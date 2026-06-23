3分鐘熱炒股點評｜AI孖寶下月解禁，上市累升逾十倍高處不勝寒？
23/06/2026
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
立即去片：https://youtu.be/bD6onAIvd_Y
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
23/06/2026
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
立即去片：https://youtu.be/bD6onAIvd_Y
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-23
2026-06-23
延伸閱讀
23/06/2026 17:12 《盤後部署》亞洲AI概念急回恒指再挫逾400點探底，兩大AI藥股逆市走強要留意
23/06/2026 17:16 證監會：投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持，目標2028年第二季實施
23/06/2026 18:11 有線寬頻(01097)建議更名為「周大福媒體娛樂有限公司」
23/06/2026 18:35 《新股上市》麥科醫藥-B(02335)暗盤收高近96%，每手賺3480元
23/06/2026 17:00 【新股上市】六新股今日截飛，中科聞歌(01956)孖展超購3934倍暫時最熱
23/06/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近104億元，買盈富基金沽阿里
23/06/2026 08:49 【大行炒Ｄ乜】摩通普降地產股目標維持長實不變，吉利獲大和升評級至買入
23/06/2026 16:30 《財資快訊》美電升報7.8402，一周拆息較上日微升至2.7%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N