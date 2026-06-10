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異動股｜獲大行護航藥明康德彈逾1％，大和稱美方指控並不充分

10/06/2026

　　藥明康德(02359)現價升1％，報118元，該股成交約353萬股，涉資4.17億元。

 

異動股｜獲大行護航藥明康德彈逾1％，大和稱美方指控並不充分

（官網圖片）

 

　　日前美國將一批中國企業列入軍企名單，打壓常客藥明康德又被新增至名單之上。其後多間大行就事件發表研究報告，均維持對藥明康德評級及目標，大致認為影響不大。其中大和報告指出，對藥明康德被指控涉及中國軍方業務不太意外，認為短期有可能削弱市場信心。

 

*大和：短中長線都影響不大*

 

　　不過去該行分析藥明康德被列軍企的原因，是由於「由中國國資委間接持有，並與國資委和解放軍間接關聯」，該行認為此說法很容易受到質疑。此外，即使藥明康德被列入1260H軍企名單，但在《生物安全法》仍享有五年過渡期，因此短中期影響可以不理，而即使數年內公司都無法除名，長期影響亦不大可見。因此，大和維持藥明康德138元目標及重申「買入」評級。

 

　　現時，恒生指數報24363，跌202點或跌0.8％，主板成交逾738億元。國企指數報8298，跌26點或跌0.3％。恒生科技指數報4729，跌40點或跌0.8％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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