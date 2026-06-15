AI大模型概念股｜美禁外國人用Anthropic最新AI模型，智譜即宣布GLM5.2全量開放股價飆升，比MINIMAX更值博？

美國政府以國安為由禁Anthropic兩款最強AI模型向外國人開放。禁售之際，國產大模型企業智譜(02513)宣布，旗下最強模型「GLM-5.2」上周六(13日)傍晚起全量開放，預計本周正式上線接口並開源。智譜股價今早（15日）曾抽高逾47%高見1620元，另一AI大模型概念股MINIMAX((00100)亦曾升近9%，惟其後倒跌，智譜是否比MINIMAX更值博？

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華府勒令Anthropic禁外國用最强AI模型 智譜即宣布GLM5.2全量開放

日前美國政府援引國家安全部門的指示，發布一項出口管制指令，要求Anthropic立即切斷所有外國國民對旗下最先進AI模型Claude Fable 5和Mythos 5的訪問權限，指因發現「越獄」漏洞，令這兩款剛在9日開放的編程AI時隔數日便遭到禁制。Anthropic對此表示，相關漏洞不是他們獨有，而AI業界所有模型都沒有完全防破解的方法，不認同華府因而要對兩個模型實施限制，又指相信事件只是一場誤會，會爭取盡快解禁。

此後智譜馬上於周末宣布，旗下同類型編程大模型GLM-5.2向GLM Coding Plan全量用戶開放，覆蓋Lite、Pro、Max及團隊版，而且GLM-5.2 API預計將於本周上線，模型也將於本周開源。

Fable 5的發布早已引發科技圈震動，內媒報道有業內人士評論稱，Fable 5已經像一個能在工程現場幹活的模型，將任務扔給它，便能讀項目、拆任務、調工具、修錯誤、繼續跑。Anthropic發布稿裏提到，Stripe用Fable 5在5000萬行Ruby代碼庫裏做遷移，把原本一個團隊兩個月的工作壓縮到一天。

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美銀：智譜AI應能保持編碼能力領先地位 予目標價1250元

美銀發表研究報告指，首次覆蓋智譜並給予「買入」評級，目標價1250港元。報告指，智譜是中國領先的基礎模型公司，具有強大的清華大學研究背景、高研發人才密度以及在企業部署和雲端API服務方面的早期商業化能力。報告提到，智譜的GLM模型系列和CodeGeeX編程產品展現出強大的模型能力和實際商業吸引力，以及公共部門及企業需求亦為國內AI基礎設施採用，提供差異化渠道。儘管中國大模型競爭日益激烈，但智譜AI應能保持編碼能力領先地位，同時增強運算存取、生態系統整合能力。其近期關鍵事件或催化劑分包括IPO基石股禁售期結束（7月7日）、新模型升級（2026年下半年至2027年上半年）、A股上市（可能在2026年下半年至2027年）。

美銀預計智譜的收入將從2025年的7.24億元人民幣增長至2028年預期的200億元人民幣，主要由雲端部署和API消費推動。預期雲端收入將從2025年的1.9億元人民幣增至2028年預期的170億元人民幣，成為關鍵增長引擎。然而，毛利率進展不會是線性的，預期毛利率將在2026年觸底32%，然後在2028年改善至38%。

美銀：MiniMax禁售期屆滿和入通後或可追落後 予目標價500元

美銀亦首次覆蓋MiniMax並給予「買入」評級，目標價500港元。美銀認為，MiniMax是一家領先的中國基礎模型公司，在多模態模型創新和全球消費者AI覆蓋方面具有早期承諾。該行續指，隨著領先模型之間能力差距不斷縮小，持久差異化優勢將更多取決於運算能力、產品分銷及利潤模式，而非僅依靠公司之間微弱優勢，並且認為MiniMax在相關方面都佔據有利地位。

美銀預期MiniMax的收入將從2025年的7900萬美元增長至2028年預期的28億美元，主要由AI原生產品變現和開放API平台擴張推動。預期毛利率將從2025年的25%擴大至2028年預期的38%，反映推理效率改善和營運槓桿。預期MiniMax在2028年前保持虧損狀態，反映在研發、模型訓練和推理能力方面的持續大量投資。美銀認為，MiniMax最近的股價調整反映了即將到來的禁售期屆滿擔憂（7月8日）。因此，風險回報看起來向上不對稱，在禁售期屆滿後和潛在南向通納入後（估計8月6日）可能出現股價追趕。

黃德几：估值很高且資本性開支仍高速增長 智譜MINIMAX都宜先觀望

（黃德几facebook截圖）

盈立證券研究部執行董事黃德几指，智譜即將開源的模型有頗強功能並將全面開放，故競爭對手MINIMAX股價下跌合理，儘管它已由高位回落很多。至於Anthropic的AI模型因各種理由被美國禁止向海外開放，其實主要針對中國市場。事實上，現時AI大語言模型市場頗為壁壘分明，可說是中美之爭，而據報Anthropic今次的新模型Fable 5很受歡迎，亦擴大了中美之間大語言模型的差距，且目前美國大語言模型公司很容易得到英偉達等的GPU，而內地公司雖有華為等國產GPU，但不可能完全取代美國出品。另外，無論從智譜或MINIMAX的市值及市銷率來看，估值都很高，當然是建基於對未來憧憬，但公司資本性開支肯定會繼續增加，其中智譜股價今日雖大幅反彈，但高位剛去到保歷加通道頂開始遇到阻力，不值得追入，因有相當風險。

黃德几又指，現時內地AI大模型市場競爭非常激烈，由阿里巴巴(09988)、智譜、MINIMAX、DeepSeek、字節跳動以至快手(01024)可靈，都要設法推陳出新，去到商業化應用，並將市銷率預期降低，其中智譜市銷率比MINIMAX更高，而傳統科技股有其他應用場景，如阿里及騰訊(00700)等都較易將大模型接入現有生態圈。既然競爭如此激烈，就一定要靠技術領先，但內地現時技術受限制，發展速度會受制硬件供應，加上算力需求，預計這些大語言模型企業的資本性開支仍處於高速增長階段，投資現金流大規模流走，風險確實高，而之前智譜及MINIMAX獲納入科指後，股價都見回落，其中MINIMAX未必就因跌得多而較吸引，雖然可能有些技術反彈，但走勢仍然疲弱未止跌，智譜則已全面反映樂觀憧憬，之前升至近2000元應已見頂，都宜先行觀望。

智譜半日升27.99%收報1404元，連升3日，累計升幅33.97%，成交52.78億元。MINIMAX跌2.17%報387.4元，成交9.17億元。部分AI概念股亦急升，曦智科技(01879)升13.75%報533.5元，迅策(03317)升4.95%報154.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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