  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

AI大模型概念股｜美禁外國人用Anthropic最新AI模型，智譜即宣布GLM5.2全量開放股價飆升，比MINIMAX更值博？

15/06/2026

　　美國政府以國安為由禁Anthropic兩款最強AI模型向外國人開放。禁售之際，國產大模型企業智譜(02513)宣布，旗下最強模型「GLM-5.2」上周六(13日)傍晚起全量開放，預計本周正式上線接口並開源。智譜股價今早（15日）曾抽高逾47%高見1620元，另一AI大模型概念股MINIMAX((00100)亦曾升近9%，惟其後倒跌，智譜是否比MINIMAX更值博？

 

AI大模型概念股｜美禁外國人用Anthropic最新AI模型，智譜即宣布GLM5.2全量開放，股價飆升比MINIMAX更值博？

（Shutterstock圖片）

 

華府勒令Anthropic禁外國用最强AI模型　智譜即宣布GLM5.2全量開放

 

　　日前美國政府援引國家安全部門的指示，發布一項出口管制指令，要求Anthropic立即切斷所有外國國民對旗下最先進AI模型Claude Fable 5和Mythos 5的訪問權限，指因發現「越獄」漏洞，令這兩款剛在9日開放的編程AI時隔數日便遭到禁制。Anthropic對此表示，相關漏洞不是他們獨有，而AI業界所有模型都沒有完全防破解的方法，不認同華府因而要對兩個模型實施限制，又指相信事件只是一場誤會，會爭取盡快解禁。

 

　　此後智譜馬上於周末宣布，旗下同類型編程大模型GLM-5.2向GLM Coding Plan全量用戶開放，覆蓋Lite、Pro、Max及團隊版，而且GLM-5.2 API預計將於本周上線，模型也將於本周開源。

 

　　Fable 5的發布早已引發科技圈震動，內媒報道有業內人士評論稱，Fable 5已經像一個能在工程現場幹活的模型，將任務扔給它，便能讀項目、拆任務、調工具、修錯誤、繼續跑。Anthropic發布稿裏提到，Stripe用Fable 5在5000萬行Ruby代碼庫裏做遷移，把原本一個團隊兩個月的工作壓縮到一天。

 

AI大模型概念股｜美禁外國人用Anthropic最新AI模型，智譜即宣布GLM5.2全量開放，股價飆升比MINIMAX更值博？

（Shutterstock圖片）

 

美銀：智譜AI應能保持編碼能力領先地位　予目標價1250元

 

　　美銀發表研究報告指，首次覆蓋智譜並給予「買入」評級，目標價1250港元。報告指，智譜是中國領先的基礎模型公司，具有強大的清華大學研究背景、高研發人才密度以及在企業部署和雲端API服務方面的早期商業化能力。報告提到，智譜的GLM模型系列和CodeGeeX編程產品展現出強大的模型能力和實際商業吸引力，以及公共部門及企業需求亦為國內AI基礎設施採用，提供差異化渠道。儘管中國大模型競爭日益激烈，但智譜AI應能保持編碼能力領先地位，同時增強運算存取、生態系統整合能力。其近期關鍵事件或催化劑分包括IPO基石股禁售期結束（7月7日）、新模型升級（2026年下半年至2027年上半年）、A股上市（可能在2026年下半年至2027年）。

 

　　美銀預計智譜的收入將從2025年的7.24億元人民幣增長至2028年預期的200億元人民幣，主要由雲端部署和API消費推動。預期雲端收入將從2025年的1.9億元人民幣增至2028年預期的170億元人民幣，成為關鍵增長引擎。然而，毛利率進展不會是線性的，預期毛利率將在2026年觸底32%，然後在2028年改善至38%。

 

美銀：MiniMax禁售期屆滿和入通後或可追落後　予目標價500元

 

　　美銀亦首次覆蓋MiniMax並給予「買入」評級，目標價500港元。美銀認為，MiniMax是一家領先的中國基礎模型公司，在多模態模型創新和全球消費者AI覆蓋方面具有早期承諾。該行續指，隨著領先模型之間能力差距不斷縮小，持久差異化優勢將更多取決於運算能力、產品分銷及利潤模式，而非僅依靠公司之間微弱優勢，並且認為MiniMax在相關方面都佔據有利地位。

 

　　美銀預期MiniMax的收入將從2025年的7900萬美元增長至2028年預期的28億美元，主要由AI原生產品變現和開放API平台擴張推動。預期毛利率將從2025年的25%擴大至2028年預期的38%，反映推理效率改善和營運槓桿。預期MiniMax在2028年前保持虧損狀態，反映在研發、模型訓練和推理能力方面的持續大量投資。美銀認為，MiniMax最近的股價調整反映了即將到來的禁售期屆滿擔憂（7月8日）。因此，風險回報看起來向上不對稱，在禁售期屆滿後和潛在南向通納入後（估計8月6日）可能出現股價追趕。

 

黃德几：估值很高且資本性開支仍高速增長　智譜MINIMAX都宜先觀望

 

AI大模型概念股｜美禁外國人用Anthropic最新AI模型，智譜即宣布GLM5.2全量開放股價飆升，比MINIMAX更值博？

（黃德几facebook截圖）

 

　　盈立證券研究部執行董事黃德几指，智譜即將開源的模型有頗強功能並將全面開放，故競爭對手MINIMAX股價下跌合理，儘管它已由高位回落很多。至於Anthropic的AI模型因各種理由被美國禁止向海外開放，其實主要針對中國市場。事實上，現時AI大語言模型市場頗為壁壘分明，可說是中美之爭，而據報Anthropic今次的新模型Fable 5很受歡迎，亦擴大了中美之間大語言模型的差距，且目前美國大語言模型公司很容易得到英偉達等的GPU，而內地公司雖有華為等國產GPU，但不可能完全取代美國出品。另外，無論從智譜或MINIMAX的市值及市銷率來看，估值都很高，當然是建基於對未來憧憬，但公司資本性開支肯定會繼續增加，其中智譜股價今日雖大幅反彈，但高位剛去到保歷加通道頂開始遇到阻力，不值得追入，因有相當風險。

 

　　黃德几又指，現時內地AI大模型市場競爭非常激烈，由阿里巴巴(09988)、智譜、MINIMAX、DeepSeek、字節跳動以至快手(01024)可靈，都要設法推陳出新，去到商業化應用，並將市銷率預期降低，其中智譜市銷率比MINIMAX更高，而傳統科技股有其他應用場景，如阿里及騰訊(00700)等都較易將大模型接入現有生態圈。既然競爭如此激烈，就一定要靠技術領先，但內地現時技術受限制，發展速度會受制硬件供應，加上算力需求，預計這些大語言模型企業的資本性開支仍處於高速增長階段，投資現金流大規模流走，風險確實高，而之前智譜及MINIMAX獲納入科指後，股價都見回落，其中MINIMAX未必就因跌得多而較吸引，雖然可能有些技術反彈，但走勢仍然疲弱未止跌，智譜則已全面反映樂觀憧憬，之前升至近2000元應已見頂，都宜先行觀望。

 

　　智譜半日升27.99%收報1404元，連升3日，累計升幅33.97%，成交52.78億元。MINIMAX跌2.17%報387.4元，成交9.17億元。部分AI概念股亦急升，曦智科技(01879)升13.75%報533.5元，迅策(03317)升4.95%報154.7元。

 

AI大模型概念股｜美禁外國人用Anthropic最新AI模型，智譜即宣布GLM5.2全量開放，股價飆升比MINIMAX更值博？

 

AI大模型概念股｜美禁外國人用Anthropic最新AI模型，智譜即宣布GLM5.2全量開放，股價飆升比MINIMAX更值博？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

其他智譜相關新聞：
大行報告 | MiniMax、智譜、宏橋及資源股最新評級/目標價，建滔積層板牛看$100中鋁熊看$7.5
【ＡＩ】智譜(02513)推出最新一代旗艦模型GLM-5.
《外資精點》美銀首予智譜(02513)「買入」評級，目標價1250元

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01180

滙彩控股

0.870

異動股

03393

威勝控股

22.180

異動股

02800

盈富基金

25.240

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01180 滙彩控股
  • 0.870
  • 03393 威勝控股
  • 22.180
  • 02800 盈富基金
  • 25.240
  • 08250 都都控股
  • 0.123
  • 00117 天利控股集團
  • 6.760
股份推介
  • 00991 大唐發電
  • 2.950
  • 目標︰$3.50
  • 01686 新意網集團
  • 5.400
  • 目標︰$7.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 14.440
  • 目標︰$16.20
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.260
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 43.060
  • 目標︰$51.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 81.850
  • 00700 騰訊控股
  • 459.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 109.300
  • 00005 滙豐控股
  • 145.800
  • 00388 香港交易所
  • 386.800
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 3.170
  • 目標︰$3.80
  • 01929 周大福
  • 12.900
  • 目標︰$13.20
  • 01236 樂動機器人
  • 40.300
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/06/2026 17:15  《盤後部署》騰訊阿里拖後腿恒指二萬五復失，稀宇市值崩塌後重現吸引力

15/06/2026 18:46  【新股上市】小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元

15/06/2026 18:10  大家樂：推回購計劃因股價未能反映內在價值，計劃內地未來一年開設15至20間門店

15/06/2026 16:53  【企業盈喜】美聯集團(01200)料中期業績顯著增長創20年新高，首五月稅前溢利約3億元

15/06/2026 17:55  騰訊(00700)今日斥5億元回購約108.1萬股

15/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入21.1億元，買智譜沽阿里

15/06/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】摩通降稀宇評級兼削目標逾六成，高盛看淡鋁礦股降中鋁評級

15/06/2026 16:36  《財資快訊》美電軟報7.8356，一周拆息微升至2.19%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

大家樂：推回購計劃因股價未能反映內在價值，擬未來一年內地開設15至20間門店新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客12個月百萬定存享3.1厘高息新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

為何商界對香港經濟升級轉型充滿信心？新文章
人氣文章

熱話 Feature

消委會投訴︱夾公仔機投訴倍升！花$200夾中獎竟是空盒？爪夾自動彈開設定異常＋翻版公仔疑雲＋精明消費貼士新文章
人氣文章

熱話 Feature

入境處6月25日推出「無感e-道」：全程無需停步或出示身份證，即可出境，只需附合2條件即可登記使用 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾 
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星 Whey 全新季節菜單：鮑魚阿參叻沙乾麵、香烤龍蝦配大樹菠蘿醬汁、伊比利亞豬三食，法式精緻與星馬傳統的碰撞！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
產品安全｜央視踢爆內地黑心毒牙刷，重用化工廢料製成刷柄，已流入酒店民宿新文章
人氣文章
寄養家庭服務獎2026︱乘愛高飛：寄養家長的無私光芒
人氣文章
孩子，不論成績，我永遠愛你 在悲痛之中，重新學習擁抱
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 22:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/06/2026
新股上市 | 小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，美國減息步伐不明朗無阻港銀定存加...

14/06/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

中國經濟領跑，為何A股市值不及美

12/06/2026 09:56

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區