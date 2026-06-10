【跌市買D乜】傳內地擬投入2萬億人幣建數據中心，電訊三寶逆市造好可以點部署？

據報內地擬於未來五年投入2萬億元人民幣建造數據中心，建立一個覆蓋全國的算力網，而中移動(00941)、中電信00728)等國有企業將營運其中大部分數據中心。受消息刺激，三大電訊商今日（10日）逆市造好，中電信及中聯通(00762)都曾飆逾半成。另外，有報道指全國未來五年將建成50萬座5G-A基站。6G也有望在2030年實現商用，加上早前三大電訊商齊推出Token產品，都利好電訊股投資氣氛。大市近日走勢疲弱，已連跌六日，而三大電訊股現價仍有5、6厘息，雖已於上周除淨，但仍獲投資者青睞，不失為避險佳選，應如何部署？

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彭博：中國擬五年投入2萬億人幣建數據中心 由中移動中電信等國企運營

據《彭博》報道，中國計劃在未來五年投入約2萬億元人民幣(約合2950億美元)，用於在全國各地建設數據中心，以推動國內人工智能(AI)產業發展，並力爭在這項可能具有顛覆性的技術上超越美國。據知情人士稱，包括國家發展和改革委員會在內的幾個關鍵政府機構正起草一項藍圖，擬在全國範圍內建設互聯互通的算力樞紐網絡。

其中一位知情人士表示，中移動和中電信等國有企業將運營大部分數據中心，並負責其互聯互通。知情人士並稱，該計劃擬在AI芯片等技術領域至少80%依賴包括華為在內的本地供應商，從而擠壓Nvidia和AMD的市場空間。

未來五年將建成50萬座5G-A基站 6G有望2030年實現商用

此外，央視最新報道，全國目前已有超500萬座5G基站，現在330多個城市開始對其進行升級改造，未來五年將建成50萬座5G-A基站。6G也有望在2030年實現商用，讓新一代通訊網的平均效率、連接能力再提升10倍以上。根據測算，未來五年，新一代通訊網預計將帶動上下游總產出約7萬億元人民幣，拉動GDP增長約1.5個百分點，可直接創造的就業崗位超過百萬。

另央視近日報道，國家工業和信息化部已批覆6GHz頻段，這將令中國成為全球首個批覆6G試驗頻率使用許可的國家。工信部無線電管理局頻率規劃處處長王坦表示，6GHz頻段是中頻段稀缺的大頻寬優質資源，兼具廣覆蓋、大容量及高可靠等優勢。同時，此頻段與現有5G中頻段產業生態高度兼容，可充分依託成熟的全球產業基礎，有效降低網路組網與建設成本，平穩實現從5G向6G的演進過渡。於2022至2025年，中國已順利完成第一階段6G關鍵技術試驗，目前正啟動第二階段技術方案試驗。未來，國際層面仍需完成首版6G標準的制定。

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三大電訊商Token產品已上架中國算力平台算力超市



另外，中國信通院日前宣布，中電信、中移動、中聯通的「詞元(Token)產品」服務已正式登陸中國算力平台，上架平台的算力超市。為滿足用戶日益增長的算力使用需求、大幅降低AI服務成本，三大運營商相繼推出詞元產品。其中，中電信天翼雲TokenPlan產品分為開發者/中小企業版和個人/家庭版。開發者/中小企業版基於GLM-5大模型能力，提供標準化詞元產品，覆蓋代碼開發、複雜邏輯推理、長文本處理、智能體搭建等專業需求。個人/家庭版依託DeepSeekV3.2通用大模型能力，提供輕量化詞元產品，適配日常辦公輔助、學習創作、生活諮詢等全場景個人需求。

中移動的移動雲CodingPlan產品是為開發者打造的AI編碼訂閱服務，接入主流代碼模型，兼容主流AI編程工具，覆蓋代碼編寫、代碼審核、架構設計等應用場景。有別於傳統的按量付費模式，CodingPlan產品訂閱後按請求次數收費，搭配極具吸引力的新人體驗價，可極大降低高頻AI使用門檻。而中聯通的聯通雲同步推出了CodingPlan及TokenPlan產品。CodingPlan是面向AI編程場景的訂閱產品，整合DeepSeekV4、GLM-5、MiniMaxM2.5等頂級模型，兼容主流AI編程工具；TokenPlan分為個人版與團隊版雙軌產品，個人版按詞元計量，團隊版採用Credits彈性計費。

花旗：AI Token帶來新收入增長引擎 有助向基礎AI基建供應商轉型

就三大電訊商推出Token產品，花旗指，這一轉變帶來潛在估值重估，即在傳統業務成長放緩的背景下，AI Token帶來了新的收入增長引擎，有助運營商從傳統通訊服務商重新定位為基礎AI基礎設施提供商。花旗表示，運營商可以利用全國性網絡，將AI應用推向大型超大規模雲廠商之外的領域，直接觸達中小企業和零售消費者，運營商具有成本優勢與利潤率提升空間；擁有龐大的自有數據中心和算力資源，這降低了它們部署AI的邊際成本。花旗提及，如果其開發的大語言模型能保持對國內頂尖模型的競爭力，就可以捕獲整個AI技術棧的價值，從而顯著提高利潤率，而不僅僅是一個分銷渠道。

中國銀河證券則稱，運營商推出Token套餐，推動AI商業化開啟全民普及時代。5月人工智能板塊在板塊內部仍然呈現出結構嚴重分化的特徵，目前看來人工智能上游基礎設施產業鏈仍然是具備高確定性的趨勢賽道，軟件等應用端公司基本面仍然處於底部，整體表現較為疲軟，短期來看結構分化仍然在延續，建議關注景氣度較高的上游算力基礎設施，尤其是國產算力產業鏈，同時積極尋找應用端底部布局機會。

黃偉豪：若營運數據中心可拉升估值 中移動最穩健近81元可先買一注

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪於今日《hot talk 1點鐘》節目指，中資電訊股今日逆市向上，就算撇除其他原因，有人也會認為純因避險或抗跌因素，因當市況不太好或風險胃納不斷降低，大家會揀一些較防守性股份，自然令中資電訊股做得較好。其次，有傳內地計劃在未來五年投入2萬億元人民幣在全國各地興建數據中心，而數據中心的營運據傳可能落入有國企背景的企業身上，故大家都憧憬三大電訊商可以受惠。雖然消息未完全證實，但大家都已覺得利好，因電訊股傳統業務偏向穩定，可說沒太大風險，但反過來看增長不會特別快，一直以來獲取的估值不算特別高，其實過去一兩年算稍好，部分已開始推進雲業務發展，增長不錯，故曾炒過一兩次估值重估拉高過股價。而今次數據中心因素也類似，若其營運真的落到它們身上，相信對估值有進一步拉升的效果，因數據中心再延伸下去，離不開雲、AI等相關方向，若有多些此類業務，三間電訊商估值會有調升情況，故今日股價反應較大。

至於部署上，黃偉豪認為，整個中資電訊板塊都可留意，因業務面較穩健，在現時市況不明朗下部署是合適做法，但建議偏向中長線，主要看其收息因素，即具「中特估」概念，因三隻股份都有不錯的派息，特別是最大的中移動手上現金非常充裕，屬很穩健選擇，分階段吸納作中長線部署會較好，例如中移動若挨近81元會是第一個較佳入市位置，若有機會回到78元附近則可考慮加注，而暫對此類收息型或中長線分注部署的股份，不會特別設定目標水平，可以的話最好分兩三注逢低吸納。

中移動今日升0.18%收報82.45元，中電信升3.05%報5.07元，中聯通升3.59%報7.51元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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另外，胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評電訊股及大市，立即重溫







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