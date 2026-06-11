  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

中移動香港下周起禁數據卡內地激活，方保僑稱修復內地用戶合法翻牆漏洞

11/06/2026

　　中移動香港早前宣布，自6月17日起，旗下全部儲值卡產品均不支援於中國內地進行激活操作，包括旗下產品「鴨聊佳」。若需要使用在中國內地的數據卡，用戶需要在到達內地（例如在香港）前激活。

 

中移動香港下周起禁數據卡內地激活，方保僑稱修復內地用戶合法翻牆漏洞

 

中移動一卡兩地月費plan亦受影響

 

中移動香港下周起禁數據卡內地激活，方保僑稱修復內地用戶合法翻牆漏洞

中移動香港提示數據卡用戶應在前往內地前先行激活。（互聯網圖片）

 

　　記者登入中移動香港的數據卡購買頁面中，下方的產品介紹亦新增「由2026年6月17日起，儲值卡全線產品不支持在中國內地進行激活操作，客戶可於香港或旅遊卡的漫遊地進行激活（不包括中國內地）」，建議用戶在前往內地前提前激活數據卡；中移動國際亦跟進新規，若使用旗下eSIM與BANANA SIM，需要在前往中國內地前72小時內提前激活，並在激活後需連接到當地網絡訊號並保持3至5分鐘，方可於內地使用。

 

　　《經濟通通訊社》記者到BANANA SIM官方帳號查詢，對方表示所有相關數據卡產品不論何時購入，只要在6月17日或之後才激活，將一律會受到新規限制。記者亦向其他有銷售中國移動數據卡的商家查詢，亦得到數據卡需要先要在香港激活，才能在內地使用的回覆。中移動香港本次新規除了限制數據卡的激活流程，其「一卡兩地」的相關月費計劃，用戶亦不得在內地激活該電話卡。

 

方保僑：AI熱潮增內地用戶翻牆誘因

 

中移動香港下周起禁數據卡內地激活，方保僑稱修復內地用戶合法翻牆漏洞

在淘寶搜尋香港電話卡可見大量搜尋結果。（互聯網圖片）

 

　　對於中移動收緊數據卡激活政策，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，由於儲值卡一經激活，使用期限便會開始倒數。在新規定下，即使水貨商仍可選擇在香港開卡後再運往內地轉售，但卡片每日都在流失使用天數，不僅大幅增加了銷售難度與囤貨風險，也為整個數據卡市場築起了極高的門檻，同時增加內地居民「翻牆」的成本。

 

　　方保僑續指，現時內地法例不允許使用VPN等服務「翻牆」連接外地網站，但以外地或香港數據卡的「漫遊數據」連接外地網絡本質上是合法的，因此不少內地用戶通過購買海外數據卡來連接被封禁的外網網站。記者嘗試在淘寶搜索香港電話儲值卡，便發現大量類似商品，其中一款香港手機卡代充值產品，專門為內地買家提供香港號碼的話費與流量充值服務，目前已累積超過3萬人購買，而其專賣店在淘寶更已營運長達7年。

 

　　在過去，內地居民購買數據卡僅是為了瀏覽Youtube、Facebook等屬個人娛樂層面的網站，而經過多年來的監管，官方對這類傳統「翻牆」行為在監管層面所帶來的壓力相對較低。而近年AI熱潮興起，相關技術成為產業發展的關鍵，而現時內地用戶仍然無法使用海外主流的AI大模型，例如Gemini及Grok，而這些數據卡由於費用便宜且流量大，因此成為了內地居民使用海外AI模型的通告。不過值得留意的是，OpenAI及Claude至今仍不支援香港用戶使用。

 

　　如長期在內地生活之港人有漫游上網需要，方保僑稱最安全方法仍然是親身返回香港以實名認證購買電話卡或辦理手機跨境數據套餐，在香港激活電話卡後再帶回內地。網上亦有建議指，可以通過香港親友辦理數據卡代為激活後，再寄回其內地地址。

 

撰文：經濟通採訪組記者馬本德、林淑盈

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01888

建滔積層板

67.200

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

107.400

異動股

03681

中國抗體－Ｂ

1.370

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01888 建滔積層板
  • 67.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 107.400
  • 03681 中國抗體－Ｂ
  • 1.370
  • 00005 滙豐控股
  • 138.500
  • 02688 新奧能源
  • 49.080
股份推介
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 14.090
  • 目標︰$16.20
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.540
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 45.220
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 4.360
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 115.400
  • 目標︰$128.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 107.400
  • 00700 騰訊控股
  • 457.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 45.640
  • 00388 香港交易所
  • 374.000
  • 02513 智譜
  • 1,061.000
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 5.010
  • 目標︰$6.20
  • 03968 招商銀行
  • 48.200
  • 目標︰$53.00
  • 01768 鳴鳴很忙
  • 380.000
  • 目標︰$420.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/06/2026 18:00  《盤後部署》滙控勁彈帶動恒指收穩24200，友邦反彈上望250天線再部署

11/06/2026 17:49  《大灣區》新皇崗口岸據報7月正式啟用，通關時間大幅縮短至約5分鐘

11/06/2026 17:24  《中國監管》攜程、美團等7家涉火車票銷售第三方平台被約談

11/06/2026 16:11  恒指全日跌158點收報24249盤中曾穿兩萬四，阿里捱沽滙控尾盤冒起

11/06/2026 11:28  【反內捲】北京市監局約談淘寶、京東等五家電商，指「百億補貼」實際投入不明

11/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出27.54億元，買建滔集團沽阿里

11/06/2026 09:05  【大行炒Ｄ乜】摩通升快手目標近五成兼升級至超配，滙證削國泰目標

11/06/2026 16:27  《財資快訊》美電軟報7.8360，一周拆息較上日微軟至2.09%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中移動香港下周起禁數據卡內地激活，方保僑稱修復內地用戶合法翻牆漏洞新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 五大電商被約談，三大外賣平台簽自律公約，滬指兩連跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

大新溫嘉煒：預計恒指下半年有望挑戰27400點，港股估值接近十年平均水平新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

南豐紗廠榴槤市集︱14間人氣甜品店＋必食酥皮榴槤西米布甸撻＋榴槤白兔糖＋芝士撻 新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

這些人跟著Elon Musk賺了百億美元
人氣文章

搵食地圖

IKEA 榴槤雪糕︱D24榴槤牛奶新地$9＋新口味D163葫蘆榴槤肉＋千層撻酥＋巴斯克蛋糕
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

燕麥奶、消化餅能穩定血糖？拆解3類燕麥產品：選錯升糖指數反飆升！
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

對愛情的真實渴望：用直覺去選牌，聽聽內心深處最真實的愛情聲音
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

女人的第六感很準確？當然也有賴男人留下一堆出軌的蛛絲馬跡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己
人氣文章
吞嚥友善酒樓尋味，大廚親授製作「照護食」碎餐軟餐4大心法
人氣文章
腰椎痛症︱世界盃睇波久坐腰痛5大預防方法＋自製大枕頭擺放技巧＋坐姿建議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 18:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/06/2026
中移動香港下周起禁數據卡內地激活，方保僑稱修復內地用戶合法翻牆漏洞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如中朝也搞一場日本海劃界

11/06/2026 16:53

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火第104天，美伊連夜互轟，臨時停火名存...

11/06/2026 09:12

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區