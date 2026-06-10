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開市Go | 美報復伊朗，騰訊超大規模發債定價，太古發債可換股國泰

10/06/2026

要聞盤點

 

1、美國總統特朗普指控伊朗在霍爾木茲海峽上空擊落美軍阿帕奇直升機，揚言將作出強硬回應，令美伊衝突再度升級。臨近尾市，大市跌勢逐步喘定，恐慌情緒有所收斂，市況趨於平緩，三大指數最終個別發展。道指收市升86.1點，或0.17%，報50872.11點；標指跌19.08點，或0.26%，報7386.65點；納指跌250.84點，或0.97%，報25678.82點。晶片股在經歷前一日的反彈後迅速失去上漲動力，費城半導體指數盤中一度大跌8.5%，其後跌幅收窄，收市下跌1.9%。日經期貨截至上午8時10分上升430點。

 

2、美東時間周二（9日）下午美軍對伊朗發動「自衛性打擊」，以回應早前直升機遭德黑蘭擊落。美國中央司令部的官方措辭似乎旨在淡化軍事升級風險，據報特朗普仍認為美伊接近達成協議。

 

3、美國周三將公布CPI報告，分析指美債交易員大舉押注聯儲局今年將多次加息，不排除最快9月就會行動。　

 

4、路透報道，SpaceX的IPO已吸引逾2500億美元的投資者需求；此外，印度當局據悉凍結星鏈在當地啟動商業運營所需的審批。

 

5、美國5月小企業樂觀指數降至2024年10月以來最低水平，幾乎抹去特朗普再次當選總統後錄得的全部升幅。

 

6. 超微電腦計畫進行70億美元的股權融資，用於購買AI伺服器組件。該股盤後大跌。

 

7、美國4月份貿易逆差收窄至559億美元，表現略優於預期，出口創歷史新高，主要受惠於石油出口大幅增加。

 

8、油價推動加拿大4月出口創新高，貿易順差達到特朗普加關稅前以來最大。

 

9、中國周三將公布5月通脹數據，受人工智能熱潮和能源價格上漲推動，PPI有望創下2022年7月以來最大漲幅，CPI升幅料小幅加快。

 

10、中國據悉準備未來五年向AI領域投入2萬億元人民幣，在全國各地修建數據中心，大部分由中國移動和中國電信等國企運營。

 

11、太古地產(01972)與中華汽車(00026)合作的柴灣海德園第1期，昨日公開發售120個單位，包括78個價單單位及42個招標單位。太古地產表示，昨日售出41個1房及2房單位，合共套現逾3.7億元。

 

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