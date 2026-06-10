跨境炒股 | 陳茂波：內地仍鼓勵合規資金流入香港，研完善跨境理財通

中國證監會上月22日整治非法跨境證券活動，香港金管局與證監會亦發出通函，就處理內地客開戶提出額外要求。財政司司長陳茂波出席彭博投資峰會時表示，中央非常支持香港作為國際金融中心，打擊行動主要針對那些以非正當途徑轉移資金的人，合法渠道資本流入仍然是鼓勵。

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對於有報道指有銀行已停止為內地客戶開立新帳戶，陳茂波強調，不同銀行處理內地客戶開戶有不同做法。內地居民在離岸的資產配置需求強勁，但早前觀察到有資金以不完全合規的方式流入本港，認為整治行動是將資金流動規範在合規渠道。

研進一步完善跨境理財通，擴大個人投資額度及產品種類

陳茂波表示，香港正與內地當局研究進一步完善跨境理財通、擴大個人投資額度及產品種類，並建立國際中央證券託管機構基礎設施，以提升資本效率，並提及內地市場日益富裕，對離岸資產配置需求真實存在，但必須通過正當渠道，而香港的產品仍具競爭力。

他又提及，香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，當中56%管理資產來自內地及香港以外地區，中東和東盟資金亦正增加，認為應集中精力做大市場，而非過度聚焦單一渠道。

若樓市過熱可及時推出新土地

被問到內地會否抑制內地買家在港置業的需求，陳茂波認為，現時情況與2008至2017年不同，當年供應短缺加上內地購買力推高房價，政府推出了遏制外來需求的措施，但如今土地供應充足，政府在預算案後已表明擁有充裕土地儲備，若市場過熱可及時推出新土地。

SpaceX IPO拒中港投資者將損害美國利益

對於即將在美國上市的SpaceX禁止香港及內地投資者參與，陳茂波表示，這舉動將損害美國利益，又指美國之前限制內地公司在美上市，這些公司轉而來港上市，香港反而意外成為受益者。

他指出，香港應專注做好自己的事，改善上市制度、提升流動性、捍衛聲譽，並指上海和深圳有大量估值吸引的優質科技公司，而香港正通過引導主權基金和長期資金，共同投資未來產業，包括硬科技、健康科技和生命科學項目。

撰文：經濟通採訪組

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