港交所與金管局推出試點項目，為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案

港交所(00388)與金管局宣布推出一項聯合試點項目，研究在衍生產品市場收市後交易時段提供新的數碼支付方案。

（資料圖片）

此試點項目旨在優化香港資本市場，並滿足市場對收市後交易時段持續增長的需求。港交所與金管局正研究引入「數碼港元」，採用24/7運作模式的批發層面央行數碼貨幣（CBDC），用於支付收市後交易時段的預繳按金，以提升衍生產品市場在銀行營業時段以外的風險管理能力，同時維持現有作業流程不變。

相對於現行的預繳按金支付安排，試點項目將提供更高的靈活性及效率。目前，結算參與者如欲存入預繳按金，必須於下午3時前向香港期貨結算有限公司提交申請，有關款項方可用於其後的收市後交易時段。

港交所正邀請期貨結算公司轄下的結算參與者進行自願性質的試行真實交易。試行真實交易及有關方案的更廣泛應用將視乎監管審批，市場準備情況及其他有關因素而定。

港交所首席營運總監劉碧茵表示，很高興與金管局攜手推進這項最新合作，進一步提升香港資本市場基礎設施的便利性。透過研究採用央行數碼貨幣，港交所希望在一般營業時間以外提供更靈活和及時的支付選項，回應業界長期面對的營運痛點。今次的試點項目體現了香港交易所與金管局致力推動創新和提升市場韌性的共同承諾，一同鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。

金管局副總裁李達志表示，隨著香港的金融基礎設施不斷演進以滿足日益增長的市場需求，金管局致力推動創新，以提升效率和韌性。此次與港交所的聯合試點項目，在收市後交易時段引入「數碼港元」進行預繳按金支付，不但展示了批發層面央行數碼貨幣在真實市場環境中的應用，也凸顯了與行業持份者在推動金融創新方面的緊密合作關係。

滙豐歡迎推出試點項目為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案

滙豐環球支付方案部大中華區主管姚宇翠表示，歡迎由金管局及港交所牽頭的試點項目，在衍生產品市場收市後交易時段，為期貨結算公司參與者引入數碼支付方式。滙豐將積極投入相關基建及連接的前期準備工作，並將作為交收銀行支持試行真實交易，探討利用作為批發層面央行數碼貨幣（CBDC）的「數碼港元」，在收市後交易時段處理衍生產品預繳按金支付。

項目是促進市場基建全天候運作的重要一步，有助香港緊貼全球不同時區的市場。CBDC具備即時、24/7運作的特性，有望減少支付時間滯後，支持在收市後交易時段更便捷的預繳按金管理。在大致維持現時的操作流程下，投資者在處理預繳按金支付時更具彈性，可進一步提升風險管理能力。滙豐最新調查顯示，87%香港企業預期未來五年數碼金融科技應用將明顯加快。隨著市場對數碼創新的認知及準備程度提升，此試點項目將為香港資本市場下一階段發展奠下基石。

渣打歡迎數碼支付方案試點項目推出，有助推動香港金融市場創新發展

渣打大中華及北亞區現金管理部總經理張熒表示，憑藉渣打在發展金融市場基建及數碼創新方面的經驗，該行將會積極投入相關籌備工作，驗證以「數碼港元」進行衍生產品收市後交易時段數碼支付流程，並支持試點項目的試行真實交易（Real-Value Trial Transactions）。計劃透過使用「數碼港元」支持收市後交易時段的預繳按金，凸顯其作為24/7全天候運作的批發層面央行數碼貨幣的潛力。這項數碼支付方案有助市場參與者更便利地支付預繳按金，同時加強市場在常規銀行服務時間以外的風險管理能力。長遠而言，這個批發層面央行數碼貨幣用例將有助推動香港金融市場持續創新發展，並鞏固其作為國際金融中心的地位。

撰文：經濟通採訪組

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