會禁止任何人（美國國防部除外）與集團進行業務往來或交易公司的證券。

百度稱，由於公司既不是中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，認為美國國防部將其列入中國軍工企業名單並無正當理由。百度強調，中國軍工企業名單並非制裁名單，與該名單相關的美國政府採購限制不會影響公司的業務，且中國軍工企業名單並未限制進行公司證券交易。

藥明康德去年美國客戶收入佔約72% 分析：被列入名單或流失部分客戶

值得一提，作為一家為全球醫藥及生命科學行業提供新藥研發和生產服務的公司，藥明康德來自美國市場的收入佔比較高。以2025年的收入為例，藥明康德持續經營業務收入為434.2億元人民幣，其中來自美國客戶收入就達到312.5億元人民幣，佔比約71.97%。有從事中國醫藥國際合作研究的人士表示，中國企業被美國國防部列入「中國軍工企業」名單，帶來的直接影響就是來自美國國防部的有關訂單會丟失，但從藥明康德自身看，預計這部分訂單應該體量很小，影響可以忽略。但從中長期影響看，所謂寒蟬效應，享受美政府撥款的客戶可能會面臨流失，有關許可會延期，盡調成本上升，也會對企業的融資等活動產生影響。後續如果這個條款觸發生物領域的其他管制法案，也可能會波及其他國際市場的業務，對企業融資發展，同行業競爭產生不利影響。

記得2024年曾發生美國《生物安全法案》立法事件，當時該法案擬限制聯邦資助的醫療服務提供者使用外國對手生物技術公司的設備或服務，藥明康德被列入限制名單中。受事件影響，藥明康德2024年A股及港股股價全年累計跌幅兩成以上，公司又曾宣布出售美國及英國的細胞治療、基因治療業務。不過，法案最終並沒有落地實施，2025年公司業績更創出歷史新高，其中營業收入達454.56億元人民幣，同比增長15.84%；歸屬於上市公司股東淨利潤191.51億元人民幣，同比大增102.65%。而藥明康德在今年發布的一季報中表示，公司繼續維持此前給出的2026年全年業績指引，即預計全年整體收入達513億至530億元人民幣，持續經營業務收入同比增長18%至22%。

王傳福料比亞迪今年海外銷量有望超越160萬輛 五年後規模將達全球第一

另外，比亞迪今日召開2025年度股東會。比亞迪董事長兼總裁王傳福介紹稱，今年汽車行業出海勢頭很好，原定160萬輛的海外年銷量目標，目前看來今年公司有望超越這一數字。另王傳福表示，二代刀片電池和閃充技術解決了電動化一大痛點，產能正以每月2萬至3萬的增量爬升，但目前仍不夠。他透露，今年公司的銷量將取決於電池的產量。公司將聚焦電池事業部、配置資源，充分挖掘刀片電池的產能。

對於公司業務和股價的發展前景，王傳福表示，展望未來三到五年，比亞迪都將保持持續增長。預期到2030年，比亞迪將「獲得很大的增長」，「五年以後，比亞迪在規模上，能夠做到真正的全球第一」。

（比亞迪官網截圖）

郭家耀：事件不易掌控藥明康德博唔過 比亞迪出口樂觀可先買一注

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，藥明康德是最受上述中國軍工企業名單影響，始終公司來自美國客戶的佔比較高，被納入名單可能影響將來訂單，未必再落入公司手上，故股價反應較大。不過，若看名單上其他股份，可能其主力市場都不是美國，對無論採購或業務開拓影響都較有限，所以股價反應不大。再者，市場對中美貿易緊張關係已有一定預期，若在早十年、八年大家可能對此很擔心，現在似乎已習以為常，就算兩國元首見面後也不期望有特別大改變，所以今次再發布此類名單，大家不覺得特別意外，反應算是冷靜，惟當事件涉及政治不容易掌控，藥明康德不宜博反彈，雖然其股價已由高位稍為回落，但仍累積升了不少，且它也如很多公司並非重資產企業，一旦業務模式扭轉，大家給予的估值就可以翻天覆地。

至於阿里、百度及比亞迪，郭家耀認為比亞迪相對好，雖然其內地汽車銷量仍在下跌，與整個市場內捲及消費力不足有關，但其出口表現出色，5月份出口佔比更差不多四成；因海外市場車價會比內銷市場高，若將來佔比更大，對盈利幫助明顯。其實公司就此也做了很多部署，包括於當地設廠、設立經銷商網絡及充電樁部署等，都可幫助其面向更多海外尤其歐洲消費者，故公司出口發展樂觀，當然現時大家仍看重其內地銷售疲弱因素，所以股價仍於低位徘徊，但已開始有些轉機出現，若想作長線部署也可先買一注。至於阿里，暫不見特別賣點，百度則要看其崑崙芯分拆時間表，到時或會有些炒作，暫時則未有新消息，本業亦不算特別。

藥明康德今日跌3.71%收報116.8元，阿里跌1.43%報117.1元，百度升0.52%報116.6元，比亞迪升0.4%報88.4元，速騰聚創跌0.83%報30.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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