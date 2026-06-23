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3分鐘熱炒股點評｜AI孖寶下月解禁，上市累升逾十倍高處不勝寒？

23/06/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/bD6onAIvd_Y

 

 

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