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開市Go | 美放寬對伊石油制裁，英國首相施紀賢辭職，SpaceX擬發債融資

23/06/2026

要聞盤點

 

1、美股三大指數周一（22日）走勢分化，道指微升支撐大市，而納指與標指則受Alphabet(US.GOOGL)及SpaceX(US.SPCX)等科技股重挫拖累收跌。道指收市升148.01點，或0.29%，報51712.71點；標指跌27.79點，或0.37%，報7472.79點；納指跌351.33點，或1.32%，報26166.6點。

 

2、美國發布為期60天的伊朗石油銷售許可，副總統范斯稱美伊首輪會談進行得非常好，伊朗也表示談判取得重大進展。

 

3、英國首相施紀賢宣布辭職，原大曼徹斯特市長貝安德上周於梅克菲爾德補選中勝出，預計最快7月17日出任首。

 

4、SpaceX股價重挫逾16%。該公司將首次發行投資級債券以融資至少200億美元，據悉銀行家正就發債交易進行推介。此外，該公司與人工智能初創企業Reflection達成價值數十億美元的算力協議。

 

5、據報，美國聯儲局前主席、經濟學家格林斯潘(Alan Greenspan)逝世，享年100歲。格林斯潘為第十三任聯儲局主席，自1987年起出任，到2006年卸任職務。在任期間領導美聯儲應對1987年股災、亞洲金融風暴、互聯網泡沫破滅、以及「911」事件引發的一系列重大危機。

 

6、歐洲央行總裁拉加德表示，央行暫無必要對伊朗戰爭採取更強力的應對措施，中期內通脹仍有望回到目標水平。

 

7、芝加哥聯儲行長古爾斯比表示，通脹過高並且正在朝著錯誤的方向發展。

 

8、甲骨文上財年裁員約2.1萬，人工智能取代部分工作崗位。

 

9、巴克萊建議投資者為美國國債殖利率走高布局，城堡證券稱聯儲局主席沃什的改革或有助於降低長期美債波動性。

 

10、在收到大量贖回申請後，Apollo再次將旗下面對散戶的最大私募信貸基金贖回比例上限設定為5%。

 

11、歐洲央行總裁拉加德表示，七國集團任何有關匯率的談判都必須包括中國，不應復制1985年的《廣場協議》模式。

 

12、在美上市新興市場股票和債券ETF上周吸引回流，但中國市場連續第五周遭撤資。

 

13、財政司司長陳茂波表示，有信心今個財政年度經營賬目仍可錄得盈餘，並對下半年本港經濟情況審慎樂觀。

 

14、消費電子產品生產商-安克創新(00668)(深:300866)今日至周五（26日）招股，每股作價99.32元，集資最多達46.32億元，每手100股，入場費10032.16元，預期於下周四（2日）掛牌，Jane Street及施羅德等基投入股。

 

焦點股

 

三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386) 
　- 　美國放寬對伊朗石油制裁，發布為期60天的伊朗石油銷售許可　

比特幣ETF概念：華夏比特幣　(03042)、南方比特幣　(03066)、三星比特幣　(03155) 
　- 　Strategy連續三周增持比特幣，價值3940萬美元，資金來自出售A類普通股

中通快遞(02057)
　- 　斥13億人幣收購TuXi逾36%股權，全擁末端驛站服務

廣合科技(01989)
　- 　擬斥60億元投建東莞智造總部，提升高端PCB產能
　- 　擬發行不超36億元A股可轉債，大股東擬優先認購

人形機器人股：優必選(09880)、越疆(02432)、翼菲科技(06871)
　- 　中國擬制定人形機器人在變電站、家電製造等場景技術要求　

海天味業(03288)
　- 　計劃斥最多不超過20億人幣回購A股，每股回購價上限　53元人幣

越疆(02432)
　- 　預期首季營業收入1.1億人幣，按年增逾1倍

鷹普精密(01286)
　 - 　擬分拆航空業務上市，採納員工持股計劃發行4.88%股份涉資1.2億人幣

博泰車聯(02889)
　- 　董事長應臻愷逾3600萬元購21萬股，執董張富凱逾500萬元增持

輕鬆健康(02661)
　- 　將購回最多價值1億元股份，控股股東兼主席楊胤延長禁售承諾

維珍妮(02199)
　- 　料全年純利按年升不少於45%

騰訊(00700)
　- 　今斥5億回購約115.4萬股

極智嘉(02590)
　- 　擬24個月內回購總值不超過20億元H股

星源材質(06067)
　- 　超購1562倍一手分配率0.1%，暗盤升41%

華健未來(06132)
　 - 　超購2007倍一手分配率2%，暗盤平收

 

油金報價

 

紐約期油上升0.38%，報74.14美元/桶

布蘭特期油上升0.14%，報77.76美元/桶

黃金現貨下跌0.25%，報4180.98美元/盎司

黃金期貨下跌0.09%，報4198.80美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 09:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 09:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 09:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2026 09:25
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