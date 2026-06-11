中移動香港下周起禁數據卡內地激活，方保僑稱修復內地用戶合法翻牆漏洞

中移動香港早前宣布，自6月17日起，旗下全部儲值卡產品均不支援於中國內地進行激活操作，包括旗下產品「鴨聊佳」。若需要使用在中國內地的數據卡，用戶需要在到達內地（例如在香港）前激活。

中移動一卡兩地月費plan亦受影響

中移動香港提示數據卡用戶應在前往內地前先行激活。（互聯網圖片）

記者登入中移動香港的數據卡購買頁面中，下方的產品介紹亦新增「由2026年6月17日起，儲值卡全線產品不支持在中國內地進行激活操作，客戶可於香港或旅遊卡的漫遊地進行激活（不包括中國內地）」，建議用戶在前往內地前提前激活數據卡；中移動國際亦跟進新規，若使用旗下eSIM與BANANA SIM，需要在前往中國內地前72小時內提前激活，並在激活後需連接到當地網絡訊號並保持3至5分鐘，方可於內地使用。

《經濟通通訊社》記者到BANANA SIM官方帳號查詢，對方表示所有相關數據卡產品不論何時購入，只要在6月17日或之後才激活，將一律會受到新規限制。記者亦向其他有銷售中國移動數據卡的商家查詢，亦得到數據卡需要先要在香港激活，才能在內地使用的回覆。中移動香港本次新規除了限制數據卡的激活流程，其「一卡兩地」的相關月費計劃，用戶亦不得在內地激活該電話卡。

方保僑：AI熱潮增內地用戶翻牆誘因

在淘寶搜尋香港電話卡可見大量搜尋結果。（互聯網圖片）

對於中移動收緊數據卡激活政策，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，由於儲值卡一經激活，使用期限便會開始倒數。在新規定下，即使水貨商仍可選擇在香港開卡後再運往內地轉售，但卡片每日都在流失使用天數，不僅大幅增加了銷售難度與囤貨風險，也為整個數據卡市場築起了極高的門檻，同時增加內地居民「翻牆」的成本。

方保僑續指，現時內地法例不允許使用VPN等服務「翻牆」連接外地網站，但以外地或香港數據卡的「漫遊數據」連接外地網絡本質上是合法的，因此不少內地用戶通過購買海外數據卡來連接被封禁的外網網站。記者嘗試在淘寶搜索香港電話儲值卡，便發現大量類似商品，其中一款香港手機卡代充值產品，專門為內地買家提供香港號碼的話費與流量充值服務，目前已累積超過3萬人購買，而其專賣店在淘寶更已營運長達7年。

在過去，內地居民購買數據卡僅是為了瀏覽Youtube、Facebook等屬個人娛樂層面的網站，而經過多年來的監管，官方對這類傳統「翻牆」行為在監管層面所帶來的壓力相對較低。而近年AI熱潮興起，相關技術成為產業發展的關鍵，而現時內地用戶仍然無法使用海外主流的AI大模型，例如Gemini及Grok，而這些數據卡由於費用便宜且流量大，因此成為了內地居民使用海外AI模型的通告。不過值得留意的是，OpenAI及Claude至今仍不支援香港用戶使用。

如長期在內地生活之港人有漫游上網需要，方保僑稱最安全方法仍然是親身返回香港以實名認證購買電話卡或辦理手機跨境數據套餐，在香港激活電話卡後再帶回內地。網上亦有建議指，可以通過香港親友辦理數據卡代為激活後，再寄回其內地地址。

撰文：經濟通採訪組記者馬本德、林淑盈

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