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異動股 | 快手逆市飆逾7%，據報正尋求可靈上市前獲美資機構參股

17/06/2026

異動股 | 快手逆市飆逾7%，據報正尋求可靈上市前獲美資機構參股

 

 

　　快手(01024)現價升7.1%，報47.58元，該股成交約4921萬股，涉資22.89億元。

 

　　據《彭博》引述知情人士指，快手正與泛大西洋投資商討由後者領投其AI影片部門的首輪融資，尋求在首次公開招股(IPO)之前鎖定一家美國主要投資者的支持。

 

　　知情人士透露，可靈AI計劃以180億美元的投資後估值，籌集超過20億美元資金。這家中國公司最初曾與投資者討論過200億美元的目標，但為了迎合市場需求，最終下調了預期。可靈AI已引起其他一些專注於亞洲投資公司的初步興趣。

 

　　知情人士稱，談判仍處於早期階段，無法保證最終會按現有條款達成協議。如果協議最終達成，這將是泛大西洋投資在中國競爭激烈的生成式AI領域一次罕見的投資。這家美國私募股權投資公司是字節跳動的早期支持者，並因對Meta Platforms Inc. 和Uber Technologies Inc. 的早期投資而聞名。

撰文：經濟通市場組

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