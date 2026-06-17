異動股｜建滔積層板低開半成，遭大股東建滔集團折讓逾11%減持套現百億

建滔積層板(01888)現價跌5.1%，報81.5元，該股成交約8249萬股，涉資62.83億元；建滔集團(00148)跌1.9%，報97.1元。

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建滔積層板公布，於今日（17日）交易時段前，控股股東建滔集團之全資附屬建滔投資，與聯席配售代理訂立大宗交易協議，配售1.55億股股份，每股作價76元，套現約117.8億元。以公司上日收市價每股85.9元計算，折讓達11.53%。

今次配售股份約佔建滔積層板現有已發行股本約4.92%。交易完成後，建滔集團於公司持股將由約66.62%下降至61.70%，但建滔積層板仍維持為其非全資附屬公司。

建滔投資守兩個月禁售期

公司表示，根據協議，賣方承諾自協議日期起至配售完成後60日期間，不會進一步出售股份（是次配售股份除外）。

董事會指出，是次配售主要目的並非集資，而是透過增加市場流通股份數量，進一步擴大公眾持股比例及股東基礎，提升股份交易活躍度，並改善公司整體市場形象。

現時，恒生指數報24495，升1點或升不足0.1%，主板成交近90億元。國企指數報8234，跌5點或跌不足0.1%。恒生科技指數報4636，跌21點或跌0.5%。

撰文：經濟通市場組

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