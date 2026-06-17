3分鐘熱炒股點評｜建滔積層板高位遭股東獲利套現，預示股價已見頂？
17/06/2026
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/_VTuZetjbLQ
【你點睇？】美伊料簽諒解備忘錄，你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？你是否相信備忘錄會順利簽署並有效執行？ ► 立即投票
17/06/2026
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/_VTuZetjbLQ
【你點睇？】美伊料簽諒解備忘錄，你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？你是否相信備忘錄會順利簽署並有效執行？ ► 立即投票
更多財經熱話
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
延伸閱讀
17/06/2026 16:08 《新股掛牌》SENASIC(06675)首掛收高1.27倍接近全日最高價，每手賺4668元
17/06/2026 15:00 【專訪】美聯儲前經濟學家胡捷：沃什「縮表+減息」新路徑勢必衝擊金融市場
17/06/2026 14:37 美議息結果前恒指跌逾200點再試25200關，內需續挫新舊消費齊墊底
17/06/2026 14:29 【陸家嘴論壇】一文看懂2026陸家嘴論壇重磅金融政策
17/06/2026 14:35 《異動股》快手逆市飆逾7%，據報正尋求可靈上市前獲美資機構參股
17/06/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入34.63億元，買盈富基金沽騰訊
17/06/2026 08:45 【大行炒Ｄ乜】高盛削Minimax目標首予零跑買入，花旗微升百勝中國目標
17/06/2026 11:35 《財資快訊》美電升報7.8333，隔夜拆息較上日微升至2.81%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 16:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 16:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2026 16:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N